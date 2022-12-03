Вещи, которые нужно убрать из гостиной, чтобы надолго сохранить порядок

Беспорядок в квартире вызывает не совсем приятные эмоции. Хочется прийти домой, расслабиться и насладиться отдыхом. Но вместо этого нам приходится заниматься уборкой. Сегодня мы расскажем, какие вещи стоит убрать из гостиной, чтобы в ней надолго воцарился идеальный порядок.



Игрушки

Рабочие принадлежности

Слишком большой журнальный столик

Одежда и обувь

Пледы

Громоздкая мебель

Лишние книги и статуэтки

Тренажеры

Телевизор

Если у вас есть дети, то стоит их с малого возраста приучить убирать за собой игрушки в специально отведенное место. Причем это место должно находиться не в гостиной, а в другой комнате или в кладовке.Даже если у вас маленькая квартира, не стоит в гостиной организовывать рабочее место. Можно поработать в этой комнате, но всегда убирать за собой вещи. Провода, ноутбук, бумаги – это вечный беспорядок.Всегда выбирайте миниатюрный журнальный столик. Если купить слишком большой, то именно на нем сосредоточатся все вещи и мелкие детали: пульты, детские игрушки, кружки, журналы и прочее.Постарайтесь исключить хранение вещей в гостиной. Для этого есть шкаф в спальной, гардеробные, прихожие. В гостиной не должно быть лишних вещей, которые создают вокруг хаос.Подушки на диване – это нормальная практика, они добавляют уюта комнате, что не скажешь про пледы. Они вечно валяются в некрасивом виде, что создает впечатление беспорядка.При выборе мебели для гостиной откажитесь от слишком габаритных моделей. Даже при условии большой комнаты она все равно будет загромождать пространство и создавать ощущение беспорядка.Не делайте из гостиной музей. Все старые книги и статуэтки лучше переместить в отдельный стеллаж, который сможет найти свое место в прихожей или под лестницей.Тренажеры – это вечная боль многих людей. Их катастрофически некуда поставить, поэтому им находят место в гостиной. Именно на них складывают всю одежду, что и превращает комнату в склад вещей.Как ни странно, но лучше всего убрать телевизор из гостиной. Во-первых, на нем вечно оседает пыль, а во-вторых, он не дает семье насладиться обществом друг друга. Лучше поставить электрический камин и вести задушевные разговоры.Гостиная станет гораздо чище, если вы учтете наши советы. Создайте в своей квартире идеальный порядок, который можно будет легко поддерживать.