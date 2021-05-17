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Как правильно подобрать вино к еде

Правило «красное — к мясу, белое — к рыбе» действует до сих пор, но все-таки мир винно-гастрономических сочетаний несколько разнообразнее.

Публикуем простые правила, следуя которым вы научитесь правильно подбирать вино к своему блюду.

Как правильно подобрать вино к еде

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