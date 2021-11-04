Шикарный объёмный узор спицами

Не успеем оглянуться, как наступит зима, и нам нужно заранее подготовить зимние вещи. Предлагаю освоить очень простой, красивый и объемный узор для вязания зимних вещей. Его можно использовать для вязания шарфов, снудов, свитеров, кардиганов, пальто, детских вещей и т.д.
Описание вязания
Наберите количество петель кратное 2 +1 п. +2 кром.
Базовый ряд (изн. сторона): кром, *1 лиц, 1 изн*, 1 лиц, кром.
1 ряд: кром, 1 изн, *1 лиц. на ряд ниже, 1 изн*, кром.
2 ряд: кром, *1 лиц, 1 изн*, 1 лиц, кром.
Повторить 1 и 2 ряд еще 5 раз
13, 15 ряд: кром, лицевые, кром.
14, 16 ряд: кром, изнаночные, кром.
Повторять узор с 1 ряда.
Схема вязания
Красным квадратом выделен раппорт узора, сиреневым цветом обозначены кромочные петли.
Подробный видео-урок вязания
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