Комфортное убежище из старого автобуса

Что для одного хлам, для другого — сокровище, особенно если последний обладает обширными познаниями в дизайне, мастер на все руки и располагает свободным временем, чтобы полностью посвятить себя масштабному проекту.







Это доказал Люк Уитакер – ландшафтный дизайнер, который взялся за переоборудование городского автобуса, приобретенного на свалке, чтобы иметь собственное убежище.

Британцы Люк и Никиша решили превратить автобус в уютное гнездышко (Котсуолдс, Великобритания).Списанный автобус вдохновил на преобразования (Котсуолдс, Великобритания).Увлечение преобразованиями старых вещей, включая автотранспортные средства, становится популярным направлением для творчески настроенных современников, решивших не только дать им вторую жизнь. Особенно много таких проектов началось в период, когда весь мир замер, чтобы пережить страшную напасть – эпидемию коронавируса COVID-19. Во время локдауна, когда большая часть населения земного шара была заперта в квартирах и осваивала азы выпечки хлеба на закваске или выращивала экзотические растения на балконе, Люк Уитакер взялся за переделку старого городского автобуса в крошечный дом.Автобус отбуксировали на участок в сельскую местность Котсуолдса (Великобритания).Ландшафтный дизайнер по образованию и неуемный экспериментатор по призванию, выходец из сельской местности Котсуолдса (Великобритания), после начала всемирного карантина, решил вернуться на ферму к родителям, чтобы сэкономить на аренде. Несмотря на то, что фермерство было увлекательным занятием и в деревне ограничения были не настолько жесткими как в городах, креативный дизайнер задумался о другом проекте, который мог бы занять его время.Поскольку он изрядно экономил на аренде, Люку пришла в голову идея купить что-нибудь полезное, за что он бы не потратил кучу денег, но при этом мог бы превратить в нечто особенное. В этот момент он увидел объявление о продаже старого автобуса BMC Falcon 2001 года выпуска, который давно находился на свалке (двигатель не подлежал восстановлению) всего за 1500 долларов.Переоборудование салона началось с демонтажа кресел.Когда Люк купил автобус к его творческим изысканиям подключилась подруга Никиша, которая внесла свою лету в преобразование старого автотранспортного средства, многие годы обслуживающего местные маршруты. Трансформация началась сразу же после того, как доставили его на ферму родителей, где он и остается по сей день. Наличие этого участка земли означало, что не нужно переживать о поисках участка для парковки, да и вкладывать баснословные деньги в замену двигателя и других технических узлов тоже не требовалось. Дизайнер сразу решил, что его уединенное убежище будет стационарным, что стало заметно по некоторым деталям в финальной версии преобразований.Все преобразования увлеченная пара делала своими руками.Примечательно: Люк вместе с подругой разобрали 13-метровый автобус, в котором когда-то размещалось 45 человек, практически в ноль, чтобы в итоге превратить его в комфортный жилой дом. Чтобы сократить расходы, пара восстановила значительную часть оригинальных деталей автобуса, проделав массу манипуляций по зачистке и преобразовании ржавчины. Это позволило использовать имеющуюся стальную оболочку в полном объеме. Правда, пришлось надежно утеплить и гидроизолировать ее внутреннюю часть, полностью восстановить и заново покрасить облицовку салона. Зато не нужно было тратиться на зарплату подрядчикам, тем более, что процесс преобразования начался в тот период, когда контакт с чужими людьми был максимально ограничен.Трансформированный автобус отбуксировали в живописное место (Котсуолдс, Великобритания).Учась на мастер-классах на каналах YouTube, дуэт шаг за шагом превращал заброшенный автобус в уютное жилище, рассчитанное на двоих. Так появились теплые полы и встроенная мебель в каждой жилой зоне, которая расширяет функции каждой из них, ведь ограниченные размеры требуют бережного отношения к каждому квадратному сантиметру площади. При этом не забыли поменять уплотнительные резинки на больших окнах, которые решили сохранить все до единого, ведь старая добрая Англия не балует обилием солнечных дней. Созданию светлого пространства поспособствовал и выбор цветовой палитры при оформлении интерьера миниатюрного убежища, в котором пара планировала жить и работать на постоянной основе. А для холодных зимних месяцев они установили настоящую дровяную печь, поддерживающих «живое» тепло.На трансформацию автобуса пара потратила почти два года.Жилище получилось светлым и уютным.Поскольку Люк не планировал, что его преображенный автобус будет куда-то ехать, он подключил его к коммуникациям, подведенным к родительскому дому, чтобы обеспечить жилище электричеством и водой. Он отказался от установки солнечных панелей лишь по той причине, что зимой было сложно использовать возобновляемую энергию для питания приборов, поскольку Великобритания не славится обилием солнца. В целях экономии электричества обошлись лишь водонагревателем, а вот для приготовления пищи используется баллонный газ.Гостиная в салоне автобуса.Подвесное кресло-гамак поможет расслабиться.Дровяная печь согреет в холодные ночи.Если говорить о выборе дизайна, то пара предпочла деревенский стиль, лишенный грубых деталей и не обделенный изысканными нотками. Особенно это заметно в интерьере гостиной-столовой, где имеется диван, сделанный своими руками, который можно использовать как односпальную кровать, и французский обеденный стол со стульями с изящными ножками. Кухня получилась простой, но в ней есть все необходимое для кулинарных экспериментов, начиная с вместительных тумб и шкафов и, заканчивая современной бытовой техникой с традиционным, как для такого рода помещений функционалом.Прекрасно оборудованная кухня.Обеденная зона с изящной мебелью.Учитывая, что пара решила отказаться от ванной комнаты внутри автобуса, все зоны получились более просторными. По этой же причине переход между гостиной и спальней оказался довольно свободным и органичным. Разделяют эти сектора двухступенчатый подиум и невысокие перегородки со столешницами, позволяющими использовать в качестве выставочных полок. Подиум используется не только для разделения пространств, он является еще и вместительной системой хранения. Особенно тщательно разработаны ящики под двуспальной кроватью, которую окружают встроенная мебель с подъемными крышками. В этих ящиках помещаются как объемные постельные принадлежности, так и книги, и личные вещи. От основного жилого пространства спальню можно отгородить плотными шторами, что удобно, когда один партнер работает допоздна, а другой уже спит.Обеденный стол превращается в рабочую зону.Спальня обустроена на функциональном подиуме.Большая кровать с вместительными выдвижными ящиками.В заключение авторы Novate.ru хотели бы отметить, что увлеченная пара потратила полтора года и около 14 тыс. долларов на преобразование и оборудование крошечного домика. Люк и Никиша каждое лето на два месяца уезжает путешествовать, а свое убежище сдает любителям эко-отдыха через онлайн-площадку Airbnb, чтобы накопить на свой будущий семейный дом.