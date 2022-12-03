Вещи, которые нужно убрать из гостиной, чтобы надолго сохранить порядок

Беспорядок в квартире вызывает не совсем приятные эмоции. Хочется прийти домой, расслабиться и насладиться отдыхом. Но вместо этого нам приходится заниматься уборкой. Сегодня мы расскажем, какие вещи стоит убрать из гостиной, чтобы в ней надолго воцарился идеальный порядок.
Игрушки
Если у вас есть дети, то стоит их с малого возраста приучить убирать за собой игрушки в специально отведенное место. Причем это место должно находиться не в гостиной, а в другой комнате или в кладовке.
Рабочие принадлежности
Даже если у вас маленькая квартира, не стоит в гостиной организовывать рабочее место. Можно поработать в этой комнате, но всегда убирать за собой вещи. Провода, ноутбук, бумаги – это вечный беспорядок.
Слишком большой журнальный столик
Всегда выбирайте миниатюрный журнальный столик. Если купить слишком большой, то именно на нем сосредоточатся все вещи и мелкие детали: пульты, детские игрушки, кружки, журналы и прочее.
Одежда и обувь
Постарайтесь исключить хранение вещей в гостиной. Для этого есть шкаф в спальной, гардеробные, прихожие. В гостиной не должно быть лишних вещей, которые создают вокруг хаос.
Пледы
Подушки на диване – это нормальная практика, они добавляют уюта комнате, что не скажешь про пледы. Они вечно валяются в некрасивом виде, что создает впечатление беспорядка.
Громоздкая мебель
При выборе мебели для гостиной откажитесь от слишком габаритных моделей. Даже при условии большой комнаты она все равно будет загромождать пространство и создавать ощущение беспорядка.
Лишние книги и статуэтки
Не делайте из гостиной музей. Все старые книги и статуэтки лучше переместить в отдельный стеллаж, который сможет найти свое место в прихожей или под лестницей.
Тренажеры
Тренажеры – это вечная боль многих людей. Их катастрофически некуда поставить, поэтому им находят место в гостиной. Именно на них складывают всю одежду, что и превращает комнату в склад вещей.
Телевизор
Как ни странно, но лучше всего убрать телевизор из гостиной. Во-первых, на нем вечно оседает пыль, а во-вторых, он не дает семье насладиться обществом друг друга. Лучше поставить электрический камин и вести задушевные разговоры.
Гостиная станет гораздо чище, если вы учтете наши советы. Создайте в своей квартире идеальный порядок, который можно будет легко поддерживать.
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