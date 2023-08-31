Как в СССР отцовство устанавливали: когда сложных анализов еще не было

Сегодня установление отцовства никого не удивляет. Генетическая экспертиза имеет точность 99,99%. С ее помощью можно подтвердить родство мужчины и ребенка. Чтобы провести такое исследование, достаточно маленького кусочка ногтя, волоса или даже микроскопической капли крови. В советские времена также существовали случаи, когда требовалось установить, кто отец малыша. Читайте в материале, как это происходило, когда генетическую экспертизу могли сделать только избранные.
Фактические браки против официальных
В двадцатые годы фактический брак был приравнен к официальному. /Фото: s.ekabu.ru
В послереволюционные годы вступил в действие декрет «О гражданском браке». В нем было прописано, что браком, который можно считать законным, является исключительно брак, заключенный в госорганах. Результат был предсказуемым: в стране наступил быстрый рост фактических союзов. В этом случае пара называет себя супругами, ведет совместное хозяйство, однако регистрировать свои отношения, посетив органы государственной власти, не спешит.
В двадцатые-тридцатые годы правительством РСФСР было принято решения считать фактический брак таким же законным, как и зарегистрированный. Это делалось для защиты прав женщин. Ведь они должны были работать, вести хозяйство и воспитывать детей.
СССР стал первой (и, кстати, единственной) страной мира, в которой сожительство (сегодня такой вариант отношений называется гражданским браком) приравнивался к законному браку. Возможно, так произошло из-за так называемой «сексуальной революции», которая была вызвана стремлением властей устранить брак, признать его устаревшим институтом, мешающим прогрессу и эмансипации представительниц прекрасного пола.
В начале 1928 года был принят указ «О расторжении брака», который разрешал развод по заявлению одного из супругов. Никакого Священного Синода — теперь за бракоразводные дела брались местные гражданские суды, и занимала процедура не более 30 минут. В 1920 году была легализована процедура искусственного прерывания беременности. Это событие, а также упрощение процедуры разводов были призваны упростить положение женщины, сделать ее более свободной.
Перед Великой отечественной войной стала обычной практика, которая по сути ставила мужчин в сложное положение при признании отцовства. Дама могла назвать отцом ребенка того представителя сильной половины человечества, который на деле таковым не являлся.
Условный метод
Иногда для установления отцовства использовался метод внешнего сходства. /Фото: photoline.ru
Таким образом, отцы были не только наделены обязанностями, но и в некоторой степени ущемлены в правах. Существовала так называемая презумпция материнского права. Но были некоторые изменения в этом непростом направлении. Например, проводилось исследование крови ребенка и родителей, после анализа которой можно было подтвердить или же опровергнуть отцовство.
В начале сороковых годов использовался в основном метод установления отцовства путем проведения экспертизы по группе кров. В результате мужчина или полностью освобождался от ответственности, или же проблема оставалась не решенной. В этом случае упор делали на показания свидетелей. Не очень точный метод! Любая соседка, которая пожелала стать свидетелем, могла «наплести» что угодно, порой вымещая таким образом свое раздражение или же пытаясь расквитаться за какие-то обиды.
В СССР семье и рождению детей придавали большое значение.
Что касается более специфических анализов, то существовали некоторые сложности: чтобы их провести, необходимо было взять кровь у всех участников исследования. Кроме того, для этого требовались квалифицированные специалисты и специальное точное лабораторное оборудование. Это было самой большой проблемой.
Потому было решено, что кроме анализа крови большое значение имеет метод сравнения, то есть поиска внешнего сходства ребенка и мужчины. Понятно, что такой способ нельзя считать точным и научно обоснованным. Он давал возможность вводить в заблуждение потенциальных отцов. Цвет глаз, форма носа и прочие нюансы могут быть обманчивыми.
Внебрачные дети, и почему женщины часто скрывали, кто настоящий отец
Рождение ребенка без мужа считалось аморальным. /Фото: medbooking.com
В 1944 году был принят указ, предполагающий увеличение госпомощи беременным женщинам, а также многодетным и одиноким мамам. Он существенно осложнил положение дел с установлением отцовства. Теперь женщина не могла подавать заявление об признании отцовства, если малыш был рожден вне брака. Чтобы это осуществить, родителям нужно было пойти в ЗАГС и подать совместное заявление.
Экспертизы стали делать все реже. Как результат — быстрый рост количества внебрачных детей. Например, только за полгода после принятия указа количество детей, рожденных вне брака по Кемеровской области составило 2464. Этот показатель был в восемь раз выше, чем за первые шесть месяцев 1944 года.
Сложная ситуация сохранялась до шестидесятых годов: рождение ребенка без мужа порицалось общественностью, считалось аморальным, недостойным советской гражданки. Что касается мужчин, то они фактически не несли никакой ответственности за рожденного малыша, не юридической, не фактической.
Сегодня с установлением отцовства нет никаких проблем. /Фото: static.tildacdn.com
Сегодня статистика говорит, что около 20-30% мужчин в России растят детей, не являясь при этом их отцами. И при этом находятся в неведении. Если возникают подозрения, то единственным выходом становится генетическая экспертиза. Правда, тут речь идет лишь о юридическом признании отцовства. На практике многие мужчины не способны выдержать подобное испытание, и подают на развод. А неверные жены порой и не стремятся скрывать правду, так как не предполагают, что ребенок зачат от другого мужчины. Конечно, такие ситуации возникают не слишком часто, но бывают. Подобная тематика очень популярна в кинематографической среде: сюжеты многих сериалов вертятся вокруг рождения малыша от старого знакомого, друга семьи, поклонника и так далее.
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