Самые важные гаджеты десятилетия

Вот и подходит к концу 2019 год, а значит, первое двадцатилетие XXI века заканчивается и пора подвести некоторые итоги.воображении писателей-фантастов и сценаристов сайфай-фильмов. И кое-что интересное за прошедшее десятилетие все же произошло: научно-технический прогресс немного потоптавшись на месте, предложил несколько действительно знаковых продуктов, способных оказать существенное влияние на дальнейшую жизнь простых обывателей. Журнал «Time» вспомнил десять наиболее интересных гаджетов, которые не только активно меняли мир вокруг нас, в течение последних десяти лет, но также способны и в дальнейшем оказывать огромное влияние на наше с вами будущее.
Apple iPad
Попытки уместить персональный компьютер в размеры чуть меньше листа А4 предпринимались и ранее, но не находили отклика у широкой аудитории. Все изменилось, когда за дело взялся Стив Джобс. Появление iPad произвело настоящий фурор в среде гаджетоманов, сравнимый по резонансу с появлением первого iPhone.
Tesla Model S
Электромобили уже давно будоражили воображение автолюбителей, но попытки мировых автоконцернов создать экологически чистый вид транспорта не уходили дальше прототипов. Да и потребители были не готовы расставаться с привычными транспортными средствами с двигателями внутреннего сгорания и пересаживаться на электромобили, выражая большую долю скепсиса в отношении технических возможностей автомобилей на батарейках. Настоящий прорыв совершила компания Tesla и ее основатель Илон Маск. Он сделал в автомобильном мире то, что за несколько лет до него Стив Джобс сделал в мире мобильных устройств: создал продукт, которым легко и просто пользоваться и окружил его удобной инфраструктурой. Но самое главное отличие автомобилей Tesla от электромобилей других производителей, заключалось в их потребительских характеристиках, которые позволяли Tesla на равных конкурировать и не в чем не уступать своим бензиновым собратьям. Такие ключевые показатели транспортного средства как динамика разгона, максимальная скорость и запас хода у электрокара Tesla Model S не только не уступают аналогичным показателям бензиновых конкурентов, но в некоторых превосходит их. Семейный седан способен проезжать на одной зарядке несколько сотен километров и разгоняется быстрее большинства именитых спорткаров, позволяя утереть нос владельцам Porsche, Lamborghini и Ferrari! А вишенкой на торте стала обновляемая «по воздуху» прошивка бортовой навигации и автопилота, да и само наличие полноценного автопилота. Будущие автомобилестроения уже никогда не будет прежним.
Raspberry Pi
Сверхкомпактный, простой и дешевый компьютер, обладающий всеми атрибутами и функциями полноценного ПК открыл для техногиков новые возможности. Благодаря своим небольшим размерам — чуть больше кредитки — этот одноплатный компьютер может стать основой для построения различных полезных систем для умного дома, например, беспроводного центра домашней печати или домашнего медиацентра, или облачного хранилища. А если вы скучаете по девяностым и решили удариться в ностальгию, то при помощи этой «малинки» можно превратить старый телевизор с кинескопом в игровую консоль Sega Mega Drive2 или Super Nintendo и вытирать слезы умиления, струящиеся по щекам. Возможности Raspberry Pi ограничены только тремя факторами: далеко не самой высокопроизводительной аппаратной платформой, операционной системой на ядре Linux и вашей фантазией. И если вы сумеете правильно комбинировать и сочетать эти факторы, то превращение обычного жилища в умный дом не составим вам особого труда.
Google Chromecast
Google Chromecast — это лучшее, что случалось с мультимедиа-развлечениями после Apple TV и что способно превратить обычный телевизор в самый современный SmartTV. Компактное и дешевое устройство обеспечивает передачу потокового видео с вашего смартфона, планшета или ноутбука на практически любой телевизор, превращая последнего в современный медиацентр. Огромную популярность гаджет завоевал благодаря низкой цене и простоте в подключении, настройке и работе. Но свою главную фишку — поддержку службы потоковой передачи игр Stadia, компания Google реализовала в более продвинутом гаджете Chromecast Ultra. Возможно Google Chromecast и не тянет на самый технологичный гаджет будущего, однако его влияние на развитие потоковых мультимедиа невозможно недооценить.
DJI Phantom
Большинство красивейших кадров, сделанных с высоты птичьего полета, а также потрясающих пролетов над высотными зданиями сняты при помощи дрона DJI Phantom. Да и добрая половина всех экшн-роликов, включающих захватывающие пролеты за движущимися объектами, которые размещены на YouTube — сделаны именно этим дроном. Благодаря простому управлению модель DJI Phantom является самым популярным инструментов у начинающих операторов аэросъемки и экстремального видео. Возможности подобных дронов оценили и кинематографисты, благодаря чему современные фильмы изобилуют красивыми и захватывающими кадрами. Но кино и любительское видео — не единственная сфера применения современных беспилотников, в последние несколько лет дроны стали активно применятся в сельском хозяйстве и геологической разведке. Существует также целая лига профессиональных гонок на дронах, а значит, в будущем нас ждет еще много интересного, например, наконец-то можно будет оформить экспресс-доставку в любое время в любое место, с привязкой к географическим координатам, а не к почтовому адресу.
