Судя по фасаду, этот дом давно пора снести, однако гости с удовольствием приходят туда снова

Невзрачный дом в старом квартале Нового Орлеана.

За старыми деревянными ставнями скрываются изящные кованые решетки.

На первом этаже находится гостиная, столовая, кухня и санузел.

Рабочая поверхность кухни визуально разделяет помещение пополам.

На галерее второго этажа находится просторная спальня.

Санузел выполнен в том же стиле, что и весь интерьер.

Уютный дворик за домом.