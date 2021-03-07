Почему в Советском Союзе под дачу выделяли строго 6 соток земли

1. Немного истории: почему решили давать землю

Советский гражданин был обязан трудиться на благо государства / Фото: news.21.by

Государство же должно было обеспечить своих граждан питанием, жильем и культурным отдыхом / Фото: m.fishki.net

2. Могло бы сработать

pinterest.com Индустриализация в СССР продвигалась быстрыми темпами / Фото: tr.pinterest.com

3. Нестандартное решение

Чтобы прокормить своих граждан, советское правительство приняло решении о выделении земельных участков / Фото: rasfokus.ru

У советских семей появилась новая забота - обработка земли / Фото: m.fotostrana.ru

4. Развитие и становление дачного движения

Дачное движение начало набирать обороты / Фото: oldsaratov.ru

Людям разрешили строить небольшие домики для проживания в летнее время / Фото: sadovodka.ru

В магазинах появился садово-огородный инвентарь и удобрения в достаточном количестве / Фото: sovetnews.com

5. Не все так радужно

Люди начали строить на участках дома для сдачи в аренду / Фото: Twitter

Выращенные на даче фрукты и овощи начали продавать на рынках / Фото: pastvu.com

6. И снова на те же грабли

В результате политики Хрущева СССР снова оказался в непростой ситуации / Фото: shnyagi.net

Было принято решение всем нарезать землю по 6 соток / Фото: twitter.com

7. Почему шесть соток – ни больше и ни меньше

Размер участка был определен неслучайно, исходя из потребностей семьи в 4-6 человек / Фото: zzackon.ru

Небольшого участка земли хватало только на обеспечение собственных нужд стандартной советской семьи / Фото: social.rbth.com

7. Возвращаемся к мифам

Считается, что за раздачей участков по 6 соток стоит Хрущев / Фото: ctakan-divanych.livejournal.com

Советская модель предполагала наличие у каждого советского гражданина не только квартиры, но и дачи для отдыха / Фото: levencovka.ru