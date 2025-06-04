Как появилась «Книга о вкусной и здоровой пище» - культовый сборник рецептов, научивший готовить сов

У каждого человека есть предпочтения в еде, поэтому нет ничего удивительного, что все мы имеем свой набор любимых или удобных в готовке рецептов. В советские годы всё было практически так же, за двумя исключениями - перманентная проблема дефицита и привычка партии давать инструкции буквально для всех процессов.
Кулинарная легенда советского периода. /Фото: minsknews.by
На самом деле, традиция иметь книжку с рецептами и другими рекомендациями по облегчению повседневного быта не была придумкой большевиков. Известно, что первые сборники рецептов появились в Западной Европе ещё в эпоху Возрождения. Гораздо позднее аналогичные публикации появились и в Российской империи, но самой известной, чисто отечественного характера, была одна - «Подарок молодым хозяйкам, или Средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве», которую написала Елена Ивановна Молоховец.
Бестселлер царского периода среди сборников рецептов - книга Е. Молоховец «Подарок молодым хозяйкам, или Средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве». /Фото: auction-imperia.ru
В пользу популярности этой книги говорит тот факт, что она пережила 28 изданий, а всего за более чем полвека было отпечатано аж 300 тысяч единиц. А потом случилась Октябрьская революция, и с кардинальной сменой государственного строя, большевики начали радикально трансформировать буквально все сферы жизни и деятельности общества, провозглашая ранее существовавшие традиции пережитком вредного буржуазного прошлого.
Советские власти энергично взялись за радикальные перемены всего, в том числе и кулинарных традиций. /Фото: cont.ws
На кулинарии это сказалось довольно сильно: во-первых, издание Молоховец перестало считаться настольной книгой домохозяек, правда, больше на официальном уровне. Куда большей стала проблема наступившего дефицита продуктов, причём этот процесс имел уже системный характер. В итоге многие обычаи в употреблении блюд действительно стали уходить в прошлое, но не столько из-за идеологической пропаганды КПСС, сколько из-за невозможности приготовить многие дореволюционные рецепты.
Старые обычаи по приготовлению пищи стали неактуальными ещё и потому, что их было нереально приготовить. /Фото: pikabu.ru
Самим большевикам также было очевидно, что нужно не только ликвидировать пережитки царского периода, но и предложить удовлетворительную альтернативу. Правда, случилось это не сразу, а только в середине 1930-х гг. - тогда группа чиновников из СССР под руководством знаменитого народного комиссара пищевой промышленности Микояна побывала в Америке, перенимая их опыт в развитии соответствующей отрасли. Как раз после этой поездки в Союзе появились не только новые мощности по производству продуктов, но и проект по созданию первой советской поваренной книги.
Анастас Иванович Микоян - человек, стоявший за созданием первой советской поваренной книги. /Фото: mediamax.am
Ключевой задачей разработчиков было создать такое издание, чтобы оно полностью вписывалось в быт типичной советской ячейки общества. А в ней готовят сами, быстро и просто (ведь больше времени нужно было тратить на ударный труд во благо государства), но при этом вкусно и полезно, несмотря на относительно небольшой набор доступных продуктов. К тому же, в новую книгу планировалось добавить не только советы по приготовлению блюд, но и рекомендации по ведению хозяйства на кухне - проще говоря, наполнить её лайфхаками для упрощения повседневности.
Под руководством Микояна работала целая команда людей, призванная написать новую кулинарную энциклопедию для граждан СССР. /Фото: histrf.ru
К работе подошли основательно, с привлечением не только видных поваров, но и деятелей науки - работников Всесоюзного научно-исследовательского института питания Народного комиссариата здравоохранения СССР. Справедливости ради, стоит уточнить, что трудились они не совсем с нуля: современные исследователи отмечают, что при разработке издания активно использовались в качестве основы рецепты из той самой дореволюционной книжки Е. Молоховец, только переработанных исходя из советских реалий.
Для того, чтобы готовить вкусно, полезно и просто, решили собрать доступные рецепты в одно издание. /Фото: gastro-norma.ru
Итогом трёхлетнего труда над первой поваренной книгой в истории Советского Союза как раз и стала опубликованная в 1939 году «Книга о вкусной и здоровой пище». Издание было значительным: по информации редакции novate.ru, отпечатали сразу 100 тысяч экземпляров, а цену установили немаленькую, в 10 рублей. Впрочем, на продажах это никак не сказалось, ведь полный тираж энциклопедии для советской хозяйки раскупили в считанные дни.
