5 причин, почему автомобиль трясет сразу после старта, и что с ними делать

С нами не соскучишься!







Каждый водитель с высокой долей вероятности может столкнуться с резкими колебаниями (тряской) в конструкции автомобиля во время езды. Является это вовсе не положительное и возникает по строго определенным причинам. Для того, чтобы автомобиль «не дергало», нужно знать и понимать первопричины происходящего



Каждый водитель с высокой долей вероятности может столкнуться с резкими колебаниями (тряской) в конструкции автомобиля во время езды. Является это вовсе не положительное и возникает по строго определенным причинам. Для того, чтобы автомобиль «не дергало», нужно знать и понимать первопричины происходящего . Итак, попробуем разобраться в вопросе вместе.

1. Датчик холостого хода

Причина может быть в нем. |Фото: blamper.ru.

2. Система зажигания

Возможно дело в зажигании. |Фото: drive2.ru.

3. Сцепление

Обязательно проверяем. |Фото: drive2.ru.

4. Бензонасос

Может быть виноват насос. |Фото: automotomag.ru.

5. Форсунок

Проверяем форсунок. ¦Фото: belturbo.by.