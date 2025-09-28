Минимальный достаток людей в разных странах

Фотограф Стивен Чау и экономист Хоуи Лин подготовили интересный и актуальный фотопроект под названием «За чертой бедности», который раскрывает ежедневный продуктовый «набор», который могут позволить себе люди с минимальным достатком в разных странах мира.
Дубай, ОАЭ
Яблоки. 11,08 дирхамов (3.02$ или 2.
Ноида, Индия
Капуста. 32 рупии (0.60$ или 0.46€).
Нью-Йорк, США
Чизбургеры. 4.90$ (3.60€)
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Бананы. 2.33 бразильских реалов (1.23$ или 0.93€)
Великобритания
Копченая сельдь. 5.85 фунтов стерлингов (9.47$ или 7.01€)
Сидней, Австралия
Гребешки. 7.52 австралийских долларов (8.02$ или 5.61€).
Амстердам, Нидерланды
Капуста коническая. 4.83 евро (6.27$)
Сеул, Южная Корея
Рыбный шашлык. 2.415 южнокорейских вон (2.15$ , 1.68€).
Арль, Франция
Черный рис. 5.60 евро (7.68$)
Женева, Швейцария
Паста. 7.97 швейцарских франков (10.25$, 7.15€)
Пекин, Китай
Булки. 6.30 юаней. (0.99$ , 0.75€).
Гамбург, Германия
Сосиски. 4.82 евро (6.61$).
Антананариву, Мадагаскар
Бананы. 127.37 малагасийских ариари. (0.64$, 0.51€)
Гонконг
Питайя. 44.96 гонконгских долларов (5.77$, 4.01€).
Токио, Япония
Щупалец осьминога. 394 японских йен (4.84$, 3.51€).
Куала-Лумпур, Малайзия
Лапша быстрого приготовления. 4.17 малайзийских ринггит (1.33$, 0.99€)
Катманду, Непал
Лаймы. 32.88 непальских рупий (0.45$, 0.32€).
Бангкок, Таиланд
Жареный сыр тофу. 52.87 тайских бат (1.71$, 1.19€).
Порт-Луи, Маврикий
Рыба-попугай. 127.37 маврикийских рупий (4.37$, 3.08€).
©
Свежие комментарии