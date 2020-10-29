Самые известные долгожители среди живых организмов

Рассказываем про организмы, которые побили все рекорды по продолжительности жизни. Возможно, некоторые из них подскажут людям секреты долголетия.

АНТАРКТИЧЕСКАЯ ГУБКА: 15 000 ЛЕТ







Губки — это очень простые многоклеточные животные, у них нет настоящих органов и тканей. Такое примитивное строение позволяет им создавать практически все тело из стволовых клеток. В результате одна клетка может дать начало любой части животного. Даже если стереть губку в порошок, каждая получившаяся клеточка превратится в новую губку. Эта удивительная суперспособность позволила антарктической губке стать рекордсменом по продолжительности жизни среди всех организмов. Добавьте сюда замедленный обмен веществ в холодной воде. Благодаря этому организм губки может существовать до 15 000 лет.

ШВЕДСКАЯ ЕЛЬ: 9561 ГОД







Один из обитателей национального парка Фулуфьеллет повидал многое. На его век пришлось изобретение письменности и первые космические полеты, расцвет и падение цивилизаций, эпоха Великих географических открытий и появление социальных сетей. Ель «Старый Тикко» — самое долгоживущее древесное растение, ее возраст — 9561 год. Обычно для измерения возраста древних растений ученые считают их годовые кольца, но в случае с елкой-рекордсменом пришлось пойти на хитрость.

ТЕМНЫЙ ОПЕНОК: 2400 ЛЕТ

Чтобы не травмировать заслуженное дерево, специалисты взяли небольшой кусочек и провели радиоуглеродный анализ . Даже с учетом возможных погрешностей оказалось, что равных этому дереву по возрасту в мире нет. Но «Старый Тикко» — не единственный долгожитель среди растений. Многие представители этого царства живут более 100 лет. Дело в том, что у них есть образовательная ткань, которая позволяет расти на протяжении всей жизни, а также обновлять старые изношенные клетки. Кроме того, растения могут жить почти бесконечно, благодаря клонированию самих себя. Возраст некоторых колоний, состоящих из генетически идентичных организмов, достигает 80 000 лет.







Грибы тоже способны удивить своим долголетием и размахом. Они образуют под землей многокилометровые грибницы, которые помогают деревьям усваивать питательные вещества из почвы. Впрочем, грибы не всегда приносят пользу растениям. Гигантская грибница опенка темного прочно обосновалась в заповеднике Малур штата Орегон (США). Она занимает площадь более 880 га и считается не только одним из самых долгоживущих обитателей Земли, но и самым крупным организмом. Секрет успеха опенка-переростка в том, что он опутывает корни деревьев и медленно убивает их. Этот паразит живет уже 2400 лет!

МОЛЛЮСКИ: ДО 507 ЛЕТ







Большинство моллюсков живут не более десяти лет, но два вида побили все рекорды долголетия. Так, моллюск гуидак может прожить до 160 лет, отложив за это время порядка 5 млрд яиц. Врагов у него практически нет, к тому же долгой жизни способствует замедленный обмен веществ. Другой моллюск — океанический венус — живет еще дольше. Максимальный зарегистрированный возраст венуса составляет 507 лет. Это абсолютный рекорд среди организмов, которые не живут колониями. Кажется, что и полтысячелетия для него не предел. Изученный специалистами моллюск оказался на поверхности случайно — неизвестно, сколько еще он мог бы прожить в естественной среде обитания на морском дне.

ГРЕНЛАНДСКАЯ АКУЛА: ДО 300 ЛЕТ







Всем известная (в том числе по голливудским фильмам) белая акула может жить до 70 лет. Этот внушительный результат не сравнится с достижением полярной гренландской акулы: продолжительность ее жизни достигает 300 лет, половина из которых приходится на половое созревание. Хотя большинство акул теплолюбивы, гренландская хищница обитает в воде с температурой до –2 °С. Чтобы не превратиться в ледышку, полярные акулы накапливают мочевину и защитное вещество триметиламиноксид. Это замедляет метаболизм и увеличивает продолжительность жизни.

ГРЕНЛАНДСКИЙ КИТ: 200 ЛЕТ







Хотите жить долго — отправляйтесь в Арктику. Гренландские киты, еще одни обитатели арктических вод, живут более 200 лет. Они стали единственными млекопитающими, перешедшими (или переплывшими) двухвековой рубеж. Раньше ученые предполагали, что эти киты живут около 70 лет. Но однажды исследователи обнаружили в теле одной особи наконечник гарпуна начала XIX века. Тогда биологи изучили аминокислоты в глазах и зубах кита, получив наконец точные данные о возрасте, которые почти в три раза превысили первоначальные оценки.

ЧЕЛОВЕК: 122 ГОДА







Людям тоже не стоит жаловаться на краткосрочность бытия: мы живем дольше большинства животных. Это вообще характерная черта приматов: возраст шимпанзе достигает примерно 60 лет, а самый старый человек Жанна Кальман умерла в возрасте 122 лет. При этом задокументировать удается далеко не всех долгожителей, так что, возможно, максимальная продолжительность жизни людей еще больше. Основная причина человеческого долголетия связана с развитием головного мозга. Большая часть энергии у нас уходит на питание этого важного органа, что замедляет с возрастом обмен веществ. Кроме того, сложный мозг позволил человеку управлять внешней средой, создавая комфортные условия для долгой жизни. Вывод простой: развивайте мозг, чтобы жить дольше.





