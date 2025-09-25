С нами не соску...
15 очень странных профессий, за которые платят очень даже реальные деньги

Все профессии нужны, все профессии важны. Даже самые странные. Возможно, вы никогда не находили эти специальности в брошюрах престижных университетов. И всё же их представители так же необходимы обществу. Особенно ввиду своей редкости.

Если вы чувствуете острое желание радикально сменить профессию и ищете нечто экзотическое (а вдруг?

), присмотритесь к этому списку.

Инспектор игральных костей


Казино сделают всё, чтобы не дать игрокам ни единого шанса на победу. И всё же даже в Лас-Вегасе играют по правилам. А значит, игральные кости должны быть в идеальном состоянии: ровные грани, правильный вес, баланс. Эти и другие параметры регулярно проверяют профессиональные инспекторы. Вот кто действительно честно зарабатывает в казино.

Определитель пола цыплят


Задача не так проста, как кажется. И от ее корректного выполнения зависит куриная судьба.

Тестировщик эффективности дезодоранта


Эта профессия в реальности еще интереснее, чем звучит. И ее представители даже не обязаны сами пользоваться тестируемым дезодорантом. Их главная задача — обонять подмышки «подопытных» и определять, насколько продукт эффективен в борьбе с запахом пота. Работа во всех смыслах не для каждого.

Ныряльщик за мячами для гольфа


Площадки для истинно джентльменской игры зачастую соседствуют с речками, озерами и прочими красотами. И туда так любят отправлять мячи неопытные игроки. Элитные гольф-клубы могут позволить себе специально обученного ныряльщика с зарплатой около 100 000 долларов в год. Но работа не для робких: зафиксировано как минимум два случая гибели гольфоводолазов во время исполнения служебных обязанностей.


Змеиная «доярка»


Нет, змеи не дают молоко. Да и, простите, сосков у них тоже не наблюдается. Зато многие виды весьма ядовиты и не прочь укусить человека. В этом случае необходима сыворотка-противоядие на основе всё того же яда. Жидкость из мешочков за зубами рептилии может добыть только профессионал: он заставит животное буквально плеваться ядом в специальную емкость. Без вреда для себя, пациента и гада.

Автор предсказаний для печенья


Точнее, для людей, которые любят знаменитые Fortune Cookies, они же печеньки с предсказаниями. Пока люди едят сладкое и верят в романтичную ерунду, выпускникам журфака всегда будет чем заняться.

Червекопатель


Незаменимый помощник для тех, кто любит рыбалку, но не любит пачкать руки.

Дегустатор собачьей еды


Четвероногим не так просто выразить свои кулинарные предпочтения. Так что представители данной профессии первыми узнают, что «собачий корм стал еще вкуснее».

«Доктор» чернильных ручек


Именно так на английском языке называют профессионала, который чинит и заправляет перьевые ручки. Ведь и в XXI веке найдется место для старых добрых чернил.

Тестировщик водных горок


Получать деньги за покатушки в аквапарке. Разве это не работа мечты?

Дегустатор жевательных резинок


Представителям этой специальности платят за то, что они жуют. А говорят, вредная привычка.

Фейсфилер


Фейсфилер — это человек, который получает зарплату за то, что трогает лица незнакомцев. Не всех, конечно, а только тех, кто тестирует новый крем. Таким образом специалисты с отличным осязанием выясняют, насколько смягчает кожу тот или иной косметический продукт.

Человек-манекен


Некоторые магазины предпочитают нанимать людей для демонстрации одежды в витрине. Ведь, хотя манекены из пластика не требуют зарплаты, многие покупатели находят их пропорции далекими от действительности. Да и вообще, выглядят они жутковато. То ли дело живые модели в застывших позах и с каменным выражением лица…

Детектив для поиска домашних животных


Хотя Эйс Вентура — лицо вымышленное, профессия этого безумного персонажа Джима Керри вполне реальна. Немало людей готовы отдать круглую сумму тому, кто отыщет их пропавшего любимца. Неудивительно, что некоторые «настоящие» детективы открывают частную практику, связанную с поиском четвероногих.

Чистильщик динозавра


На протяжении более 30 лет пять дней в неделю, дважды в день Фрэнк Брейстед (Frank Braisted), работник Музея естественной истории в Вашингтоне, с помощью специальной щетки и пылесоса очищал от пыли скелет динозавра. До встречи с Фрэнком гигантский ящер возрастом 145 миллионов лет никогда не чувствовал себя таким чистюлей.

источник

