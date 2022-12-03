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Вещи, которые нужно убрать из гостиной, чтобы надолго сохранить порядок

Беспорядок в квартире вызывает не совсем приятные эмоции. Хочется прийти домой, расслабиться и насладиться отдыхом. Но вместо этого нам приходится заниматься уборкой. Сегодня мы расскажем, какие вещи стоит убрать из гостиной, чтобы в ней надолго воцарился идеальный порядок.

Игрушки



Если у вас есть дети, то стоит их с малого возраста приучить убирать за собой игрушки в специально отведенное место. Причем это место должно находиться не в гостиной, а в другой комнате или в кладовке.

Вещи, которые нужно убрать из гостиной, чтобы надолго сохранить порядок

Рабочие принадлежности



Даже если у вас маленькая квартира, не стоит в гостиной организовывать рабочее место. Можно поработать в этой комнате, но всегда убирать за собой вещи. Провода, ноутбук, бумаги – это вечный беспорядок.

Вещи, которые нужно убрать из гостиной, чтобы надолго сохранить порядок

Слишком большой журнальный столик



Всегда выбирайте миниатюрный журнальный столик. Если купить слишком большой, то именно на нем сосредоточатся все вещи и мелкие детали: пульты, детские игрушки, кружки, журналы и прочее.

Вещи, которые нужно убрать из гостиной, чтобы надолго сохранить порядок

Одежда и обувь



Постарайтесь исключить хранение вещей в гостиной. Для этого есть шкаф в спальной, гардеробные, прихожие. В гостиной не должно быть лишних вещей, которые создают вокруг хаос.

Вещи, которые нужно убрать из гостиной, чтобы надолго сохранить порядок

Пледы



Подушки на диване – это нормальная практика, они добавляют уюта комнате, что не скажешь про пледы. Они вечно валяются в некрасивом виде, что создает впечатление беспорядка.

Вещи, которые нужно убрать из гостиной, чтобы надолго сохранить порядок

Громоздкая мебель



При выборе мебели для гостиной откажитесь от слишком габаритных моделей. Даже при условии большой комнаты она все равно будет загромождать пространство и создавать ощущение беспорядка.

Вещи, которые нужно убрать из гостиной, чтобы надолго сохранить порядок

Лишние книги и статуэтки



Не делайте из гостиной музей. Все старые книги и статуэтки лучше переместить в отдельный стеллаж, который сможет найти свое место в прихожей или под лестницей.

Вещи, которые нужно убрать из гостиной, чтобы надолго сохранить порядок

Тренажеры



Тренажеры – это вечная боль многих людей. Их катастрофически некуда поставить, поэтому им находят место в гостиной. Именно на них складывают всю одежду, что и превращает комнату в склад вещей.

Вещи, которые нужно убрать из гостиной, чтобы надолго сохранить порядок

Телевизор



Как ни странно, но лучше всего убрать телевизор из гостиной. Во-первых, на нем вечно оседает пыль, а во-вторых, он не дает семье насладиться обществом друг друга. Лучше поставить электрический камин и вести задушевные разговоры.

Вещи, которые нужно убрать из гостиной, чтобы надолго сохранить порядок

Гостиная станет гораздо чище, если вы учтете наши советы. Создайте в своей квартире идеальный порядок, который можно будет легко поддерживать.
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