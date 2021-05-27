5 продуктов, которым самое место в дверце холодильника

Правильное хранение продуктов – очень важный момент, которому нужно уделять достаточное количество внимания. Если не соблюдать основные правила, еда быстро испортится, покроется плесенью или зачерствеет. Особенно это касается хранения продуктов в холодильнике, в частности, на его дверце.
Дверца холодильника является самым теплым местом в данном агрегате, в котором постоянно колеблется температура. Этот факт необходимо учитывать перед тем, как размещать здесь определенные продукты. Так, например, яйцам нужна постоянная температура и они быстро портятся, если время от времени обдуваются то теплым, то холодным воздухом. А вот следующие продукты не такие чувствительные:
1. Вода
Бутылки с водой не должны быть слишком тяжелыми. / Фото: Kto-chto-gde.ru
На дверце холодильника прекрасно будет себя чувствовать бутылка с питьевой водой. За счет средней температуры, жидкость не будет сильно охлаждаться, что особенно важно для людей, которым нельзя пить ледяную воду.
Обратите внимание: Бутылки не должны быть слишком большими и тяжелыми, иначе дверца может перекоситься от излишнего веса. Так что лучше ограничиться парой полулитровых или литровых емкостей.
2. Растительное масло
Растительное масло в холодильнике лучше сохраняет вкус. / Фото: Dizainkyhni.com
Оказывается, растительное масло, которое хозяйки обычно ставят в шкафчик или на столешницу, чтобы оно всегда было под рукой, также нужно хранить в холодильнике, так как продукт плохо переносит тепло. Единственным исключением является оливковое масло, которое под воздействием холода теряет свои вкусовые качества. Его лучше всего оставить на столе и хранить при комнатной температуре.
3. Уксус и соусы
Уксус и соусы отличаются большим сроком годности. / Фото:
Самым удобным местом для хранения горчицы, майонеза, кетчупа и других соусов считается дверца холодильника. Это решение вполне обосновано, так как данные продукты способны без проблем выдержать не самые благоприятные условия и постоянные поступления теплого воздуха. Однако здесь есть один нюанс – если вы заметили, что после хранения в холодильнике соус сложно выдавить из полупустой бутылки, храните его вверх дном в упаковке для яиц. Так емкости будут надежно закреплены, и вы без труда сможете выдавить кетчуп или майонез.
Что касается уксуса, то он нормально себя чувствует и при комнатной температуре, однако многие родители убирают его в холодильник ради безопасности маленьких детей. Что ж, хуже от этого продукту не станет.
4. Консервы
Кукуруза и зеленый горошек. / Фото: Darudar.org
Здесь имеются в виду маленькие баночки. Это могут быть шпроты, паштет, томатная паста, небольшие емкости с горошком или кукурузой. Главное, чтобы они без проблем помещались на дверце, а о хранении можете не переживать – перепады температур консервным банкам не страшны.
5. Сыр и сливочное масло
Сыр и сливочное масло хранятся на дверце в небольших количествах. / Фото: Fb.ru
С этими продуктами нужно быть предельно аккуратными. Во-первых, сыр нельзя хранить в полиэтиленовом пакете или пищевой пленке, так как он может задохнуться и покрыться плесенью. Лучше всего заворачивать его в пергаментную бумагу, а края кусочка смазывать сливочным маслом, чтобы они не засохли. Что касается масла, то основную его часть нужно класть в морозилку, предварительно разрезав на небольшие кусочки. А то масло, которое вы планируете употреблять в ближайшие дни, положите в масленку и поставьте на дверцу холодильника.
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