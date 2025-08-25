Зачем в Советском Союзе делали суда на подводных крыльях, и куда они пропали сегодня

Те, кто в сознательном возрасте застал советские времена, наверняка помнит о том, что по рекам и каналам СССР курсировали суда на подводных крыльях. У некоторых даже сложилось устойчивое впечатление, что в других странах ничего подобного не было. На самом деле «впечатление» это отнюдь не беспочвенное: Советский Союз действительно был одним из передовиков в этой области.
Суда на подводных крыльях придумали не в XX веке. |Фото: ya.ru.
Первое документально оформленное упоминание еще 1869 году. Французский конструктор Эммануэль Дени Фарко получил первый в истории патент на закрепление у дна судна наклонных плоскостей для снижения лобового сопротивления. В 1891 году первый патент на доработанные подводные крылья получил некто Граф де Ламбер, на тот момент гражданин Российской империи. Ламбер в частности предложил технологию независимо регулируемых крыльев. Однако, технологии XIX столетия пока не позволяли поднять судно над уровнем воды. Первый действительно успешный опыт в этой области принадлежит итальянскому изобретателю Энрико Форланини, которому удалось разогнать прототип судна на подводных крыльях до 68 км/ч на озере Лаго-Мажоре в 1906 году.
Дело в скорости. |Фото: alternathistory.com.
Самым подробным образом опыт итальянского конструктора принялись изучать американские инженеры. В 1910-1911 годах канадско-американский инженер Александр Белл представил собственный прототип. А в 1919 году он поставил новый рекорд скорости движения на подводных крыльях – 114 км/ч. Это разработкой сразу же заинтересовались американские военные.
Первый советский СПК. |Фото: fleetphoto.ru.
В 1930-е годы интерес вернулся. Работали в этой области в первую очередь немецкие и советские конструкторы. В Германии наибольших успехов достигла компания Ганса фон Шертеля. Однако, планам инженера помешала война. Хотя Шертель даже разрабатывал грузовое судно на 20 тонн. Кстати, почти все наработки немецкого инженера после войны попали в Советский Союз. В СССР работа над СПК началась еще в 1933 году. Уже к 1941 году удалось создать судно, движущееся на скорости более 100 км/ч, однако дальнейшим планам внедрения технологии помешала война. Но не планам развития. Конструировать и испытывать СПК продолжали и во время боевых действий. Первым пассажирским советским судном стала «Ракета-1», которое запустили на линии Горький-Казань 25 августа 1957 года.
Американский катер Пегас. ¦Фото: nara.getarchive.net.
Не хотели отставать в данной области и в США. Однако там суда на подводных крыльях в первую очередь видели не в гражданском, а в военном флоте. Фирма «Боинг» даже создала один артиллерийский катер, который поучаствовал во Вьетнамской войне. В последствии в США была создана серия патрульных ракетных катеров на подводных крыльях «Пегас» для военно-морского флота. Прослужили они до 1993 года.
Сегодня восстанавливают. |Фото: ckbspk.ru.
Уже в 1990-е годы интерес к СПК сошел на нет. Хотя в последние годы он вновь возрождается, в том числе в России, где задумались о восстановлении грузового и пассажирского флота судов на подводных крыльях для рек, озер и каналов страны. Высокая ориентация на СПК продиктована тем, что теоретически и практически подобные корабли способны достигать гораздо большей скорости движения, чем классические суда. Также СПК практически не чувствительны к качке и обладают высокими показателями мореходности. Правда, есть до сих пор не устраненные минусы: низкая мореходности при волнении, необходимость созданиях легких двигателей, крайней низкая экономичность в вопросе потребления горючего.
