С нами не соскучишься!

8 272 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса Золотарева
    Раньше в деревнях ели картошку да капусту и все были здоровые, розовощекие, работящие! И никто не умирал от какой то ...Что вы не знали о...
  • Владимир Байден
    А Иваново надо ехать. Осеменять)))Уголки земли, где...
  • Anlrey Boracow
    За какую душу и с какого конца эти фильмы могут взять? Бред сивой кобылы!6 фильмов, которы...

Рейтинг самых романтических фильмов за всю историю кинематографа по версии IMDb

Специально ко Дню святого Валентина крупнейший в мире веб-сайт о кино IMDb представил рейтинг самых романтических фильмов за всю историю кинематографа. В лучшую десятку вошли ленты о самых разных историях любви.

10 место


Рейтинг самых романтических фильмов за всю историю кинематографа по версии IMDb

«Дурная слава» (1946).

9 место


Рейтинг самых романтических фильмов за всю историю кинематографа по версии IMDb

«Хорошо быть тихоней» (2012).

8 место


Рейтинг самых романтических фильмов за всю историю кинематографа по версии IMDb

«Энни Холл» (1977).

7 место


Рейтинг самых романтических фильмов за всю историю кинематографа по версии IMDb

«Унесенные ветром» (1939). (Кадр из фильма)

6 место


Рейтинг самых романтических фильмов за всю историю кинематографа по версии IMDb

«Квартира» (1960). (Кадр из фильма)

5 место


Рейтинг самых романтических фильмов за всю историю кинематографа по версии IMDb

«Поющие под дождём» (1952). (Кадр из фильма)

4 место


Рейтинг самых романтических фильмов за всю историю кинематографа по версии IMDb

«Вечное сияние чистого разума» (2004). (Кадр из фильма)

3 место


Рейтинг самых романтических фильмов за всю историю кинематографа по версии IMDb

«Головокружение» (1958). (Кадр из фильма)

2 место


Рейтинг самых романтических фильмов за всю историю кинематографа по версии IMDb

«Амели» (2001). (Кадр из фильма)

1 место


Рейтинг самых романтических фильмов за всю историю кинематографа по версии IMDb

«Касабланка» (1942).

©


Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх