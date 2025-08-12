6 вещей, которые нежелательно было носить женщинам в СССР, чтобы не испортить себе репутацию

Не секрет, что в советские времена существовал определенный стандарт советской гражданки, который сильно отличался от образа, продвигаемого в современном обществе. Женщины должны были проявлять активную гражданскую и политическую позицию, трудится на заводе, ферме или фабрике, быть образцовыми хозяйками.
Если в современном обществе высоко ценится индивидуальность и каждая девушка старается представить себя в наилучшем свете, то в Советском Союзе активно пропагандировалась идея, что выделяться нельзя и все люди должны быть одинаковыми. Самовыражение было под строжайшим запретом, поэтому парикмахеры не делали своим клиенткам яркое окрашивание и макияж, а про татуировки и пирсинги стыдно было даже думать. Не стала исключением и одежда. Девушки одевались как под копирку, а следующих предметов гардероба боялись как огня.
1. Белье только для дома
Комбинации, халаты и пижамы можно было носить только дома. / Фото: greenwhite.su
Бельевой стиль как-то незаметно вошел в нашу жизнь, и вот мы уже с радостью надеваем в ресторан платье-комбинацию в сочетании с пиджаком, а на прогулку – свободные штаны и меховые тапочки. Современная мода нацелена на удобство и комфорт, поэтому «домашняя» одежда очень быстро вписалась в повседневный стиль. А вот в Советском Союзе такие вещи было разрешено носить только в собственной квартире. Беда тем, кто решил выйти в ночной рубашке или в пижамных штанах в магазин – соседи сразу распустят слухи и будут обсуждать «этот позор».
2. Топы и прозрачные материалы
Советским девушкам нельзя было оголять животы
В СССР оголять тело можно было исключительно на пляже. В любом другом месте открытые участки тела и просвечивающиеся ткани считались недопустимыми, и ассоциировались с девушками легкого поведения. В то время как по мировым подиумам ходили модели в «голых» блузах, представляя коллекции Ива Сен-Лорана, а по улицам Нью-Йорка разгуливали хиппи в коротких топах, граждане Советского Союза носили исключительно закрытую одежду «разумной» длины. И это неудивительно, ведь никому не хотелось попасть в местный отдел милиции из-за свободомыслия во внешнем виде.
3. Мини и глубокое декольте
Вместо мини-юбок носили юбки до колен или чуть ниже
В период СССР женщина была не самостоятельной единицей, а, скорее, помощницей своего супруга. Она должна была и на работе трудиться, не покладая рук, и готовить, и убирать, и воспитывать детей. Понятно, что при таком напряженном графике и огромном количестве обязанностей девушки должны были одеваться в максимально удобную и комфортную одежду, которая бы не демонстрировала ничего лишнего. Поэтому до 70-х годов прошлого века мини-юбки и глубокие декольте были под запретом. Местные власти считали, что короткая одежда – это часть западной культуры, которая призвала растлевать молодежь.
Хорошо, что сегодня носить мини-юбки можно где угодно и когда угодно. В прохладное время года стилисты рекомендуют их комбинировать с водолазками, свитерами, уютными кардиганами и тренчами. Есть только одно правило – короткий низ нужно сочетать с закрытым верхом, тогда образ получится красивым, а не вульгарным. Да и платье со сдержанным декольте не будет лишним в гардеробе. Главное, чтобы в нем не было других откровенных элементов вроде разреза или открытой спины.
4. Кроссовки
Девушки в СССР должны были носить туфли, а не спортивную обувь
Для нас кеды, кроссовки и другая спортивная обувь являются идеальными вариантами для ежедневной носки. Мы комбинируем их с джинсами, юбками, платьями и даже брючными костюмами. Удобно, стильно, актуально. Однако в Советском Союзе были иного мнения о такой обуви. Кроссовки могли присутствовать только в гардеробе спортсменов, а девушки должны были носить исключительно туфли на низком каблуке или плоском ходу.
5. Красивое белье
Красивое белье с кружевом было популярно на Западе
Советское белье не отличалось красотой и оригинальностью. Оно было однотипным, странным, и, чего уж греха таить, уродливым. Женщина в СССР была рабочим, хозяйкой, матерью и даже спортсменкой, но никак не сексуальным объектом, поэтому правительство считало, что производить кружевное белье, подчеркивающее все «женские прелести», не было никакого смысла.
Девушкам приходилось заказывать качественное белье у мастериц, которые работали на дому, а некоторые дамы, которые владели навыками шиться, справлялись самостоятельно. Конечно, любые изыски и стремление создать соблазнительный предмет интимного гардероба не поощрялись. Более того, они считались мещанством и пережитком буржуазного прошлого.
В 50- годах в Советском Союзе начали культивировать образ новой женщины – статной созидательницы с лопатой или гаечным ключом в руках. ГОСТ немедленно отреагировал на нововведения и создал «совковые» 42 размеры с объемом торса в 110 сантиметров. Вот так появилась новая коллекция безликого, безразмерного и безвозврастного женского белья. А еще, благодаря сотрудничеству с Китаем, в магазинах появились безобразные байковые панталоны с начесом розового и бирюзового цвета.
И только в середине 90-х бельевая индустрия наконец-то полностью отошла от советских клише и начала ориентироваться на модные мировые тенденции.
6. Бикини
В СССР были разрешены только скромные, максимально закрытые купальники
Как мы уже упоминали, хоть немного оголяться в СССР можно было только на пляже. Однако и здесь девушек поджидал ряд ограничений. Например, бикини были под запретом, хотя на Западе их начали носить еще в 50-х годах. Так, юная Брижит Бардо демонстрировала новую разновидность купальников на набережной Круазет в 1955 году. Но в Советском Союзе бытовало мнение, что это инструмент по совращению молодежи, поэтому женщины были вынуждены носить слитные купальники или раздельные модели с трусиками на высокой посадке. Если же на купальной одежде присутствовали глубокие вырезы, девушку могли попросить уйти с пляжа, чтобы не подавать дурной пример остальным.
