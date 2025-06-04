Как появилась «Книга о вкусной и здоровой пище» - культовый сборник рецептов, научивший готовить сов

Кулинарная легенда советского периода. /Фото: minsknews.by

Бестселлер царского периода среди сборников рецептов - книга Е. Молоховец «Подарок молодым хозяйкам, или Средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве». /Фото: auction-imperia.ru

Советские власти энергично взялись за радикальные перемены всего, в том числе и кулинарных традиций. /Фото: cont.ws

Старые обычаи по приготовлению пищи стали неактуальными ещё и потому, что их было нереально приготовить. /Фото: pikabu.ru

Анастас Иванович Микоян - человек, стоявший за созданием первой советской поваренной книги. /Фото: mediamax.am

Под руководством Микояна работала целая команда людей, призванная написать новую кулинарную энциклопедию для граждан СССР. /Фото: histrf.ru

Для того, чтобы готовить вкусно, полезно и просто, решили собрать доступные рецепты в одно издание. /Фото: gastro-norma.ru

Первое издание энциклопедии советской кулинарии. /Фото: gastronom.ru

При массе реально полезных и доступных рецептов, в издании было немало и невозможных для реализации среднестатистической хозяюшкой СССР. /Фото: mykaleidoscope.ru

Страница из книги с описанием рекомендаций по употреблению полезных овощей. /Фото: moslenta.ru

Советы по сервировке были довольно занятными. /Фото: ussurmedia.ru

Составители книги рекомендовали, например, содержать мусорное ведро в чистоте с помощью золы. /Фото: 404content.com

Не просто так, оказывается, кухни были отдельными даже в малюсеньких хрущёвках. /Фото: factroom.ru

Советская кулинарная книга пережила массу изданий и стала культовой. /Фото: youtube.com