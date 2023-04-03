Лондонский Тауэр – хранилище тайн

У восточных границ Сити высятся мрачные башни Тауэра. Почти девять веков стоит здесь эта могучая крепость. Когда в XI веке норманны вторглись на территорию Британских островов, Вильгельм Завоеватель начал строить крепость у самых стен Лондона не только для того, чтобы держать под контролем устье Темзы, но и для острастки непокорных горожан, чья самостоятельность издавна вызывала опасения правителей Англии…
За долгие годы своей истории Тауэр выполнял различные функции. В средние века в его стенах чеканили монету. Позднее здесь хранились бумаги государственного архива и находилась обсерватория, пока ее не перевели в Гринвич.
Тут же был расположен старейший в Лондоне зверинец. И уже с самого начала своего существования Тауэр, как многие другие средневековые замки, служил не только крепостью и дворцом, но и тюрьмой.
Лондонский Тауэр, свидетель многих мрачных событий – в том числе, возможно, и убийства двух принцев. Меньше чем через месяц после вступления на английский трон 12-летний король Эдуард V попал в лондонский Тауэр, а позднее за ним последовал и его младший брат Ричард Йорк. Они никогда больше не вышли за его стены, и тайна их исчезновения по сей день остается нераскрытой.
Король Эдуард V и принц Ричард.
9 апреля 1483 года король Англии Эдуард IV неожиданно скончался, немного не дожив до 41 года. Его старшему сыну и наследнику было только двенадцать, и в завещании Эдуард назначил регентом своего младшего брата Ричарда, герцога Глостерского.
Почти 30 лет жители Британских островов страдали от бесконечной вражды между династиями Йорков, одной из эмблем которых была белая роза, и Ланкастеров, чьим символом была алая роза. Позднее эту проходившую с переменным успехом борьбу за английскую корону романтизировали и назвали войной Алой и Белой розы.
Как представитель династии Йорков, Эдуард IV объявил трех своих предшественников на троне, ланкастерских королей, узурпаторами, но он знал, что найдутся те, кто станет оспаривать право на престол его юного наследника, Эдуарда, принца Уэльского.
Ричард, показавший себя преданным и находчивым солдатом на службе своего брата и короля, дал клятву верности принцу Уэльскому. Теперь он спешил взять в свои руки управление королевством, в центре которого образовался вакуум власти.
29 апреля Ричард перехватил группу придворных, которые везли юного Эдуарда в Лондон, арестовал их руководителя, дядю мальчика по материнской линии, и сам сопровождал племянника на оставшемся пути до столицы. Коронация Эдуарда V, первоначально назначенная на 4 мая, была перенесена на 22 июня, и будущего монарха поместили в королевских покоях в Тауэре.
Подозревая своего деверя в коварстве, вдова Эдуарда IV Елизавета укрылась с младшим сыном и дочерьми в Вестминстерском аббатстве. В июне регенту удалось убедить Елизавету выдать ему сына, 9-летнего Ричарда, герцога Йоркского, объяснив, что юному королю в Тауэре одиноко. Предполагают, что сыновья Эдуарда IV были задушены во сне в лондонском Тауэре.
Был ли их дядя, Ричард III, горбатым злодеем, каким его изображали Тюдоры, занявшие английский престол после его смерти?
В воскресенье, которое должно было стать днем его коронации, право Эдуарда V занять трон было поставлено под сомнение. Кембриджский богослов Шей выступил у собора Св. Павла в Лондоне с проповедью, в которой заявил о незаконности престолонаследия. По словам Шея, Эдуард IV женился на Елизавете Вудвилл, будучи обрученным с другой, а значит, их союз по тогдашнему закону был недействителен и их дети – включая юного короля – были незаконнорожденными.
Какое-то время герцог Глостерский делал вид, что не хочет быть королем, но уже 26 июня принял корону и был провозглашен Ричардом III. Царствование короля-мальчика продлилось меньше трех месяцев.
Обвиняется Ричард III
В течение июля так и не коронованного Эдуарда V, которого теперь презрительно звали Эдуардом-ублюдком, и его брата время от времени видели играющими во дворе Тауэра. Но затем, по свидетельству одного Современника, мальчиков перевели в самые удаленные комнаты дворца-крепости, они все реже показывались в забранных решетками окнах, «и пока наконец не перестали появляться совсем».
Ричард III
К осени 1483 года распространились слухи, что оба принца были умерщвлены в Тауэре – но кем? В январе 1484 года французский дипломат предупреждал об опасностях, связанных с пребыванием на престоле малолетнего монарха – королю Франции Карлу VIII было всего 14. Сыновей Эдуарда IV убил их дядя, уверенно заявлял он, и, таким образом, корона досталась убийце.
Тем временем Елизавета Вудвилл заключила союз с врагами Ричарда, предложив свою старшую дочь в жены претенденту на трон из династии Ланкастеров Генриху Тюдору. В августе 1485 года Ричард III встретился с Генрихом Тюдором в битве на Босвортском поле.
