5 причин, почему автомобиль трясет сразу после старта, и что с ними делать

Каждый водитель с высокой долей вероятности может столкнуться с резкими колебаниями (тряской) в конструкции автомобиля во время езды. Является это вовсе не положительное и возникает по строго определенным причинам. Для того, чтобы автомобиль «не дергало», нужно знать и понимать первопричины происходящего. Итак, попробуем разобраться в вопросе вместе.
Важно: в первую очередь стоить уяснить, что лучше всего всегда обращаться за помощью к квалифицированным специалистам, а не заниматься «самодеятельностью», особенно если за плечами нет соответствующего опыта и навыков.
1. Датчик холостого хода
Причина может быть в нем. |Фото: blamper.ru.
Если машину начало трясти, то в первую очередь рекомендуется проверить датчик холостого хода. Если он загрязнен маслом и пылью, то его нужно в скором порядке почистить. Впрочем, если дело уже дошло до возникновения непонятной вибрации, то произошло механическое повреждение резьбовых соединений и штоков. С высокой долей вероятности без помощи квалифицированного специалиста здесь не обойтись.
2. Система зажигания
Возможно дело в зажигании. |Фото: drive2.ru.
Еще одна распространенная причина тряски автомобиля после старта – это неисправности в работе системы зажигания авто. Той самой, что состоит из свечи, катушки зажигания, высоковольтного провода, ЭБУ и трамблера. В большинстве случае, неисправность системы сводится к тому, что перестала появляться искра. Это приводит к тому, что топливо банально не возгорается.
3. Сцепление
Обязательно проверяем. |Фото: drive2.ru.
Следующая потенциальная проблема может скрываться в системе сцепления. Колебания могут возникать по причине выхода из строя пружины, которая располагается на диске. Если удалось установить, что проблема именно в этом, то перед поездкой в сервисный центр можно попытаться решить ее просто смазав как следует вилку.
4. Бензонасос
Может быть виноват насос. |Фото: automotomag.ru.
Бывают случаи, когда автомобиль начинает сильно дергаться именно в момент разгона. В абсолютном большинстве случаев причиной этого «происшествия» служит то, что топливо неправильно поступает в бак. Поэтому в первую очередь нужно проверить исправность бензонасоса. Не исключено, что придется заменить уплотнительное кольцо.
5. Форсунок
Проверяем форсунок. ¦Фото: belturbo.by.
Наконец, если проблемы возникают на малых оборотах, то водителю следует как можно быстрее проверить форсунок. Проблемы (как правило) возникают из-за повреждения жгута и замыкания проводки. И то, и другое придется менять.
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