8 легендарных женщин Первой Мировой: Боевые подвиги и послевоенная судьба

8 легендарных женщин Первой Мировой и их судьбы после войны.
Первая Мировая война пришлась на поворотное само по себе время: женщины начали водить автомобили, покорять небо на несовершенных ещё самолётах, ввязывались в политическую борьбу, давно уже покорили науку. Неудивительно, что в войну много женщин проявило себя очень активно, а некоторые так и вовсе стали легендами.
Мата Хари и Марта Ришар
Одна из этих разведчиц сумела сорвать работу разведки противника, а другая стала всемирно знаменитой. Нетрудно догадаться, что первая — Марта Ришар (кстати, сама — этническая немка), а вторая — Мата Хари (кстати, тоже из германоязычного народа).
Маргарета Зелле, известная как Мата Хари, были исполнительницей экзотических танцев собственного сочинения — она выдавала их за храмовые. Ещё до войны танцовщицу — которая была очень удобна тем, что гастролировала и постоянно общалась с высокопоставленными лицами — завербовали немцы. Однако попытка сыграть в разведку для танцовщицы обернулась смертью. Она попыталась добровольно завербоваться во французскую разведку, но прокололась, выдав связи с немецким вербовщиком, и долго ходила под подозрением. В конце концов у Франции скопилось достаточно доказательств того, что Маргарета работает на немцев и, вероятно, стала причиной гибели целой дивизии, и французы её расстреляли.
Карьера Мата Хари как разведчицы не задалась.
Марта Ришар пыталась отправиться на фронт как лётчица, но ей отказали. Тогда она прошла курсы медсестёр. Однако её уговорили работать на разведку, и она отправилась в Испанию с миссией. Став любовницей немецкого атташе, она сорвала ряд задач немецкой разведки, раскрыла маршрут, по которому во Францию проходили немецкие шпионы и, когда оказалась на грани раскрытия, подставила своего вербовщика перед его шефом так, что заморозила нормальную работу немецкой разведки надолго. Но наградили её только в тридцатых — очень долго не хотели давать орден бывшей проститутке. Да, в юности Марту продал в бордель её взрослый любовник, и выбралась она оттуда чудом.
А после Второй Мировой Марта Ришар ещё и сделала политическую карьеру.
Милунка Савич и Антонина Пальшина
Сербка Милунка ещё до Мировой участвовала в войнах на Балканах, сначала пытаясь выдать себя за мужчину. Когда обман раскрылся, она уже так зарекомендовала себя, что ей разрешили остаться. В Первую Мировую Савич вошла в составе пехотного полка имени князя Михайло. Бок о бок с ней сражалась другая доброволица, шотландка Флора Сандс.
Будучи уже опытной воительницей, Савич отлично показала себя на полях сражений и вскоре получила Звезду Карагеоргия с мечами — орден. Сандс заработала такой же орден позже. Савич была тяжело ранена, но при первой возможности вернулась на фронт. В итоге она стала единственной женщиной, которую в Первой Мировой наградили французским Военным крестом с золотой пальмой.
После войны Милунка вышла замуж, родила дочь и удочерила ещё трёх девочек-сирот. За боевые заслуги ей выделили землю, что пришлось кстати: муж её бросил, и всё семейство кормилось несколько лет с этой земли.
Во время Первой Мировой особых условий для женщин-военнослужащих не было, но это их не могло остановить.
Антонина Пальшина дважды выдавала себя за мужчину, чтобы воевать. Первые раз купила солдатскую форму на базаре, второй раз — уже работая сестрой милосердия, присвоила одежду и документы умершего солдата. В первый раз обман раскрыло ранение в плечо — в госпитале раненую, конечно же, раздели. Во второй раз она проговорилась в ответ на вопрос о грехах священнику, и он немедленно поставил в известность командование. Однако лично генерал Брусилов разрешил патриотке остаться на своей службе. Кстати, Пальшина участвовала в знаменитом брусиловском прорыве позже.
В чине ефрейтора во время прорыва она заменила офицера и повела солдат в атаку. Атака была успешной, но Антонина получила тяжёлое ранение. Увы, вернуться на фронт со своими ранами она уже не могла и уволилась в чине унтер-офицера с двумя Георгиевскими крестами (третьей и четвёртой степени).
После первого разоблачения родной Сарапул принял Пальшину как героиню, о ней писали все местные издания. После возвращения с фронта Сарапулу было уже не до Антонины — шёл 1917 год. Она вышла замуж за красноармейца, чтобы вместе с ним уйти на фронт Гражданской. Выжила, родила и подняла двоих детей.
Пальшина пыталась пойти на фронт и во время Великой Отечественной, но ей сказали, что возраст уже не тот. И она ушла на лесозаготовки.
Евгения Шаховская и Раймонда де Ларош
К 1914 году в Европе и России было уже немало лётчиц, но всем им отказали, когда они попросились на фронт. Всем, кроме княгини Шаховской. Евгения подала прошение лично императору, и тот счёл полезным для всеобщего боевого духа допустить Шаховскую до военной службы. Евгения начала войну в Ковенском авиационном отряде в чине прапорщика. Однако уже через два месяца её отстраняют, а вскоре обвиняют в шпионаже в пользу Германии.
Авиатрису приговорили к смертной казни, но лично Николай II подписал указ о замене расстрела пожизненным заточением в монастыре. Шаховскую освободила революция, и вскоре она влилась в ряды ЧК. По легенде, она с огромной жестокостью проводила допросы, особенно — бывших полицейских и военных чинов. В двадцатом году она погибла в пьяной перестрелке.
Евгения Шаховская была, похоже, пассионарной женщиной.
Практически все лётчицы, получив отказ от допуска на передовую, или жертвовали своим самолёты армии и оставались дома, как Любовь Голанчикова, или шли в сёстры милосердия, как Марта Ришар. Мастерица лихих виражей Раймонда де Ларош выбрала третий путь — она всю войну прослужила водителем. В конце концов, у хорошего пилота и машины летают.
Мария Кюри и Габриэль Пети
Если бы Мария не получила Нобелевскую премию, она бы всё равно вошла в историю уже за свою деятельность в годы Первой Мировой. Учёная ездила на передовую со специальным передвижным рентген-кабинетом и проводила инструктаж сестёр милосердия и хирургов: до того осколки и пули доставали практически наугад. Рентген значительно улучшил качество операций на фронте — но эти поездки, вероятно, стали одной из причин лучевой болезни гениальной женщины. Действие рентгена она показывала раз за разом на себе.
Бельгийская медсестра Габриэль Пети стала национальной героиней не за свою медицинскую деятельность, а за то, что она устраивала побеги раненых пленных солдат. Кроме того, она согласилась работать на британскую разведку и несколько раз сумела добыть и передать важные сведения. Примерно через год успешной деятельности её арестовали, судили и расстреляли. Во время следствия ей предлагали помилование в обмен на выдачу других агенток (одна из которых была её близкой подургой). Габриэль отказалась.
Текст: Лилит Мазикина.
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