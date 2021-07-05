Как моментально почистить ведро картофеля, не используя нож

Почистить ведро картошки на несколько литров может без особого труда любой человек, даже из числа тех, что ни разу в своей жизни не держал ножа и картошки. Все потому, что для быстрой и «полномасштабной» чистки данного корнеплода никакой нож не понадобится. Понадобится непосредственно ведро картофеля, дрель и еще кое-какая мелочь, которую можно за копейки достать в ближайшем хозяйственном магазине.
Делаем инструмент. /Фото: youtube.com.
Что понадобится: электродрель, пластиковое ведро, новая щетка для унитаза, картофель
Как уже можно было догадаться, метод очистки картофеля грубый, но в тоже время действенный и максимально простой. Чистка начинается с похода в магазин в хозяйственный отдел, с приобретения там нового ершика для чистки унитаза. По возвращению домой, данный инструмент нужно будет немного доработать, а именно – отпилить часть ручки. Смело откусывайте всю часть с утолщением, она нам не понадобится.
Насыпаем картошку, наливаем воду. /Фото: youtube.com.
Теперь нужно попытаться вставить оставшуюся ручку ершика в патрон дрели. Если она все еще слишком толстая и никак не помещается, необходимо вооружится ножом и как следует обточить ее со всех сторон до подходящих размеров.
Включаем дрель. /Фото: youtube.com.
Осталось совсем ничего. Наполняем ведро (желательно, чтобы оно было пластиковым) картофелем наполовину. Наливаем следом воды, так, чтобы ее уровень вместе с картошкой заполнял 2/3 ведра. Включаем дрель со щеткой на максимальный обороты и опускаем ершик в середину ведра. Содержимое начнет крутиться и пениться. Займет очистка от 30 до 60 секунд.
И вот результат. /Фото: youtube.com.
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