Как выявить шпиона: правда ли, что гвозди в подошве немецких сапог отличались формой шляпки от совет

Во времена Великой Отечественной войны сотрудники НКВД занимались не столько карательными миссиями, направленными на советских граждан (как принято сегодня думать), но разведкой и контрразведкой, выявлением вражеских шпионов, саботажников, провокаторов и диверсантов. Последние были людьми исключительной подготовки, однако и они «горели» зачастую на какой-нибудь мелочи. Например, новенькой скрепке в документах, свежем клее или же гвоздях на подошве сапог.
Удивительно, но за весь фильм сотрудники НКВД никого не расстреляли. /Фото: big-torrent.com.
В российско-белорусском фильме «Брестская крепость» 2010 года есть один эпизодический герой – немецкий диверсант, замаскированный под советского офицера. Уже в ходе утренней атаки нацистов на Брестскую крепость он прибегает на одну из обороняющихся застав, где как раз окопались и ведут бой сотрудники НКВД. Диверсант требует, чтобы солдаты отступили, мотивируя это тем, что смысла оборонятся и терять людей нет, так как из-под Кобрина уже идут советские подкрепления.
У немецких сапог гвозди действительно были другой формы. /Фото: allzip.org.
На это предложение один из героев фильма, командир НКВД по фамилии Вайнштейн, заявляет, что не знает офицера и просит предъявить документы, а также показать сапоги. Вайнштейн наставляет своего старшину проверить подошвы неизвестного офицера, мотивируя это тем, что на немецких сапогах гвозди квадратные, а на советских – круглые. Старшина проверяя сапоги берет офицера «на понт», заявляя, что гвозди – квадратные. Немец начинает убегать, после чего его убивает Вайнштейн. Обыскав тело убитого, командир НКВД обнаруживает на груди немецкий жетон СС, а старшина заявляет, что «гвозди-то кругленькие».
У советских сапог шляпки гвоздей круглые. /Фото: allzip.org.
Отсюда возникает вопрос: действительно ли советские и немецкие кирзовые сапоги отличались гвоздями или все это выдумка киношников. Ответ на данный вопрос однозначный и простой: да, кирзовые сапоги немцев и советов действительно отличались подошвой и формой гвоздей. Единственно «но», что шляпки гвоздей на немецкой кирзе были все-таки не квадратными, а пятиугольными. Кстати, назывались немецкие сапоги «Marschstiefel». Так что нечто подобное (показанному в фильме) действительно могло быть в июне 1941 года.
Редкий фильм про войну без пафоса и потакания сиюминутной актуальной политической конъюнктуре. /Фото: ya.ru.
Напоследок только остается порекомендовать всем, кто не видел, посмотреть фильм «Брестская крепость» 2010 года. На фоне большинства послесоветских фильмов о войне данная лента является если не лучшей, то точно одной из лучших. Хочется предупредить, что фильм очень тяжелый. В целом характеризуется словами главного героя о начале войны: «просто и страшно».
А вот, собственно, эпизод с разоблачением из фильма:
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