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Самодельный распиловочный станок из электродрели и ножовки по металлу

Самодельный распиловочный станок из электродрели и ножовки по металлу

Самодельный распиловочный станок из электродрели и ножовки по металлу

Прутки или трубки из цветного металла (алюминия, меди или латуни) можно отпилить с помощью ручной ножовки по металлу. 

Но чтобы сэкономить время и силы, автор YouTube канала CoolDIY предлагает альтернативный вариант — заменить ручную ножовку на самодельный распиловочный станок. 

Идея интересная, поэтому мы решили поделиться с вами. 

Из основных материалов для сборки станка потребуются:

  • листовой металл;
  • профтруба; 
  • строительный уголок; 
  • круглая труба;
  • подшипники;
  • стальной кругляк.


Изготовление и сборка распиловочного станкаПроцесс изготовления распиловочного станка очень простой. С этой задачей справится даже начинающий мастер. Однако потребуются навыки работы со сварочным аппаратом. 

Отрезаем кусок круглой стальной трубы. Запрессовываем с двух сторон подшипники, предварительно на токарном станке расточив в заготовке посадочные места. 

Самодельный распиловочный станок из электродрели и ножовки по металлу

Из листового металла вырезаем заготовку требуемой формы. Высверливаем в ней отверстие, в которое вставляем кусок трубы, и обвариваем его. 

Самодельный распиловочный станок из электродрели и ножовки по металлу


Отрезаем кусок стального кругляка, высверливаем в нем два отверстия. В одно из отверстий вставляем вал, после чего обвариваем его. На следующем этапе необходимо будет изготовить эксцентрик. 

Самодельный распиловочный станок из электродрели и ножовки по металлу

Самодельный распиловочный станок из электродрели и ножовки по металлу

Вал вставляем в подшипники.

После этого изготавливаем еще одну деталь из листового металла, и надеваем ее на эксцентрик. 


Самодельный распиловочный станок из электродрели и ножовки по металлуСамодельный распиловочный станок из электродрели и ножовки по металлу

Самодельный распиловочный станок из электродрели и ножовки по металлу

К пластине привариваем стальной прут, на который надеваем две втулки из круглой трубы подходящего диаметра. 

Самодельный распиловочный станок из электродрели и ножовки по металлу

После этого нам потребуется рама ножовки по металлу. 

Самодельный распиловочный станок из электродрели и ножовки по металлу

Отрезаем от нее части с креплениями, и привариваем их к стальному прутку. 

Самодельный распиловочный станок из электродрели и ножовки по металлу

Самодельный распиловочный станок из электродрели и ножовки по металлу

В качестве основания будем использовать кусок листового металла толщиной 4-5 мм. К нижней части привариваем опоры из профтрубы. На основании устанавливаем тиски от сверлильного станка. 

Самодельный распиловочный станок из электродрели и ножовки по металлу

Дальше привариваем к основанию стойку из строительного уголка. При помощи болта крепим к стойке собранную ранее конструкцию.  

Самодельный распиловочный станок из электродрели и ножовки по металлу

Конец вала зажимаем в сверлильном патроне электродрели.

Самодельный распиловочный станок из электродрели и ножовки по металлу

Самодельный распиловочный станок из электродрели и ножовки по металлу

Дополнительно крепим к корпусу самоделки ручку от болгарки (для ее крепления к пластине металла нужно приварить удлиненную гайку). 

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