Первое издание энциклопедии советской кулинарии. /Фото: gastronom.ru
Список рецептов первого же издания довольно любопытный - там действительно есть немало интересных вариантов, как разнообразить свой рацион, используя при этом минимум продуктов. Но при этом неожиданно хватает и таких блюд, ключевые ингредиенты для которых многие советские граждане в последние довоенные годы в глаза не видели: так, в качестве закуски предлагают лососину, а к элитному белому вину рекомендуют подавать дорогой сыр на крекере. Откуда в конце 1930-х гг. у обычного гражданина СССР мог быть такой набор продуктов в доме - загадка, но авторы как будто были убеждены, что так все и питаются.
При массе реально полезных и доступных рецептов, в издании было немало и невозможных для реализации среднестатистической хозяюшкой СССР. /Фото: mykaleidoscope.ru
Впрочем, с каждым новым изданием набор рецептов менялся: к примеру, издание 1948 года разительно отличается наличием рекомендаций по лечебному питанию, а также рациона для детей и беременных женщин. Да и сами блюда стали намного разнообразнее за счёт включения в сборник элементов национальной кухни союзных республик. А вот дальше издания, всё больше приспосабливаясь к очередному росту дефицита, предлагал рецепты более простых, но здоровых блюд, в том числе для людей с определёнными заболеваниями.
Страница из книги с описанием рекомендаций по употреблению полезных овощей. /Фото: moslenta.ru
Другой занятной частью информации, которая дана в «Книге о вкусной и здоровой пище» являются советы по сервировке стола и правила проведения различных приёмов пищи или застолий. Одни были довольно необычными: например, завтракать и обедать предлагалось за столом, накрытым белой скатертью, а для ужина или вечернего чаепития рекомендовали выбрать текстиль более яркого цвета. Ещё интереснее - с сервировкой: по данным редакции novate.ru, если сосчитать все упомянутые ещё в первом издании столовые приборы, которые должна иметь каждая советская семья, то их набегало под сотню.
Советы по сервировке были довольно занятными. /Фото: ussurmedia.ru
Помимо упомянутого ранее, в издании рассказывали и о том, как эффективно вести хозяйство на кухне. В частности, рекламировалась просто куча наборов гаджетов для готовки, буквально на все случаи жизни. Даже консервных ножей советовали иметь сразу два: одним нужно открывать жестяные банки, а другой использовать для стеклянных. Много было рекомендаций и в контексте поддержания чистоты - например, сразу несколько вариантов, как очищать мусорное ведро.
Составители книги рекомендовали, например, содержать мусорное ведро в чистоте с помощью золы. /Фото: 404content.com
Интересный факт: в «Книге о вкусной и здоровой пище» отдельно оговаривалась важность отделения кухни от всех остальных помещений - туда запрещали даже входить в верхней одежде и уличной обуви. Именно этим объясняется отсутствие в советском жилищном фонде квартир-студий, ведь они нарушали тогдашние санитарные нормы.
Не просто так, оказывается, кухни были отдельными даже в малюсеньких хрущёвках. /Фото: factroom.ru
Пожалуй, больше всего изменений издания «Книги о вкусной и здоровой пище» претерпевали всё-таки в политическом и идеологическом контексте. Кулинарную книгу тоже не обошла стороной традиция печатать пропагандистские речи первых лиц СССР. И вот по мере того, как они сходили с политического Олимпа, менялись и тексты на страницах: в разные годы исчезали речь то Берии, то Сталина, то Молотова. Самым поразительным было решение вымарать для очередного переиздания 1974 года упоминания идейного вдохновителя появления книги, Анастаса Ивановича Микояна.
Советская кулинарная книга пережила массу изданий и стала культовой. /Фото: youtube.com
«Книга о вкусной и здоровой пище» стала абсолютным бестселлером среди кулинарных книг Советского Союза, пережив 12 официальных переизданий. Оно и понятно, ведь эта энциклопедия по освоению и усовершенствованию навыка готовки была неидеальной, но очень полезной, научив готовить миллионы людей нескольких поколений. В итоге она ожидаемо обросла своеобразным культом и стала не просто настольной книгой многих граждан СССР - в некоторых семьях она используется до сих пор, став своеобразной реликвией с богатым кулинарным наследием.
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