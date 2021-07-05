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Как моментально почистить ведро картофеля, не используя нож


Как моментально почистить ведро картофеля, не используя нож

Почистить ведро картошки на несколько литров может без особого труда любой человек, даже из числа тех, что ни разу в своей жизни не держал ножа и картошки. Все потому, что для быстрой и «полномасштабной» чистки данного корнеплода никакой нож не понадобится. Понадобится непосредственно ведро картофеля, дрель и еще кое-какая мелочь, которую можно за копейки достать в ближайшем хозяйственном магазине.

Делаем инструмент. /Фото: youtube.com.

Делаем инструмент. /Фото: youtube.com.

 

Что понадобится: электродрель, пластиковое ведро, новая щетка для унитаза, картофель

Как уже можно было догадаться, метод очистки картофеля грубый, но в тоже время действенный и максимально простой. Чистка начинается с похода в магазин в хозяйственный отдел, с приобретения там нового ершика для чистки унитаза. По возвращению домой, данный инструмент нужно будет немного доработать, а именно – отпилить часть ручки. Смело откусывайте всю часть с утолщением, она нам не понадобится.
Насыпаем картошку, наливаем воду. /Фото: youtube.com.

Насыпаем картошку, наливаем воду. /Фото: youtube.com.

 

Теперь нужно попытаться вставить оставшуюся ручку ершика в патрон дрели. Если она все еще слишком толстая и никак не помещается, необходимо вооружится ножом и как следует обточить ее со всех сторон до подходящих размеров.
Включаем дрель. /Фото: youtube.com.

Включаем дрель. /Фото: youtube.com.

 

Осталось совсем ничего. Наполняем ведро (желательно, чтобы оно было пластиковым) картофелем наполовину. Наливаем следом воды, так, чтобы ее уровень вместе с картошкой заполнял 2/3 ведра. Включаем дрель со щеткой на максимальный обороты и опускаем ершик в середину ведра. Содержимое начнет крутиться и пениться. Займет очистка от 30 до 60 секунд.
И вот результат. /Фото: youtube.com.

И вот результат. /Фото: youtube.com.

 

Видео:


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Как моментально почистить ведро картофеля, не используя нож

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Как моментально почистить ведро картофеля, не используя ножПодписаться на мой Instagram
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