Минимальный достаток людей в разных странах

Фотограф Стивен Чау и экономист Хоуи Лин подготовили интересный и актуальный фотопроект под названием «За чертой бедности», который раскрывает ежедневный продуктовый «набор», который могут позволить себе люди с минимальным достатком в разных странах мира.







Дубай, ОАЭ

Яблоки. 11,08 дирхамов (3.02$ или 2.

30€)Ноида, ИндияКапуста. 32 рупии (0.60$ или 0.46€).Нью-Йорк, СШАЧизбургеры. 4.90$ (3.60€)Рио-де-Жанейро, БразилияБананы. 2.33 бразильских реалов (1.23$ или 0.93€)ВеликобританияКопченая сельдь. 5.85 фунтов стерлингов (9.47$ или 7.01€)Сидней, АвстралияГребешки. 7.52 австралийских долларов (8.02$ или 5.61€).Амстердам, НидерландыКапуста коническая. 4.83 евро (6.27$)Сеул, Южная КореяРыбный шашлык. 2.415 южнокорейских вон (2.15$ , 1.68€).Арль, ФранцияЧерный рис. 5.60 евро (7.68$)Женева, ШвейцарияПаста. 7.97 швейцарских франков (10.25$, 7.15€)Пекин , КитайБулки. 6.30 юаней. (0.99$ , 0.75€).Гамбург, ГерманияСосиски. 4.82 евро (6.61$).Антананариву, МадагаскарБананы. 127.37 малагасийских ариари. (0.64$, 0.51€)ГонконгПитайя. 44.96 гонконгских долларов (5.77$, 4.01€).Токио, ЯпонияЩупалец осьминога. 394 японских йен (4.84$, 3.51€).Куала-Лумпур, МалайзияЛапша быстрого приготовления. 4.17 малайзийских ринггит (1.33$, 0.99€)Катманду, НепалЛаймы. 32.88 непальских рупий (0.45$, 0.32€).Бангкок, ТаиландЖареный сыр тофу. 52.87 тайских бат (1.71$, 1.19€).Порт-Луи , МаврикийРыба-попугай. 127.37 маврикийских рупий (4.37$, 3.08€).