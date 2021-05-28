Как выявить шпиона: правда ли, что гвозди в подошве немецких сапог отличались формой шляпки от совет

Удивительно, но за весь фильм сотрудники НКВД никого не расстреляли. /Фото: big-torrent.com.

У немецких сапог гвозди действительно были другой формы. /Фото: allzip.org.

У советских сапог шляпки гвоздей круглые. /Фото: allzip.org.

Редкий фильм про войну без пафоса и потакания сиюминутной актуальной политической конъюнктуре. /Фото: ya.ru.