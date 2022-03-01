Полный восторг: 6 легковых и спортивных автомобилей на шести колёсах

Nautilus Car и другие автомобили-шестиколёсники.
Для БТР или вездеходов наличие шести колёс можно считать нормой, но когда речь заходит о автомобилях, которые можно увидеть на дорогах каждый день, это кажется невероятным. Тем не менее, есть, как минимум, шесть легковых и спортивных машин, которые движутся на шести колёсах. Такие на трасе увидишь не часто, но яркие впечатления гарантированы.
1. Panther 6
Автомобиль Panther 6.
Экзотический кабриолет был создан британскими инженерами в 1977г. и планировался к мелкосерийному производству. Двигатель, объемом 8.2л, мог разгонять авто до огромных скоростей, а повышенное количество колес увеличивало качество сцепления с дорожным полотном на поворотах. Однако за все время было получено всего 2 заказа, и, как следствие, создано всего два автомобиля этой марки (белого и черного цвета).
2. Tyrrell Р34
Автомобиль Tyrrell Р34.
Этот болид является единственным шестиколесником, который стартовал в гонках Формулы1. Авто было представлено в 1974г., а гоняться начал в 1976г., выиграв один из этапов (гран-при Швеции). Для Tyrrell Р34 были созданы особо малые 10-дюймовые колеса, которые устанавливались спереди (задние колеса были обычных размеров).
Идея создателей заключалась в том, что малые передние колеса уменьшала сопротивление, а дополнительная их пара устанавливалась для улучшения пятна контакта с дорожным покрытием и обеспечения качественного торможения. Основной проблемой данного автомобиля на гонках были долгие пит-стопы и очень дорогая стоимость колес (их изготавливали по спецзаказу).
3. Mercedes-Benz G63 6x6 AMG
Автомобиль Mercedes-Benz G63 6x6 AMG.
Основой этой машины является З-осное шасси армейского автомобиля. Двигатель V-8, мощностью 44 л.с., имеющий 2 турбокомпрессора. При том, что в снаряженном состоянии авто имеет массу 3850 кг, он может ехать со скоростью 160 км/ч. Интерьер салона выполнен по стандарту Mercedes G63 AMG.
4. Covini C6W
Автомобиль Covini C6W.
Дизайнер Ферруччи Ковини задумал эту машину еще в 1970г., но смог воплотить свою идею в жизнь лишь в начале 2000-х годов. В этом автомобиле конструкторы смогли решить многие проблемы, которые характерны для 6-колесных схем. Так электронная блокировочная система и современные материалы для тормозов решили проблемы тормозной системы.
Ферруччи Ковини полагал, что создал авто с явными преимуществами в комфорте и управляемости и для спорт-каров, которые будут выпускаться штучно, усложнения конструкции не существенны. Вес машины – 1200кг, подвески – независимые для всех 6-ти колес, двигатель V8 – объем -4.2л, мощностью 380 л.с., максимальная скорость – 300км/ч.
5. Nautilus Car
Автомобиль Nautilus Car.
Для съемок фильма «Лига выдающихся джентельменов» был создан автомобиль Nautilus Car, который имел в длину 6,7 м, а шириной 2,74м. За основу были взяты шасси и двигатель LandRover. Белоснежный кузов Nautilus Car был украшен фигурами из металла в викторианском стиле. Салон декорирован натуральной кожей бежевого цвета. Колеса - размером 24 дюйма.
6. ТРЭКОЛ-39394
Автомобиль ТРЭКОЛ-39394.
Этот 6-колесный плавающий вездеход российского производства имеет шины низкого давления и имеет отключаемый полный привод с 2-х ступенчатой раздаточной коробкой и блокируемым межосевым дифференциалом. Габаритные размеры: длина -5,67 м, ширина – 2,54м, высота – 2,715м. ТРЭКОЛ-39394 выпускается, как в пассажирской версии (вместимость 8 человек), так и в грузовой (грузоподъемность до 700кг).
Большинство агрегатов и узлов вездехода заимствованы с серийных автомобилей ГАЗ и УАЗ. Силовые агрегаты могут быть в 4-х вариантах, 2 из которых бензиновые, а 2 - дизельных (производства Hyundai). Максимальная скорость, которую может развить ТРЭКОЛ-39394 на дороге – это 70 км/ч. Цена нового вездехода (даже в минимальной комплектации) стартует от 2 950 000 рублей, что делает эти транспортные средства недоступными для массового потребления.
БОНУС
ЛуАЗ-1901 «Геолог».
