Комнатные растения, от красоты которых вы будете в восторге

Почти в каждой квартире есть комнатные растения. Если вы являетесь исключением, то пора срочно исправить эту ошибку. Комнатные цветы выполняют в жилище человека сразу две функции: практическую и эстетическую.

Цветы украшают помещение, делают его уютным. Но самое главное, что комнатные растения очищают воздух, обогащая его кислородом.

1. Табернемонтана

2. Мединилла

3. Скутеллярия

4. Аптения

5. Педилантус

6. Лептоспермум

7. Валлота

8. Молочай миля

Посмотрите на эти цветы и выберите себе зеленого «спутника» и соседа, а лучше несколько.Этот цветок – настоящая экзотическая красавица, изысканная, неповторимая, способная украсить даже простой и ничем не примечательный интерьер. Небольшой кустарник с белыми или кремовыми махровыми цветками, родом из Южной Америки, цветет практически круглогодично.Немного капризное тропическое растение порадует вас удивительными соцветиями. Цветы похожи на гроздья винограда, а окраска варьируется от нежно-розовой до фиолетовой. Затем на их месте появятся ягодки с большим количеством семян.Скутеллярия – компактный кустарник из Коста-Рики, который можно поселить у себя дома. В комнатных условиях он вырастает до полуметра в высоту. Летом он порадует вас огромными яркими цветками, собранными в подобие зонтика.У многолетнего суккулента красивы даже листочки, напоминающие формой сердечки. Зимой аптения находится в состоянии покоя, а к лету начинает обильно цвести. Цветовая гамма обширна, бутоны могут быть розовыми, красными, пурпурными.Педилантус часто принимают за искусственный цветок, уж слишком необычен и красив. Этот многолетник относят к семейству молочаев, поэтому его следует держать в недоступном для домашних питомцев месте.Неприхотливое растение из семейства миртовых отлично подойдет для начинающих цветоводов. У него много сортов и гибридов, есть и махровые разновидности. Красивые цветки очень напоминают яблоневые.У этого цветка есть и неофициальное название – «огненная лилия». Южно-африканское растение выглядит необычно и очень ярко.Многолетний суккулент из семейства молочаев неприхотлив и растет довольно медленно. Очень декоративен – соцветия из четырех цветков просто полыхают ярко-красными оттенками.Выращивание комнатных цветов отвлечет от грустных мыслей, поможет создать положительное настроение, даст сил и бодрости. В зеленый дом всегда приятно возвращаться.А какие из перечисленных выше растений есть в вашем доме? Расскажите о них в комментариях.