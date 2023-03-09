Эпические бороды прошлых лет

Сегодня борода ассоциируется с хипстерскими понтами в виде годовалой небритости. Но обратимся к викторианской эпохе



Сегодня борода ассоциируется с хипстерскими понтами в виде годовалой небритости. Но обратимся к викторианской эпохе. В те времена существовало вполне реальное «движение в поддержку бород». О них много писали, в том числе Джеймс Уорд «Эссе в защиту бороды» и Томас Гоуинг «Философия бороды».







Популярность бороды в западной культуре ограничивалась временными периодами. Её распространённость пришлась на конец 16 и начало 17 веков, затем новый всплеск моды на бороду произошёл в середине викторианской эпохи.







В начале 18 века борода часто служила признаком таких радикальных политических взглядов, как социализм.







Это была не только дань моде. Врачи, которые признавали связь между качеством воздуха и состоянием здоровья, также поощряли пациентов отращивать бороды. Они утверждали, что волосы на лице фильтруют смог, витавший в воздухе Британии в 18-ом веке. Мнения современных докторов расходятся: одни считают, что бороды служат рассадником для болезнетворных эктопаразитов, а другие, борода полезна для мужского здоровья.







Мода на бороды достигла своего пика в 1870-ые годы, когда почти половина всех мужчин носила нестриженные бакенбарды.



































































В те времена существовало вполне реальное «движение в поддержку бород». О них много писали, в том числе Джеймс Уорд «Эссе в защиту бороды» и Томас Гоуинг «Философия бороды».







Популярность бороды в западной культуре ограничивалась временными периодами. Её распространённость пришлась на конец 16 и начало 17 веков, затем новый всплеск моды на бороду произошёл в середине викторианской эпохи.







В начале 18 века борода часто служила признаком таких радикальных политических взглядов, как социализм.







Это была не только дань моде. Врачи, которые признавали связь между качеством воздуха и состоянием здоровья, также поощряли пациентов отращивать бороды. Они утверждали, что волосы на лице фильтруют смог, витавший в воздухе Британии в 18-ом веке. Мнения современных докторов расходятся: одни считают, что бороды служат рассадником для болезнетворных эктопаразитов, а другие, борода полезна для мужского здоровья.







Мода на бороды достигла своего пика в 1870-ые годы, когда почти половина всех мужчин носила нестриженные бакенбарды.



































































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