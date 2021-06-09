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В чём секрет картины Брейгеля, которая почти 500 лет потрясает умы и воображение людей


В чём секрет картины Брейгеля, которая почти 500 лет потрясает умы и воображение людей


Есть в истории живописи картины, которые на всю жизнь оставляют в памяти человека глубокий след - стоит хотя бы раз их увидеть. Впечатления от увиденного будто проникают в подсознание и еще долго будоражат душу и заставляют размышлять. Таким произведением, несомненно, и является «Триумф смерти» Питера Брейгеля, стершего грань между царством мертвых и миром живых, ярко показав всемогущество Смерти и беспомощность человека.



Живописец позднего Ренессанса Нидерландов, вошел в историю искусства как, великолепный мастер, сумевший собрать воедино веяния нового времени Возрождения и традиционное нидерландское искусство, создав собственный незабываемый мир в своих произведениях.

Предыстория создания «Триумфа смерти»



В чём секрет картины Брейгеля, которая почти 500 лет потрясает умы и воображение людей

Питер Брейгель Старший. (Pieter Bruegel).



Брейгель явился свидетелем того, как люто свирепствовала инквизиция в средине XVI века в Нидерландах. Тогда вооруженные отряды испанского войска, выполняя карательную миссию, во главе с католическим фанатиком Альбой «огнём и мечом» прошлись по территории своей северной колонии, пытаясь подавить народное восстание. В такой способ Испанией была сделана попытка истребить зарождавшееся там протестантство. По тем провинциям, где прошли испанцы, оставалась обожженная земля и груды трупов, исчисляемые десятками тысяч.


Король Испании Филипп II, будучи ярым католиком заявлял: «Я скорее пожертвую ста тысячами жизней, чем перестану преследовать еретиков!». В жутком страхе и безысходности погрязла страна. Под таким неимоверно жутким впечатлением от происходящих событий Питер Брейгель создал примерно в 1562 году одно из самых зловещих и одновременно самых потрясающих своих творений - «Триумф смерти». Без малого пять веков это полотно мастера производит неизгладимое впечатление на публику и заставляет еще раз задуматься о неизбежности смертного одра.

«Триумф смерти»



Питер Брейгель Старший - «Триумф смерти». (1562). Дерево,масло 117х162 Музей Прадо,Мадрид.

Питер Брейгель Старший - «Триумф смерти». (1562). Дерево,масло 117х162 Музей Прадо,Мадрид.



На своей картине художник создал жуткий «панегирик» Смерти. Впервые, увидев это грандиозное по своему содержанию полотно, получаешь немалое потрясение. Нечто непонятное и зловещее открывается взору: множество скелетов и черепов, уже умерших и бьющихся в агонии людей, растерзанных и готовящихся к казни, а также пирствующих и пытающихся оказывать сопротивление.

И лишь, разглядывая это невообразимое творение рук человеческих, сантиметр за сантиметром можно проникнуться и понять то, что замыслил автор и, что он хотел донести до сознания современников и потомков.


В чём секрет картины Брейгеля, которая почти 500 лет потрясает умы и воображение людей

«Триумф смерти». Фрагмент.



Перед зрителем открывается огромный панорамный вид чудовищного ландшафта, напоминающего выжженную пустыню, где бесплодная земля - в зареве пожаров усеяна столбами с колесами пыток и виселицами. А на самой линии горизонта виднеется обмелевшее море с тонущими кораблями. Высокая же линия горизонта дала возможность художнику с размахом развернуть зловещую картину того, что творится ниже - на земле.
В чём секрет картины Брейгеля, которая почти 500 лет потрясает умы и воображение людей


«Триумф смерти». Фрагмент.



Выгоревшая пустыня повсюду заполнена в изобилии различными сооружениями для пыток и казней. Их активно используют воины смерти для истребления своих жертв.


В чём секрет картины Брейгеля, которая почти 500 лет потрясает умы и воображение людей

«Триумф смерти». Фрагмент.



Огромный символический и композиционный смысл несет сама Смерть, объединяющая все происходящее вокруг себя. Как видим, на картине Смерть - это образ скелета с косой, лихо скачущего на костлявой лошади прямо в гущу событий. Всадник апокалипсиса ведет за собой полчища своего войска. Он триумфует, видя как разворачивается «пляска смерти».


