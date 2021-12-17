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Секрет идеального туалета без хлорки

Почистить туалет до идеального состояния возможно без магазинной химии. При этом, унитаз будет сверкать от чистоты, а также проведётся полноценная дезинфекция.
Секрет идеального туалета без хлорки
В сам унитаз бросьте таблетку для посудомоечной машины. На стенки унитаза, там, где есть известковый налёт, а также внутрь, посыпьте 80-100 гр. лимонной кислоты. Оставьте в таком состоянии на 1 час.
Секрет идеального туалета без хлорки
Параллельно в 600 мл воды растворите 2 таблетки по 500 мг аспирина. Перелейте в пульверизатор.
Секрет идеального туалета без хлорки
И разбрызгайте получившийся раствор по сиденью унитаза, а также под ним. Аспирин растворит остатки мочи, а также дезинфицирует поверхность.
Секрет идеального туалета без хлорки
Через час почистите с помощью ёршика и мыльно-лимонной воды из унитаза.
Секрет идеального туалета без хлорки
В конце, чтобы придать блеск и идеальную сияющую чистоту, протрите унитаз меламиновой губкой внутри. Кстати, ею же можно почистить весь кафель в ванной — он будет сверкать, как новый!

Секрет идеального туалета без хлорки
Подробнее о том, как почистить туалет натуральными средствами, смотрите в видео ниже:

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