Для всех, кого впечатлили эти автомобили, интересное видео
источник
Nautilus Car и другие автомобили-шестиколёсники.
Для БТР или вездеходов наличие шести колёс можно считать нормой, но когда речь заходит о автомобилях, которые можно увидеть на дорогах каждый день, это кажется невероятным. Тем не менее, есть, как минимум, шесть легковых и спортивных машин, которые движутся на шести колёсах. Такие на трасе увидишь не часто, но яркие впечатления гарантированы.
1. Panther 6
Автомобиль Panther 6.
Экзотический кабриолет был создан британскими инженерами в 1977г. и планировался к мелкосерийному производству. Двигатель, объемом 8.2л, мог разгонять авто до огромных скоростей, а повышенное количество колес увеличивало качество сцепления с дорожным полотном на поворотах. Однако за все время было получено всего 2 заказа, и, как следствие, создано всего два автомобиля этой марки (белого и черного цвета).
2. Tyrrell Р34
Автомобиль Tyrrell Р34.
Этот болид является единственным шестиколесником, который стартовал в гонках Формулы1. Авто было представлено в 1974г., а гоняться начал в 1976г., выиграв один из этапов (гран-при Швеции). Для Tyrrell Р34 были созданы особо малые 10-дюймовые колеса, которые устанавливались спереди (задние колеса были обычных размеров).
Идея создателей заключалась в том, что малые передние колеса уменьшала сопротивление, а дополнительная их пара устанавливалась для улучшения пятна контакта с дорожным покрытием и обеспечения качественного торможения. Основной проблемой данного автомобиля на гонках были долгие пит-стопы и очень дорогая стоимость колес (их изготавливали по спецзаказу).
3. Mercedes-Benz G63 6x6 AMG
Автомобиль Mercedes-Benz G63 6x6 AMG.
Основой этой машины является З-осное шасси армейского автомобиля. Двигатель V-8, мощностью 44 л.с., имеющий 2 турбокомпрессора. При том, что в снаряженном состоянии авто имеет массу 3850 кг, он может ехать со скоростью 160 км/ч. Интерьер салона выполнен по стандарту Mercedes G63 AMG.
4. Covini C6W
Автомобиль Covini C6W.
Дизайнер Ферруччи Ковини задумал эту машину еще в 1970г., но смог воплотить свою идею в жизнь лишь в начале 2000-х годов. В этом автомобиле конструкторы смогли решить многие проблемы, которые характерны для 6-колесных схем. Так электронная блокировочная система и современные материалы для тормозов решили проблемы тормозной системы.
Ферруччи Ковини полагал, что создал авто с явными преимуществами в комфорте и управляемости и для спорт-каров, которые будут выпускаться штучно, усложнения конструкции не существенны. Вес машины – 1200кг, подвески – независимые для всех 6-ти колес, двигатель V8 – объем -4.2л, мощностью 380 л.с., максимальная скорость – 300км/ч.
5. Nautilus Car
Автомобиль Nautilus Car.
Для съемок фильма «Лига выдающихся джентельменов» был создан автомобиль Nautilus Car, который имел в длину 6,7 м, а шириной 2,74м. За основу были взяты шасси и двигатель LandRover. Белоснежный кузов Nautilus Car был украшен фигурами из металла в викторианском стиле. Салон декорирован натуральной кожей бежевого цвета. Колеса - размером 24 дюйма.
6. ТРЭКОЛ-39394
Автомобиль ТРЭКОЛ-39394.
Этот 6-колесный плавающий вездеход российского производства имеет шины низкого давления и имеет отключаемый полный привод с 2-х ступенчатой раздаточной коробкой и блокируемым межосевым дифференциалом. Габаритные размеры: длина -5,67 м, ширина – 2,54м, высота – 2,715м. ТРЭКОЛ-39394 выпускается, как в пассажирской версии (вместимость 8 человек), так и в грузовой (грузоподъемность до 700кг).
Большинство агрегатов и узлов вездехода заимствованы с серийных автомобилей ГАЗ и УАЗ. Силовые агрегаты могут быть в 4-х вариантах, 2 из которых бензиновые, а 2 - дизельных (производства Hyundai). Максимальная скорость, которую может развить ТРЭКОЛ-39394 на дороге – это 70 км/ч. Цена нового вездехода (даже в минимальной комплектации) стартует от 2 950 000 рублей, что делает эти транспортные средства недоступными для массового потребления.
БОНУС
ЛуАЗ-1901 «Геолог».
Для всех, кого впечатлили эти автомобили, интересное видео
источник
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