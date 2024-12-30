Голь на выдумки хитра: как женщины прятали алкоголь во времена сухого закона

Во времена сухого закона в Америке пронести алкоголь на вечеринку или встречу с кем-то было не столько ради желания выпить, сколько бунтарским способом выразить свой протест происходящему. И если мужские компании бутлегеров постоянно находились под пристальным вниманием полиции, дамочки пользовались ситуацией и изобретали все новые и новые способы переноса алкоголя, пользуясь своей неприкосновенностью.

Женщина носит плащ свободного покроя, под которым скрываются две жестяных емкости с алкоголем, привязанные к ее ногам.Эстелла Земон, слева , и женщина-модель показывают, как прятать бутылки с ромом и пройти мимо охранников во время сухого закона. 18 марта 1931 г.В середине 1920-х годов подпольное движение бутлегеров приобрело по-настоящему огромный масштаб. Полиция разрывалась, пытаясь проследить за каждой подозрительной мужской компанией, а также теми, кто уже был под подозрением. Бутлегеры тайно транспортировали алкоголь из одного места в другое, иногда ящиками, иногда небольшими порциями. Алкоголь привозили из других стран, тайно делали его в самых дальних комнатах домов и выкупали за баснословные деньги.Арестованная женщина в Миннеаполисе 10 апреля 1924 г. Эстелла Земон показывает накладной пояс-фартук, позволяющий пронести бутылки алкоголя мимо охранников. 18 марта 1931г.Внимание полиции было большей частью приковано к мужскому населению страны, однако женщины не уступали своим мужьям и братьям в изобретательности. К тому же мода того времени, подразумевающая многослойные юбки, платья, плащи и многочисленные аксессуары, давала невероятное поле для манипуляций. И при этом ни полиция, ни охрана заведений не обыскивали женщин. Ну как таким не воспользоваться! Так что сухой закон в каком-то роде породил новое течение в моде, и девушки стали соревноваться, кто более изобретательней спрячет алкоголь.Фляжки в сапогах . Вашингтон.Последняя мода. Вашингтон.Женщина демонтрирует потайное место для пронесения фляги с алкоголем. Ок. 1920 гг.Женщина наливает в своей стакан алкоголь из своей трости. 13 февраля 1922 г.Женщина использует карманную книгу с надписью *Четыре глотка*, чтобы прятать в ней алкоголь во время сухого закона. 1920-е гг.Однако всему нелепому рано или поздно приходит конец. Женщина сидит на бочках с пивом 1933 г . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)