Любопытное о кинокартине «Собачье сердце»

Профессор Преображенский ставит смелые опыты, пытаясь превратить собаку Шарика в равного себе во всем человека. В результате получается некто Шариков. К сожалению, опыт доказывает, что собаке лучше оставаться собакой.







«Собачье сердце» Владимира Бортко — вторая экранизация этого произведения Булгакова. Впервые повесть экранизировали итальянские и немецкие кинематографисты, профессора Преображенского играл Макс фон Сюдов, а в прокате фильм шёл под названием «Почему лает господин Бобиков?»











Актер Владимир Толоконников одновременно получил роль Шарикова и в кино, и в постановке родного алма-атинского Театра русской драмы.







Музыкальное сопровождение — песню «Суровые годы уходят» и шариковские частушки — написали бард Юлий Ким и композитор Владимир Дашкевич.







Владимир Бортко снялся в эпизоде фильма — он играет прохожего в Обуховском переулке, опровергающего слухи о марсианах.







Собаку Шарика сыграл милицейский пёс Карай. Для того, чтобы ухоженному Караю придать бродячий вид, шерсть обмазали желатином и нарисовали на боку ожог.



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