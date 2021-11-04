Шикарный объёмный узор спицами

Не успеем оглянуться, как наступит зима, и нам нужно заранее подготовить зимние вещи. Предлагаю освоить очень простой, красивый и объемный узор для вязания зимних вещей. Его можно использовать для вязания шарфов, снудов, свитеров, кардиганов, пальто, детских вещей и т.д.

Описание вязания

Наберите количество петель кратное 2 +1 п. +2 кром.

Базовый ряд (изн. сторона): кром, *1 лиц, 1 изн*, 1 лиц, кром.

1 ряд: кром, 1 изн, *1 лиц. на ряд ниже, 1 изн*, кром.

2 ряд: кром, *1 лиц, 1 изн*, 1 лиц, кром.

Повторить 1 и 2 ряд еще 5 раз

13, 15 ряд: кром, лицевые, кром.

14, 16 ряд: кром, изнаночные, кром.

Повторять узор с 1 ряда.

Схема вязания

Красным квадратом выделен раппорт узора, сиреневым цветом обозначены кромочные петли.

Подробный видео-урок вязания