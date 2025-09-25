15 очень странных профессий, за которые платят очень даже реальные деньги

Все профессии нужны, все профессии важны. Даже самые странные. Возможно, вы никогда не находили эти специальности в брошюрах престижных университетов. И всё же их представители так же необходимы обществу. Особенно ввиду своей редкости.



Если вы чувствуете острое желание радикально сменить профессию и ищете нечто экзотическое (а вдруг?

Инспектор игральных костей

Определитель пола цыплят

Тестировщик эффективности дезодоранта

Ныряльщик за мячами для гольфа

Змеиная «доярка»

Автор предсказаний для печенья

Червекопатель

Дегустатор собачьей еды

«Доктор» чернильных ручек

Тестировщик водных горок

Дегустатор жевательных резинок

Фейсфилер

Человек-манекен

Детектив для поиска домашних животных

Чистильщик динозавра