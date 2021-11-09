20 впечатляющих идей, как красиво разместить любимые фотографии на стене

У современного человека скапливается множество фото - в памяти, телефона, компьютера или прочих гаджетов. Просматриваются снимки, пусть и связанные с приятными воспоминаниями, крайне редко.

Но зачем упускать возможность поднять себе настроения, смотря на памятные фото? Достаточно повесить снимки на стену, и они не только будут заряжать позитивом, но и украсят интерьер.

1. Виниловые наклейки - вместо рамок

Фото в виниловых наклейках.

Если художественные навыки совершенно отсутствуют и изобразить рамки на стене не представляется возможным, то используйте виниловые наклейки. Их можно приобрести в интернет-магазинах. Такие наклейки не повреждают отделку стены.

2. Уроки рисования

Нарисованные рамки на стене.

Для того чтобы изобразить на стене рамки, совсем не обязательно иметь художественное образование. Рисунки в стиле примитивизма сможет повторить даже ребенок. Чтобы нарисованные рамки выглядели гармонично, стена должна быть однотонной.

3. Изящные шнуры

Подвешенные на стене фото.

Тонкие декоративные шнурки выступают в качестве фиксатора для фото. Завяжите шнур на узелок и свободный край приклейте к обратной стороне снимка. Остается только повесить фото нс стену, предварительно забив в нее гвоздик.

4. Оформление в эко-стиле

Фото на ветке.

Ветка нестандартной формы заменяет раму, превращая размещенные на нее фото в оригинальный декор. Ветку можно покрасить или покрыть лаком - тогда самодельная "рамка" прослужит долго.

5. Из шкафа - на стену

Фото на вешалках для одежды.

Вешалки с креплениями, которые десятками висят в каждом шкафу, становятся необычными креплениями для фото. Главное - распечатать фото в подходящем размере, соответствующем длине вешалки.

6. Кокетливые ленты

Повесить фото на стену можно на ленточках.

Дамский будуар преобразится, если украсить его фото на лентах. Широкие ленты приклеиваются на обратную сторону рамки при помощи строительного клея, например, силиконового или акрилового.

7. Коллаж в свободном стиле

Все любимые фото в одном месте.

Множество фото, отличающихся по стилю и размеру, гармонично выглядят внутри большой рамы. Центром декоративной композиции становится крупный снимок, расположенный в ее центральной части.

8. Полезный и красивый угол

Таким необычным способом получится повесить фото на двух стенах сразу.

Гениальный в своей простоте способ размещения фото - это повесить их в углу, так, чтобы они образовывали единую цветную поверхность. Выбирайте любую геометрическую фигуру, а закрепить фото на стене можно при помощи двустороннего скотча.

9. Объединяющий рисунок

Рисунок над фото на стене.

Сделать из нескольких фото, висящих на стене, единую декоративную композицию, можно при помощи лаконичного рисунка на стене. Подойдет любой одноцветный узор, нарисованный над группой снимков. Вместо рисунка можно использовать виниловую наклейку.

10. Ничем не хуже картины

Фото в общей раме.

Если картины не вписываются в дизайн интерьера, но украсить жилье живописью хочется - то замените ее фото в крупной раме. К обратной стороне рамы приклейте несколько декоративных шнуров и на них прищепками зафиксируйте снимки.

11. На стене можно и стоять

Фото на полке.

Узкие полки отлично подходят для размещения фото и картин. Также они позволят не делать лишние отверстия в стене. Если узкой полки не нашлось, то ее можно заменить широкими молдингами.

12. Оптические иллюзии

Необычное оформление фото на стене.

Как правило, к каждой рамке прилагается стекло и плотный картон, который служит фиксатором для фото. Используйте вместо картона второе стекло. Поместите фото, на обратную сторону которого нанесена капля клея, между двумя стеклами. Остается только повесить снимок на стену.

13. Четкая геометрия

На стену можно повесить фото, собранные в коллаж.

Подобрав несколько любимых фото, распечатайте их в виде коллажа. Для этого просто нужно обратиться в любой фото- или копицентр. В зависимости от предпочтений и дизайна интерьера, можно выбрать любой цвет для фона и тип размещения фото.

14. И фото, и надпись

Креативный декор для стены.

Продумайте надпись, которую хотелось бы наблюдать на стене ежедневно. Затем нарисуйте на картоне контуры нужных букв и аккуратно вырежьте их канцелярским ножом. Остается лишь поместить фото за картоном и вставить всю композицию в рамку подходящего размера.

15. Персональные фотообои

Стена, полностью оклеенная обоями.

Если семейные архивы впечатляют своими размерами, то из них можно сделать фотообои. Чтобы снимки надежно держались на стене, рекомендуется предварительно оклеить ее бумажными обоями. Затем на обои приклеивают фото, так, чтобы между соседними снимками оставалось равное свободное пространство.

16. Демократично и стильно

Повесить фото на стену на прищепках - доступная идея.

Самый доступный фиксатор для фото - это обычные прищепки. Если такое решение кажется слишком радикальным, то купите декоративные пришепки. Они продаются в магазинах, специализирующихся на продаже товаров для рукоделия.

Коллекция фото на прищепках.

Фото на металлических крючках и деревянном фоне.

17. Симпатичное дерево

Нарисованное на стене дерево в качестве фона для фото.

Нарисовать дерево, используя краску двух-трех цветов, сможет даже ребенок. Сделать это можно прямо на светлых обоях.

18. Свежий взгляд на лепнину

Лепнина в качестве полок для фото.

Лепные элементы из гипса или полиуретана становятся оригинальной заменой полкам. Даже обычные фото, стоящие на таком лепном элементе, превращаются в настоящее произведение искусства.

19. Брутальное размещение

Необычное размещение фото.

Повесить фото на стене, используя карниз и цепи - решение для самых смелых. Но зато такая композиция способна стать настоящей изюминкой интерьера. Эта идея хороша для крупных и ярких фото.

20. Семейные часы

Фото вместо часового циферблата.

Часовой механизм можно приобрести в магазине товаров для рукоделия или достать из других часов. Остается только подобрать двенадцать небольших фотографий, каждая из которых заменить число на циферблате.