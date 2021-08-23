6 вещей, которые настоятельно не рекомендуется оставлять в солнечное время в автомобиле

Пришли солнечные деньки, а вместе с ними и жара на улице. Конечно же, после зимы долгожданный приход света и тепла радует каждого человека. Однако от солнца и жары можно, в том числе изрядно пострадать. Касается это не только людей, но и автомобилей. Самое время вспомнить, какие вещи не стоит оставлять в салоне машины в летнее время, если не хочется заработать целый волок проблем и даже лишиться любимого автомобиля.
1. Бутылка с водой
Попробуйте сами, бутылка прекрасно разжигает. /Фото: econet.ua.
Обычная бутылка с водой может превратиться в солнечную линзу и наделать больших бед в салоне автомобиля. Наверняка, каждый помнит со школы опыты с линзой и направленным лучом. Так что если не хочется тушить авто, лучше не оставлять никаких бутылок в салоне, по крайней мере на открытом месте.
2. Конфеты-драже
Не стоит оставлять этих малышей. /Фото: halallavka.ru.
Конфеты-драже очень легко плавятся на солнце. Спустя уже непродолжительное время под прямыми лучами, они превратятся с опасную субстанцию, которая может оставить внушительные следы на отделке машины. Самое главное, что отмыть застывшие конфеты от сиденья или приборной панели почти невозможно.
3. Кефир и йогурт
Вот так выглядят последствия. /Фото: vk.com.
Кефир или йогурт, оставленные в бутылке при нагревании на солнце, могут просто взорваться. Лопнувшая бутылка испортит весь салон. Если молочный продукт еще успеет при этом засохнуть, то денег на химическую чистку салона любимой «ласточки» придется выложить огромное количество.
4. Лекарства
Лекарствам место в аптечке. /Фото: pskov.kp.ru.
Многим людям приходится возить с собой какие-то лекарства. К сожалению, мы часто забываем, что большинство препаратов следует хранить при комнатной температуре (хотя бы). Оказавшись в душной машине, да еще под солнечными лучами, лекарства в лучшем случае потеряют свои свойства. В худшем – превратятся в яд.
5. Косметика
Косметике не место в салоне авто. /Фото: pskov.kp.ru.
Аналогично конфетам косметика в большей массе своей легко плавится на солнце, после чего образовавшийся субстрат оставляет чудовищные пятна на внутренней отделке салона машины. В некоторых случаях появляется еще и раздражающий запах.
6. Гаджеты
Это очень опасно. /Фото: mobiltelefon.ru.
Наконец, не стоит оставлять в салоне автомобиля гаджеты. Особенно это касается смартфонов, видеорегистраторов и навигаторов. История знает огромное количество случаев, когда, когда перегревшись, данные гаджеты просто взрывались и становились причиной пожара в автомобиле.
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