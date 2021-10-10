Самодельный распиловочный станок из электродрели и ножовки по металлу

Прутки или трубки из цветного металла (алюминия, меди или латуни) можно отпилить с помощью ручной ножовки по металлу.

Но чтобы сэкономить время и силы, автор YouTube канала CoolDIY предлагает альтернативный вариант — заменить ручную ножовку на самодельный распиловочный станок.

Идея интересная, поэтому мы решили поделиться с вами.

Из основных материалов для сборки станка потребуются:

листовой металл;

профтруба;

строительный уголок;

круглая труба;

подшипники;

стальной кругляк.



Изготовление и сборка распиловочного станкаПроцесс изготовления распиловочного станка очень простой. С этой задачей справится даже начинающий мастер. Однако потребуются навыки работы со сварочным аппаратом.

Отрезаем кусок круглой стальной трубы. Запрессовываем с двух сторон подшипники, предварительно на токарном станке расточив в заготовке посадочные места.

Из листового металла вырезаем заготовку требуемой формы. Высверливаем в ней отверстие, в которое вставляем кусок трубы, и обвариваем его.



Отрезаем кусок стального кругляка, высверливаем в нем два отверстия. В одно из отверстий вставляем вал, после чего обвариваем его. На следующем этапе необходимо будет изготовить эксцентрик.

Вал вставляем в подшипники. После этого изготавливаем еще одну деталь из листового металла, и надеваем ее на эксцентрик.





К пластине привариваем стальной прут, на который надеваем две втулки из круглой трубы подходящего диаметра.

После этого нам потребуется рама ножовки по металлу.

Отрезаем от нее части с креплениями, и привариваем их к стальному прутку.

В качестве основания будем использовать кусок листового металла толщиной 4-5 мм. К нижней части привариваем опоры из профтрубы. На основании устанавливаем тиски от сверлильного станка.

Дальше привариваем к основанию стойку из строительного уголка. При помощи болта крепим к стойке собранную ранее конструкцию.

Конец вала зажимаем в сверлильном патроне электродрели.

Дополнительно крепим к корпусу самоделки ручку от болгарки (для ее крепления к пластине металла нужно приварить удлиненную гайку).