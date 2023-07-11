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Что означают узоры на советских коврах, которые мы рассматривали перед сном


Что означают узоры на советских коврах, которые мы рассматривали перед сном

 

Каждый человек, родившийся и выросший в Советском Союзе, помнит ковры на стенах с изображенными на них замысловатыми картинками. В этих рисунках, если присмотреться, можно рассмотреть лица и фигуры людей, птиц и животных, растения. В СССР практически во всех домах и квартирах были подобные ковры. Поэтому все дети того времени периодически изучали изображенные на них орнаменты, отыскивая сказочных персонажей. Многие, наверняка, задумывались, кто же придумывал все эти узоры и имеют ли они значение.

Откуда взялись ковровые рисунки и каково их значение?


В СССР достать ковер было сложно / Фото: zavodfoto.mirtesen.ru

В СССР достать ковер было сложно / Фото: zavodfoto.mirtesen.ru

 

Основная масса советских людей приобретала ковровые изделия, которые поступали в продажу в магазины. За ними «охотились». Разбирались даже недорогие синтетические изделия. Достать в то время хоть какой-то вариант было достаточно проблематично. Но некоторым гражданам предоставлялись привилегии. В их распоряжении был даже специальный каталог. В нем можно было выбрать и заказать изделие, сделанное мастерами из советских республик вручную, а также приобрести ковер в других странах.
Ковер «Казах» из каталога Внешпосылторга / Фото: zavodfoto.mirtesen.ru

Ковер «Казах» из каталога Внешпосылторга / Фото: zavodfoto.mirtesen.ru

 




Выпустила каталог организация Внешпосылторг. Делать здесь заказы можно было только за чеки (форма оплаты специалистам, которые работали за границей). В каталоге была опубликована внушительная подборка ковровых орнаментов, их наименование Указывалась и страна, где изделие произведено.

Таким образом, у наших соотечественников была возможность подобрать из Азербайджана ковры с такими названиями, как «Карабах», «Казах», «Куба». Если больше привлекали заграничные изделия, предоставлялась возможность приобрести изделие из ГДР или Болгарии.
Ковер из ГДР / Фото: humus.livejournal.com

Ковер из ГДР / Фото: humus.livejournal.com

 

Предлагались модели машинной и ручной работы, на выбор. Конечно, лишь немногие имели возможность порадовать себя такой покупкой. У простых советских граждан отсутствовал доступ к этому каталогу, поэтому они покупали то, что попадалось. Естественно, никто даже не задумывался, что там за рисунок, имеет ли он какое-то значение или нет. В каталоге же потребителям предлагалось маленькое описание, из которого можно было понять, откуда взялись именно эти рисунки и что они символизируют.
Ковер из Армении / Фото: liveinternet.ru

Ковер из Армении / Фото: liveinternet.ru

 

Например, если взять описание ковров, сотканных в Армении, то там сказано, что изделия «Иджеван» и «Ереван» созданы в результате тщательного изучения армянских традиционных миниатюр. Основным мотивом здесь выступает цветок лотоса. На лепестках растения изображались стилизованные стебли и бутоны, и даже животные.
Туркменские ковры украшались ромбами / Фото: zavodfoto.mirtesen.ru

Туркменские ковры украшались ромбами / Фото: zavodfoto.mirtesen.ru

 

По-другому дела обстояли с туркменскими ковровыми изделиями. Они украшались разными ромбами с интересным названием «гель». Делаем вывод, что все без исключения изображения являлись традиционными. Они не были придуманы дизайнерами в Советском Союзе. Единственное, что могло быть, это взятые за основу рисунки и орнаменты слегка дополнялись, обрабатывались и видоизменялись.
Ковры СССР / Фото: yandex.ua

Ковры СССР / Фото: yandex.ua

 

Национальные орнаменты лежали в основе не только ковров, сделанных вручную, но и машинных моделей. Поэтому «послание» получали даже те советские граждане, у которых был ненатуральный, искусственный вариант.

Существовали и другие рисунки со своим скрытым смыслом, активно используемые в коврах времен СССР. Нередко по центру размещался так называемый «медальон», символизирующий солнце.

Это интересно! Кстати, мотив с самого начала был иранским. В Советском Союзе его просто взяли, как и многие другие, на вооружение.
На ковре можно было рассмотреть растения и животных / Фото: yandex.ua

На ковре можно было рассмотреть растения и животных / Фото: yandex.ua

 

Но и это далеко не все. На изделиях можно было наблюдать линии, не имеющие начала и конца, которые завивались во все стороны. У них тоже есть свое название – «эслим». Этот мотив является достоянием персов. Кроме того, и строгая геометрия тоже обозначала несколько «завуалированных» живых существ и растения. Поэтому, когда советские люди, долго вглядываясь в изделие, видели там удивительных животных, птиц, цветы, это вовсе не было плодом их фантазии. Скорее всего, они действительно там были.

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Что означают узоры на советских коврах, которые мы рассматривали перед сном

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Что означают узоры на советских коврах, которые мы рассматривали перед сномПодписаться на мой Instagram
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