В чём секрет картины Брейгеля, которая почти 500 лет потрясает умы и воображение людей

«Триумф смерти». Фрагмент.



Полчища скелетов, прикрываясь крышками гробов, словно щитами, создали заслон для толпы, которую загоняет Смерть в огромный распахнутый гроб, чем-то похожий на мышеловку. Никому от нее не уйти, она всех перекосит своей косой - королей, и кардиналов, карточных шулеров и купцов, крестьян и рыцарей, женщин и детей. Она ни перед кем и ни перед чем не остановится.


В чём секрет картины Брейгеля, которая почти 500 лет потрясает умы и воображение людей

«Триумф смерти». Фрагмент.



Смерть настигает героев картины всюду: в массовом побоище и поединке, за работой, за трапезой и даже на любовном свидании. От неё нигде нельзя укрыться, от неё нет спасения. Она – вездесуща. Буквально каждый предстает перед лицом Смерти бессильной песчинкой в воронке смерча, куда рано или поздно будет затянут. Все начинают понимать, что гибель ожидает всех, невзирая на статус и положение.


В чём секрет картины Брейгеля, которая почти 500 лет потрясает умы и воображение людей

«Триумф смерти». Фрагмент.



В левой нижней части полотна художник написал лежащую фигуру в королевской мантии. Монарх явно уже в агонии - его время сочтено. Смерть уже заглянула ему в глаза и теперь ее волнует лишь лежащее рядом с королем золото. Она-то точно знает, какой ценой оно было добыто.
В чём секрет картины Брейгеля, которая почти 500 лет потрясает умы и воображение людей


«Триумф смерти». Фрагмент.



На полотне также можно увидеть несколько смельчаков пытающихся оказать сопротивление ратникам Смерти, но все тщетно - их минуты сочтены. Хотя в правом нижнем углу еще теплится жизнь: здесь накрытый стол, окруженный пирующими и парочка влюбленных, которые музицируя, любезничают. Но шут, уже завидев что-то неладное, пытается спрятаться под стол, а один смельчак схватился за меч. Однако совершенно ясно, что мгновение - и все обречены на гибель.


В чём секрет картины Брейгеля, которая почти 500 лет потрясает умы и воображение людей

«Триумф смерти». Фрагмент.



Жутковатое зрелище усиливает телега с черепами, которую влачит костлявая кляча, управляемая скелетом.

В «Триумфе Смерти» внимание зрителя привлекает еще один немаловажный момент: в центре левой части полотна, одетые в белые тоги мертвецы, собрали свое судилище. Стоя на высокой трибуне рядом с крестом, трубят в трубы и собираются что-то провозгласить. Знатоки истории в этом находят прямой намек на трибунал Святейшей инквизиции. Хотя во время создания картины испанские цензоры так и не смогли придраться к творению художника: мотив полотна был дозволенный в христианском мире, и, к тому же, довольно распространенный. К счастью, Брейгелю нередко удавалось создавать очень откровенные работы с очень актуальным смыслом, скрытым под традиционными сюжетными мотивами.


В чём секрет картины Брейгеля, которая почти 500 лет потрясает умы и воображение людей

«Триумф смерти». Фрагмент.



При более внимательном рассмотрении деталей, открывается одно удивительное обстоятельство: казалось бы, десятки сотен скелетов и столько же черепов совершенно одинаковых, но автор умудрился написать так эти образы, что можно увидеть их четкую мимику. Они то подмигивают, то скалятся, то дьявольски насмехаются, а то, злобно, с угрозой смотрят провалами своих глазниц. Эти детали художник передал потрясающе, и это говорит о величайшем его мастерстве.

К слову, многое в своем творчестве Брейгель взял от своего соотечественника и предшественника Иеронима Босха - нидерландского живописца эпохи Северного Возрождения.



Так, путем иносказаний и метаморфоз мастер выразил свой протест против происходящего у него на родине, и в такой способ он попытался донести до потомков ужасную правду об увиденном и пережитом.

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В чём секрет картины Брейгеля, которая почти 500 лет потрясает умы и воображение людей

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В чём секрет картины Брейгеля, которая почти 500 лет потрясает умы и воображение людейПодписаться на мой Instagram
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