8 легендарных женщин Первой Мировой: Боевые подвиги и послевоенная судьба

8 легендарных женщин Первой Мировой и их судьбы после войны.

Мата Хари и Марта Ришар

Карьера Мата Хари как разведчицы не задалась.

А после Второй Мировой Марта Ришар ещё и сделала политическую карьеру.

Милунка Савич и Антонина Пальшина

Во время Первой Мировой особых условий для женщин-военнослужащих не было, но это их не могло остановить.

Пальшина пыталась пойти на фронт и во время Великой Отечественной, но ей сказали, что возраст уже не тот. И она ушла на лесозаготовки.

Евгения Шаховская и Раймонда де Ларош

Евгения Шаховская была, похоже, пассионарной женщиной.

Мария Кюри и Габриэль Пети