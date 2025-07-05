Шлафрок, архалук, капот: парадное неглиже аристократов

Изначально халат был традиционной восточной одеждой. В Европе же он стал популярен в 17-18 веках, в период развития торговли, что было вполне логично. В то время, когда европейская одежда требовала подгонки по индивидуальным параметрам, с использованием лекал, сжимания талии корсетами и создания визуальной расширенности бедер, халаты представляли собой полную противоположность этой модной тенденции. Они легко облегали контуры тела, не ограничивали движения и отличались простотой кроя.
В период между между этими веками в мире моды стали популярны так называемые «баньяны» - удобная домашняя одежда, напоминающая кимоно. Баньян можно было носить как самостоятельный халат или поверх обычной домашней одежды, не имело значения. Еще одним элементом этой моды был тюрбан, который часто носили вместе с баньяном. Благодаря ему в домашних условиях можно было обойтись без надоедливого парика. А проблемы с волосами, как известно, тогда были у многих.
Баньян /Фото:Pinterest
В эпоху Петра I, в Российской Империи, в аристократических кругах стало модно носить шлафроки (или шлафоры). Название происходит из немецкого языка и обозначает спать и одежда, поэтому изначально эти широкие халаты использовались для сна. Шлафроки изготавливались из бархата или шелка, а также существовали зимние варианты с мехом.
Шлафрок – классический халат, который не застегивался на пуговицы, а скреплялся либо запахом, либо поясом из витой веревки. Он является неотъемлемой частью одежды как для мужчин, так и для женщин, часто ассоциирующейся с домашним комфортом и отдыхом. В истории шлафрок использовался как привычная одежда до обеда.
Шлафрок /Фото:modaok.ru
В современности такое поведение может быть сравнено с образом домохозяек, которые нередко предпочитают ходить в своих халатах и бигудях весь день. У мужчин с достаточно роскошными, изысканными шлафроками допускалось принимать гостей по утрам, демонстрируя свою высокую социальную статусность и безупречный вкус в выборе одежды.
Дворяне принимали своих друзей в халатах, накинутых чаще всего на пижамы или ночные рубахи, но это были особые халаты, модные и изысканные. Они были специально созданы для приветствия гостей. Их называли «неглиже» и эти халаты были сделаны с учетом недомоганий и непереносимости со стороны посторонних.
Халат Петра первого /Фото:lebedinajpesnja1.blogspot.com
Изначально ещё один предмет гардероба - архалук, мужская домашняя одежда, имел свои корни в кавказском кафтане с воротником-стойкой. Этот вид одежды был популярен в кавказских регионах и постепенно стал трансформироваться под влиянием местных традиций и потребностей.
Архалук - это халат в полоску, который стал отличительным элементом мужской домашней одежды.
Архалук /Фото:emilia-spanish.ru
В России популярность архалука пришла в в самом начале девятнадцатого века. Его особенностью стало наличие полосатого рисунка на ткани. Полоски могли быть разных цветов и размеров, и это придавало архалуку своеобразный стиль и характер. Многие мужчины в то время отдавали предпочтение архалуку из-за его яркого и запоминающегося внешнего вида.
К середине девятнадцатого века термин архалук начал использоваться для обозначения любого полосатого халата, независимо от конкретного кроя. Это означало, что архалук стал общим термином, и в него включались разные модели и стили полосатых халатов. Такое разнообразие позволяло каждому мужчине выбрать архалук, который наиболее соответствует его вкусам и предпочтениям.
Халаты в полоску были в моде /Фото:k-artina.ru
Для женщин также существовала своя домашняя одежда. Женская версия халата - пеньюар, это легкий наряд из кружев, который обычно носили дома. В романе «Война и мир» Льва Толстого Ростовы готовились к балу: «Все главные этапы были пройдены: ноги, руки, шея, уши были особенно тщательно вымыты, надушены и напудрены в стиле для бала; надеты шелковые чулки с кружевами и белые атласные туфли с бантами; прически были почти готовы. Соня и графиня уже заканчивали одеваться, но Наташа, заботясь о других, отставала. Она все еще сидела перед зеркалом в своем пеньюаре, бросенном на хрупкие плечи.» Толстой описал наряд для своей героини ярко: когда женщины готовились на бал или в театр, они рисковали запачкать всю одежду пудрой. Чтобы сохранить красоту своего наряда, они надевали пеньюар.
Наташа Ростова /Фото:elika.spb.ru
Капот - ещё один вариант домашней одежды, халата. Для повседневной носки и встречи гостей. Это был некий стиль женской домашней одежды, которая была популярна в первой половину девятнадцатого века. Он представлял собой просторное платье с открытой застежкой спереди и длинными рукавами. Капоты отличались своей удобной посадкой и простым, но элегантным дизайном.
В то время капоты не только носились дома, но и стали модным трендом в уличной моде. Женщины начали носить их на прогулках, встречах с друзьями и других местах за пределами своего дома. Они были практичными и удобными для повседневной носки, одновременно добавляя нотку стиля и изысканности в образ.
Женский халат капот /Фото:emilia-spanish.ru
Однако, со временем капоты вновь стали ассоциироваться с домашней одеждой. Это могло быть связано с изменением модных тенденций и предпочтений в одежде. Женщины стали предпочитать более формальные и опрятные наряды для выхода на улицу, в то время как капоты остались популярными в домашнем гардеробе.
Тем не менее, капоты имеют свою уникальную историю и выражают определенный стиль одежды. Дизайн капотов менялся в зависимости от эпохи, моды и индивидуальных предпочтений.
Изначально халат был турецкого стиля /Фото5lebedinajpesnja1.blogspot.com
Однако, всё это была одежда для встречи более близких людей и знакомых, более домашняя и интимная. А во второй половине девятнадцатого века в Европе и Америке возникла новая модная тенденция: создание одежды, которая предназначалась для неформальных встреч в менее узком кругу близких друзей. Такая одежда была гораздо комфортнее и не ограничивала движения, в отличие от традиционной одежды того времени, но и была не совсем неглиже.
У женщин эту модную новинку называли «чайным платьем» или «платьем для чаепитий». Оно шилось из легких тканей, обычно без корсета. Женщины носили его в домашней обстановке или встречались с подругами в узком кругу. Однако носить такое платье на общественных мероприятиях или ужинах считалось неприличным.
Чайное платье /Фото:www.livemaster.ru
У мужчин также были специальные костюмы свободного кроя для неформальных визитов, они назывались визитными сюртуками. Предназначались для утренних конных прогулок и позволяли мужчинам посещать знакомых без лишних церемоний. Сюртук имел конусообразный вырез спереди, созданный для большего комфорта при верховой езде, и застегивался на одну пуговицу. Мужчины могли носить такую одежду весь день, и постепенно она стала символом "спортивного стиля" своего времени.
Эти новые модные тенденции отражали изменяющиеся нормы и образ жизни в конце девятнадцатого века, свидетельствовали о стремлении людей к большей свободе и комфорту в одежде, а также о появлении новых форм общения и коммуникации внутри близкого круга друзей и знакомых. Также следует отметить, что это был один из первых шагов в направлении более неформальной и повседневной моды, которая сегодня является неотъемлемой частью культуры.
Дамы в домашних платьях /Фото:ru.pinterest.com
На протяжении всей второй половины девятнадцатого века принимать гостей в «неглиже» уже не считалось достойным. Лучше всего было встречать даже самых близких родственников в скромных домашних платьях или костюмах, а никак не в шлафроках или капотах.
Неглиже больше не носили /Фото:fotoxcom.ru
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