В критический момент сражения один из сторонников короля предал его, и Ричард был убит. Предатель снял корону с погибшего монарха и возложил ее на голову Генриха VII. Война Алой и Белой розы закончилась. В Англии воцарилась династия Тюдоров, при которой страну ждал период невиданного расцвета.
Если Ричарду III не давала покоя молва, обвинявшая его в убийстве принцев, то Генриха VII мучили слухи о том, что они живы, а значит, могли претендовать на трон. В конце концов ему удалось создать версию, по которой мальчиков по приказу Ричарда задушили подушками и похоронили под каменными плитами у подножия одной из лестниц Тауэра.
Козлом отпущения сделали сэра Джеймса Тайрелла, его предали суду и в мае 1502 года казнили за «точно не установленную измену». Лишь позднее было объявлено, что Тайрелл перед тем, как ему отсекли голову, признался в убийстве принцев.
Все это было принято за правду и вошло в труды историков, как и написанная Томасом Мором биография Ричарда III, опубликованная в 1534 году и позднее использованная Шекспиром при создании драмы «Ричард III».
Запоздалые похороны
В 1674 году, почти через 200 лет после предполагаемого убийства, в ходе строительных работ в Тауэре обнаружили деревянный ящик с двумя детскими скелетами. Было решено, что это останки убиенных принцев, и их перезахоронили в Вестминстерском аббатстве.
В 1933 году костные останки передали для исследования на экспертизу. По заключению специалистов, это были скелеты двух мальчиков того же возраста, в котором находились ко времени своего исчезновения Эдуард V и его брат. Причину смерти не установили, но на челюсти старшего мальчика обнаружили заметное повреждение.
Король Эдуард V и принц Ричард в лондонском Тауэре.
Среди людей, последними видевших принцев в лондонском Тауэре, был и придворный врач, вызванный к Эдуарду V, когда у того заболел зуб. Юный король, рассказывал врач, много молился и ежедневно приносил покаяние, так как был уверен, что ему грозит скорая смерть. «Ах, если бы мой дядя оставил мне жизнь, – сказал он, – даже если я потеряю королевство».
Шекспировский злодей
Правление Ричарда III было одним из самых коротких в истории Англии, тем не менее почти каждое новое поколение ученых давало свою оценку этому монарху.
В нынешнем столетии появились общества Ричарда III, защищающие доброе имя короля. Но им приходится вести неравную борьбу, ведь против них – гений Уильяма Шекспира. Еще при жизни обвиненный в убийстве двух принцев, Ричард приобрел бессмертную печальную славу век спустя – как герой-злодей одной из ранних пьес Шекспира, исторической драмы «Ричард III».
Шекспир писал ее в последнее десятилетие XVI века, в царствование Елизаветы I, и неудивительно, что в своем повествовании он более благосклонен к деду Елизаветы, первому королю из династии Тюдоров Генриху VII. Он показал Ричарда злобным узурпатором, который без колебаний нанимает убийцу, чтобы умертвить «двух врагов смертельных; от них покоя нет мне, нет мне сна… двух незаконнорожденных в Тауэре».
Ричард III
Совершив это черное дело, Ричард хладнокровно решает добиваться расположения старшей сестры убитых принцев, уже обещанной в жены его сопернику, Генриху Тюдору. Неприметное уродство – судя по всему, одно плечо у Ричарда было чуть выше другого – было усилено драматургом, и шекспировский Ричард стал проклинающим судьбу горбуном.
В счастливом финале пьесы, после победы на Босвортском поле, Генрих Тюдор провозглашает: «Издох кровавый пес… и кончена вражда».
О привидениях Тауэра
Первым «официально зарегистрированным» привидением Тауэра был Томас-а-Бекет. Долгое время этот умерший не своей смертью архиепископ беспокоил потомков обидчиков. Но после того, как Генрих III, внук убийцы несчастного Бекета, построил часовню в стенах Тауэра, явления прекратились.
Среди самых душераздирающих привидений особое место занимают «Маленькие принцы»: 12-ти летний король Эдуард V и его 9-ти летний брат Ричард, Герцог Йоркский. Взявшись за руки, они стоят безмолвно, только заметно, как слегка колышутся белые одеяния.
Маргарет Пол, графиня Солсбери, была казнена в 1541 году. Эта пожилая леди (ей было за семьдесят) пострадала из-за того, что ее сын кардинал Пол поносил религиозные доктрины Генриха VIII и даже кое-что делал в интересах Франции. Когда король понял, что кардинала ему не достать, он приказал казнить его мать.
Графиня вырвалась из рук палача и со страшными проклятиями бегала вокруг эшафота. Палач гнался за ней, нанося удары топором. Сильно израненная, она упала от усталости и была казнена. Видение казни часто предстает перед очевидцами на том самом месте, на котором находился эшафот.
Самой трагической фигурой из казненных здесь была Леди Джейн Грей, вошедшая в английскую историю как «Королева на 9 дней»: именно столько дней она и была на троне. Джейн была внучкой сестры Генриха Восьмого, одно время королевы Франции, и двоюродной сестрой короля Эдуарда Шестого.
Юный король очень любил ее – так, во всяком случае писал в романе «Принц и нищий» Марк Твен. Воспользовавшись этим, хитрый герцог Нортумберленд женил своего девятнадцатилетнего сына на шестнадцатилетней Джейн Грей, а затем уговорил больного короля подписать завещание, в котором Эдуард Шестой оставлял свой трон Джейн Грей в обход шести законных наследников престола.
Как только король умер, герцог Нортумберленд сделал даже попытку похитить принцессу Мэри, дочь Генриха Восьмого, которая как старшая дочь должна была занять трон, но это не удалось, и заговор сорвался.
Спустя 9 дней после провозглашения ее королевой Джейн была доставлена в Тауэр, и затем она сама, ее муж, а также около 60 участников заговора были казнены. Самое страшное тут в том, что красавица-девушка и не помышляла о троне: ее погубило тщеславие Нортумберлендов. В страстную пятницу 1554-го во внутреннем дворе Тауэра на голову юной Джейн опустился топор палача.
Более всего знаменит дух Анны Болейн (1607 – 1636) – второй из шести жен короля Генриха VIII, матери английской королевы Елизаветы I. Брак их длился всего тысячу дней. Анна рожала королю только дочерей.
Чтобы избавиться от нее и снова жениться, Генрих обвинил ее в супружеской измене и кровосмешении, заключил в крепость, а потом приказал казнить.
Солнечным утром 19 мая 1536 г. она надела пестрый сирийский халат и нижнюю юбку красного цвета, а голову украсила диадемой с жемчужиной. Изумленный ее величественной манерой держаться, комендант Тауэра произнес: «Эта леди идет на смерть с радостью!».
Ей даровали исключительную привилегию: вместо неуклюжего палача – англичанина с топором отыскали опытного француза, умеющего рубить головы мечом. Перед смертью давали слово, и Анна со свойственной ей иронией спокойно сказала, что у нее очень маленькая шея, идеально подходящая для казни именно отсечением головы.
Анне Болейн принадлежит и такая историческая фраза: «Король так добр ко мне. Сначала он сделал меня служанкой. Потом из служанки сделал маркизой. Из маркизы сделал королевой, а теперь из королевы делает из меня святую великомученицу!»
Эта женщина умерла без мучений и со спокойным сердцем. Голову ее не стали вывешивать на всеобщее обозрение, как требовал обычай того времени. Ее положили под правую руку казненной и вместе с телом поместили в кованый сундук. Затем наспех захоронили в Тауэре под полом капеллы Святых Петра и Венкулы.
С тех пор призрак Анны Болейн, мерцающий белесым светом, в течение нескольких веков периодически появлялся в замке накануне даты ее смерти. Очертания ее фигуры весьма расплывчаты. Но если внимательно приглядеться, то можно понять, что это женщина, одетая в роскошное шелковое платье.
Ее голову покрывает чепчик, но самой головы нет – она под мышкой правой руки… Сотрудники Тауэра твердят, что этот призрак бродит по лестницам, подходит к окну и, в отличие от других, совершенно не боится людей. Иногда его замечали во главе процессии, направляющейся в капеллу, иногда в иных местах замка.
Наиболее часто он появлялся в XIX веке. Когда однажды в Тауэре группа патрульных во главе с офицером осматривала стены, к нему подошел стражник и доложил, что видел какой-то странный свет, исходивший из окна капеллы. Мол, он и раньше видел его, но никогда до этого не интересовался происхождением.
Офицер решил открыть двери капеллы, но они были заперты. Тогда он велел принести лестницу. Ее прислонили к стене. Любопытный офицер поднялся, заглянул через окно внутрь и был ошарашен. В тусклом свете он увидел множество дам и мужчин, одетых в шелковые и бархатные камзолы и платья времен правления династии Тюдоров.
Они шли друг за другом к алтарю, потом молча опускались под пол сквозь мраморные плиты. Как только последняя фигура исчезла, капелла погрузилась во мглу. Офицер, знавший по настенным картинам едва ли не всех венценосных особ, распознал в последней фигуре Анну Болейн. Вскоре пол в капелле взломали, и оттуда извлекли более двухсот скелетов, в том числе и тот, что принадлежал Анне.
Дух Анны Болейн считают в Англии самым «трудолюбивым» привидением королевских кровей. Его видели также плывущим по Темзе на лодке, а еще – в карете с безголовыми лошадьми, в то время как собственная голова находилась на коленях.
Анна Болейн.
Анну Болейн можно было встретить и во дворце Хэмптон Корт. Что до Тауэра, то иногда над этой крепостью возникает туман, слышны песнопения и музыка. Во время бомбежек 1940 г. у ворот замка возникло кошмарное видение, которое наблюдали часовой и охранники. Солдат, стоявший в карауле, уверял, что заметил, как из тумана возникли четыре мужских фигуры, куда-то тащившие обезглавленное тело женщины…
В средние века лондонский Тауэр был местом, где находился Королевский Зверинец. Львы, леопарды, медведи, обезьяны и даже слон (подарок короля Франции) долгое время обитали здесь.
Спустя несколько веков, в январскую полночь 1815 года, обитатели башни впервые увидели здесь призрак огромного медведя. С тех пор он регулярно тревожит своим грозным видом посетителей….
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