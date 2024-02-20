Зачем зеркала натирают луком, а окна - солью: 9 секретов идеальной уборки

Уборка дома зачастую занимает у нас много времени и сил. А многочисленные средства для уборки стоят достаточно дорого. Но настоящие хозяюшки знают, как малыми затратами быстро убрать весь дом. И сегодня эти секреты станут доступны и вам. Мы расскажем о том, как легко стереть пятно с обоев, не испортив их. И что нужно делать, если на утюге остались пятна нагара.
1. Мытьё межплиточных швов. Больше не проблема!
Чистим швы между плиткой правильно
Уборка ванной комнаты отнимает много сил. Каждая хозяюшка сталкивалась с тем, как сложно идеально отмыть плитку, не говоря уже про швы между ней. Эта задача и вовсе многим кажется не выполнимой. Но мы знаем простое решение.
Все, что вам потребуется - старая зубная щётка. Подойдёт даже та, у которой совсем растрёпанный ворс. Необходимо налить в емкость немного средства для чистки кафеля, опустить туда щетку и как следует взболтать. После чего щёткой прочистить все швы между плитками. Такой способ позволит быстро и идеально вычистить ваши швы.
2. Возвращаем блеск посуде из нержавеющей стали
Огурец вернёт блеск посуде
У многих из нас дома есть кастрюли и сотейники из нержавейки. И все мы знаем, как сложно добиться у такой посуды красивого блеска без дополнительных бытовых средств. Но тут на помощь придёт бабушкин совет.
Дело в том, что она готовила только в посуде из нержавеющей стали. И при этом она у неё всегда сверкала. А секрет оказался достаточно прост. Она брала кусочек свежего огурца и натирала им кастрюли. Удивительно, но такой метод действительно работает.
3. Чистим ковёр легко и просто
Ковёр станет чистым и ароматным
Чистка ковров - обязательный элемент любой уборки. Но мало кому он приносит удовольствие. Потому что они не знакомы с нашим секретным методом.
Для того чтобы облегчить этот процесс, просто посыпьте ковёр плотным слоем соды и оставьте на несколько часов. Многие хозяюшки добавляют к воде корицу, чтобы придать дому уютного аромата. В зимнюю пору это особенно актуально. По истечению времени просто пропылесосьте поверхность ковра или выметите щёткой. Сода поможет почистить ваш ковёр, и он будет выглядеть как новый.
4. Убираем нагар с утюга
Спасаем утюг от нагара
Наверное, каждый из нас хоть раз подпаливал вещи утюгом. И если одежду после этого было уже не спасти, то технику менять никто не хотел. Однако оставлять ее в таком виде тоже не стоит. Ведь нагар при глажке будет оставлять следы на вашей одежде.
Но у нас есть решение этой проблемы. Причём без покупок дорогостоящих средств для уборки. Все, что вам потребуется - ваша аптечка, а точнее, парацетамол. Именно таблетка жаропонижающего средства способна легко избавить ваш утюг от нагара. Следует его включить и нагреть. Затем берём таблетку только не годами руками используйте пинцет и проводим ей по всей поверхности утюга. Вы увидите, как нагар будет таять прямо на глазах.
5. Чистим смеситель натуральными средствами
Возвращаем блеск смесителю
Молодые родители и владельцы домашних питомцев стараются в уборке не использовать агрессивную химию. Особенно это касается ванной и смесителей, которые часто в доступе у детей. Но оставлять его в грязном состоянии тоже не вариант.
Вам поможет детское масло. Оно не содержит химических примесей и полностью натурально. И при этом идеально возвращает блеск хромированным поверхностям. Просто натрите им ваш смеситель, и результат вас удивит.
6. Избавляемся от пятен на деревянном столе
Спасаем столешницу от пятен
Деревянные столешницы пользуются большой популярностью. Однако их владельцы знают, как сложно следить за их идеальным состоянием. Ведь при соприкосновении с горячими предметами, будь то тарелки или кружки с чаем, на поверхности остаются белые следы. А отмыть их бывает очень не просто.
Здесь снова поможет совет от старшего поколения. Необходимо сделать кашицу из растительного масла и соли. Обычно хватает по столовой ложки каждого ингредиента. Хорошо их перемешать и нанести на пятна. Оставьте кашицу на несколько часов, а после протрите столешницу влажной тряпкой.
7. Устраняем пятна с обоев
Удаляем пятна с обоев правильно
Наверно каждый человек хоть раз сталкивался с проблемой пятен на обоях. И это не обязательно дело рук маленьких детей. Пятна появляются и от обуви. Но мыльную воду в этом случае использовать нельзя. Иначе вы рискуете порвать обои, а возможно, и вовсе отклеить их от стены. На такой риск идти не стоит, ведь у нас есть проверенное решение.
Вам поможет кондиционер для белья. Необходимо развести его с водой в пропорции 1:3 и мягкой тряпочкой аккуратно протереть пятно на обоях. Впрочем, даже в этом случае не стоит слишком сильно тереть пятно, достаточно аккуратно промокнуть и подождать.
8. Возвращаем блеск вашим зеркалам
Ваши зеркала вновь заблестят
Ничто так не портит интерьер, как грязные зеркала. Да и мало кому захочется смотреться в них. Постоянно покупать специальные средства вовсе не обязательно. Ведь мы знаем, как бюджетно и быстро помыть зеркала без разводов.
Вам понадобится лишь половника луковицы. Натрите ей зеркало как следует, а после просто протрите салфеткой. Удивительно, на запах лука не остаётся на поверхности. Зато зеркала становятся чистыми и блестящими.
9. Секретное средство для мытья окон
Моем окна без разводов
Все мы периодически проводим генеральную уборку. Именно тогда обычно руки доходят и до мытья окон. Но стекла сложно помыть, не оставив на них разводов. Но так случилось до тех пор, пока вы не применяли наш совет. Теперь все станет намного проще и эффективнее.
Смешайте две столовые ложки соли со стаканом горячей воды. Хорошенько размешайте, чтобы все кристаллики растворились. После чего мягкой тряпкой, смоченной поучившимся раствором, протрите окна. Затем протрите их насухо салфеткой и наслаждайтесь идеальной прозрачностью без особых усилий.
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