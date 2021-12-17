Секрет идеального туалета без хлорки

Почистить туалет до идеального состояния возможно без магазинной химии. При этом, унитаз будет сверкать от чистоты, а также проведётся полноценная дезинфекция.



В сам унитаз бросьте таблетку для посудомоечной машины. На стенки унитаза, там, где есть известковый налёт, а также внутрь, посыпьте 80-100 гр. лимонной кислоты. Оставьте в таком состоянии на 1 час.



Параллельно в 600 мл воды растворите 2 таблетки по 500 мг аспирина. Перелейте в пульверизатор.



И разбрызгайте получившийся раствор по сиденью унитаза, а также под ним. Аспирин растворит остатки мочи, а также дезинфицирует поверхность.



Через час почистите с помощью ёршика и мыльно-лимонной воды из унитаза.



В конце, чтобы придать блеск и идеальную сияющую чистоту, протрите унитаз меламиновой губкой внутри. Кстати, ею же можно почистить весь кафель в ванной — он будет сверкать, как новый!





Подробнее о том, как почистить туалет натуральными средствами, смотрите в видео ниже:

