Как в СССР отцовство устанавливали: когда сложных анализов еще не было

Фактические браки против официальных

В двадцатые годы фактический брак был приравнен к официальному. /Фото: s.ekabu.ru

Условный метод

Иногда для установления отцовства использовался метод внешнего сходства. /Фото: photoline.ru

В СССР семье и рождению детей придавали большое значение.

Внебрачные дети, и почему женщины часто скрывали, кто настоящий отец

Рождение ребенка без мужа считалось аморальным. /Фото: medbooking.com

Сегодня с установлением отцовства нет никаких проблем. /Фото: static.tildacdn.com