Amazon Echo
Давно ли вы разговаривали с приятным собеседником? Общение с самим собой не считается, к тому же, как любил говорить один хромой доктор в одном популярном медицинском сериале — это симптом. А вот умный динамик Amazon Echo с голосовым ассистентом Alexa вполне подойдет на роль умного собеседника. И не потому, что с его помощью можно управлять всеми функциями умного дома или найти любимую музыкальную композицию, или узнать о погоде, или прослушать подкаст, или делать еще кучу всего, просто голос у нее приятный. Вслед за первопроходцем Amazon Echo на рынке стали появляться подобные устройства от других компаний, расширяя возможности выбора. Теперь если вы одиноки, заводить домашнее животное больше не обязательно, достаточно просто купить умную колонку. Однако, несмотря на удобство работы с подобными гаджетами, в обществе существуют определенные опасения, связанные с их высокой популярностью и особенностью работы, заключающейся в постоянном сборе информации о пользователе, что может мгновенно перевести умные колонки из разряда приятных собеседников в разряд угроз конфиденциальности.
Apple Watch
Носимая электроника без преувеличения является главным трендом уходящего десятилетия. И основным двигателем этого направления стала компания Apple. Выпуск Apple Watch произвел фурор не только среди преданных поклонников марки, но смог впечатлить гаджетоманов по всему миру, благодаря чему «умные часы» прочно закрепились в списке постоянных спутников современного человека, наряду со смартфоном и кредитной картой. Стильный и минималистичный дизайн и огромное количество всевозможных приложений, связывающих и дополняющих часы и смартфон, покорили сердца пользователей и заставили других производителей озадачиться выпуском подобного гаджета. Постоянно расширяющиеся функциональные возможности «умных часов» позволят им в недалеком будущем вырасти в самодостаточное устройство, способное обходиться без смартфона и, как знать, возможно, изменятся и наши коммуникационные возможности и привычки.
Apple AirPods
Избавление от проводов стало главной идеей фикс у производителей электроники и все больше проводных аксессуаров лишилось своих «хвостов» за последние несколько лет. Вполне ожидаемо, что такой вечный спутник современного смартфона, как наушники, тоже лишились непосредственного контакта между собой в пользу контакта беспроводного. И главным толчком в этом направлении стал выпуск Apple AirPods. Несмотря на свои недостатки, характерные для первого поколения устройств, беспроводные наушники стали очень удобным аксессуаром, дарящим свободу и комфорт современным меломанам, предоставляя им дополнительные функциональные возможности по управлению смартфоном. Постоянно совершенствуясь, Apple AirPods стали своеобразным эталоном в сегменте беспроводных наушников, на который держат равнение другие производители.
Nintendo Switch
Когда кто-то произносит словосочетание «компактная игровая консоль» — первое, что всплывает в памяти — это советская электронная игрушка «Ну, погоди!», являющаяся адаптированным клоном игровых консолей Nintendo. Именно Nintendo является пионером в области портативных игровых консолей и начиная с «Game Boy» по сей день удерживает планку, благодаря своей новой разработке — игровой консоли Switch. Полностью пересмотрев концепцию портативной игровой консоли, компания нашла ту самую «золотую середину», благодаря который снова возродила интерес с подобным устройствам. Главной фишкой Nintendo Switch является возможность играть с подключением как к телевизору, так и непосредственно на экране самой игровой консоли Switch. Невероятная эргономика, в основе которой лежит модульный принцип и потрясающая мобильность, навеянная современными смартфонами, позволили по-новому взглянуть на портативные игровые консоли. И несмотря на возможность играть в игры практически на любом смартфоне или планшете, огромная армия геймеров предпочитает делать это на Nintendo Switch, а значит песенка игровых консолей еще не спета.
Xbox Adaptive Controller
Извечный спор, кто сильнее — кит или слон, а также какая игровая консоль круче — PlayStation или Xbox наконец-то разрешился. Нет, победитель в паре кит и слон пока не выявлен, но зато с уверенностью можно сказать, что из двух игровых консолей Xbox оказалась круче. Благодаря уникальной разработке — адаптивному контроллеру Xbox Adaptive Controller, созданному для игроков с ограниченными двигательными функциями, консоль от Microsoft предоставляет возможность наслаждаться игровым процессом геймерам с ограниченной подвижностью. Гаджет отличается интересным и эргономичный дизайном и ориентирован на ту часть геймеров, которые до недавнего времени игнорировались игровой индустрией. Разработка контроллера велась при участии таких организаций как Фонд по борьбе с церебральным параличом и некоммерческой организацией AbleGamers Charity, в задачи которой входит «возвращение к жизни» геймеров с ограниченными возможностями: помощь в подборе специальных устройств для управления играми, а также рекомендаций по играм, которые наиболее для них подходят. Благодаря широкому набору кнопок и джойстиков, создающих уникальную эргономику, контроллер позволяет наслаждаться игровым процессом еще большому количеству геймеров, делая людей счастливее.
