Экспериментальные постройки многоквартирных домов, которые так и не были оценены

Ну кто не слышал или не видел пресловутые советские «панельки», которые более чем полсотни лет назад начали возводить на просторах Страны Советов, да еще и в сжатые сроки. С таким подходом к строительству и со строжайшей экономией вряд ли можно было ожидать идеальных форм и высокой эстетики от многоэтажек, растущих словно грибы после дождя. Справедливости ради нужно отметить, что не все многоэтажные жилые дома имели типовую планировку и невзрачные экстерьеры, случались исключения, которые могли бы украсить улицы городов, если бы их утвердили для массовой застройки. Но не сложилось.
1. Причины появления типовых застроек в городах Советского Союза
Массовое строительство жилья, начиная с 1950-х годов, стало настоящим спасением для миллионов советских людей.
На страницах Novate.ru неоднократно рассказывалось о том, что в довоенное время Страна Советов не озадачивала себя тем, где трудовой народ живет, и как благоустроен его быт. В лучшем случае появлялись рабочие поселки или бараки, которые примыкали с грандиозным стройкам или крупным заводам и фабрикам. Остальных же расселяли в имеющиеся жилые дома, уплотняя их до максимума, в результате чего появились не менее колоритные коммунальные квартиры. После Великой Отечественной войны из-за тотальной разрухи оккупированных территорий приходилось принимать экстренные меры по массовому обеспечению жилищем граждан страны.
Времена меняются, а «хрущевки» и «панельки» все стоят.
Только лишь в конце 1950-х жилищное строительство стало одной из важнейших отраслей народного хозяйства, на которую хоть и выделялись средства, но их было недостаточно, поэтому неординарные и новаторские проекты упрощали до такой степени, что многоэтажные дома превратились в клонированных близнецов. И неважно, были ли это 5-этажные «хрущевки» или 9-10-этажные «панельки», которые в народе более поздние варианты называли «брежневками».
До сих пор строительство панельных домов самая популярная технология.
Несмотря на однотипность застройки, в некоторых местах можно встретить уникальнейшие высотки, которые возводились в качестве эксперимента. Но на этом, к сожалению, все и заканчивалось, ведь власти всеми способами препятствовали строительству зданий, на возведение которых уходило больше средств, чем на стандартные многоэтажки без «архитектурных излишеств» и какого-либо декора. Пресекались даже новаторские проекты, которые хоть и не выделялись своим внешним видом среди общей массы многоэтажных домов, но демонстрировали инновационные методы строительства, более комфортные условия жизни или рациональную планировку и т. д.
1. «Ажурный дом» на Ленинградском проспекте в Москве
«Ажурный дом» на Ленинградском проспекте в Москве – самая красивая «панелька» Советского Союза. | Фото: moslenta.ru.
Архитекторы Андрей Буров и Борис Блохин, пожалуй, были первыми, кто разработал проект многоквартирного дома, который был построен в Москве на Ленинградском проспекте в 1940 году. Несмотря на то, что его экстерьер выглядит более чем презентабельно, задумывался он как дом-коммуна для простого народа. Также это был первый проект с использованием технологии крупноблочного строительства, которое должно было стать основой массовой застройки.
Витиеватые узоры на бетонных решетках стали главным украшением экспериментального дома («Ажурный дом», Москва). | Фото: bigfoto.name.
«Ажурный дом» – единственная жилая многоэтажка для простых граждан, которая могла бы похвастается таким богатым декором (Москва). | Фото: bigfoto.name.
Отличительной чертой этого проекта является богатое оформление фасада, который украшали бетонные решетки, но непростые. Они были выполнены по эскизам художника Владимира Фаворского и отчетливо напоминали пилястры с витиеватым орнаментом (преимущественно растительным), которыми в эпоху Возрождения украшали роскошные особняки в Италии. Казалось бы, зачем такие излишества простому народу, но по факту эти декоративные элементы служили прекрасной ширмой, за которой пряталось содержимое лоджий, не нарушая общую эстетику дома, что совсем немаловажно для городов. Также эффектные цветы и деревья из бетона украшали не очень эстетичные окна лестничных маршей.
Внутреннее оформление общественного пространства под стать экстерьеру здания («Ажурный дом», Москва).
Так выглядят бетонные узоры, призванные стать ширмой для содержимого лоджий изнутри здания («Ажурный дом», Москва). | Фото: bigfoto.name.
Помимо того, что экстерьер многоэтажки оформлен в стиле ар-деко, «ажурный дом» может похвастаться особой планировкой и совсем нетипичными интерьерами. Правда, в современных реалиях такое распределение пространства сложно назвать удачным, но в те времена, когда идеи коллективной жизни витали в воздухе, панировка должна была вдохновлять на социальное взаимодействие. Учитывая, что первый этаж был отдан под общественные помещения, облегчающие быт семьям (кафе-столовая, детский сад, магазин, парикмахерская, прачечная, бюро обслуживания), в квартирах кухни были совсем крошечными (предполагалось, что жильцы будут заказывать обеды и ужины в столовой, а дома лишь разогревать их), а вот общие коридоры – большие и светлые, ведь они должны были стать местом общения жильцов.
Красивейший жилой дом в стиле ар-деко признан памятником архитектуры и охраняется государством («Ажурный дом», Москва). | Фото: mskagency.ru.
Идиллический дом-коммуна, который действительно радовал глаз, в послевоенные годы показался слишком дорогим удовольствием, поэтому и остался в единственном экземпляре. На сегодняшний он признан памятником архитектуры и находится под охраной государства. Согласитесь, неплохо, как для блочного жилого дома, предназначенного не для партийной верхушки, а для простых рабочих.
2. Опытно-показательный квартал в поселке Новые Черемушки (Москва)
9-й квартал Новых Черемушек – место, откуда стартовало массовое строительство «хрущевок» и «панелек» по все стране.
В послевоенные годы, когда восстановление населенных пунктов практически завершилось, принялись за разработку нового подхода к проектированию городов социалистической страны. При этом одними проектами на бумаге не обошлось, было решено построить экспериментальный квартал, на базе которого велись бы исследования, позволяющие распределять пространство микрорайонов, обустраивать инфраструктуру, испытывать новые типы домов и квартир, определять рациональность использования тех или иных строительных и отделочных материалов. Для этих целей был выделен участок в 12 га на юго-западе Москвы, недалеко от рабочего поселка Черемушки, где в 1956 году начали строить 9-й опытно-показательный квартал. Здесь отрабатывали технологию комплексной застройки, чтобы определиться, как более правильно использовать тяжелую строительную технику и краны.
Квартал Новые Черемушки стал экспериментальной площадкой для различных исследований в области городского планирования, жилой архитектуры и влияния среды на формирование личности.
Интересный факт: В итоге микрорайон окружали 13 четырехэтажных и 3 восьмиэтажные дома, замкнувшие площадь, внутри которой распределялись прямоугольные 4-этажные дома одинакового размера, в окружении 5 взаимосвязанных дворов. Поскольку дома располагались в глубине участка, то жильцы были прекрасно защищены от уличного шума. На оживленные улицы выходили дома, в которых были продовольственные магазины, универмаг, комбинат бытового обслуживания, столовая, закусочная, кулинария, кинотеатр, детский сад и школа. Такой себе город будущего, утопающий в зелени с множеством игровых площадок, зон отдыха, прогулочных аллей и полным отсутствием автотранспорта, поскольку вглубь квартала въезд частных легковых автомобилей был запрещен.
Четырехэтажные «хрущевки» окружены зелеными насаждениями, игровыми площадками, зонами отдыха и даже фонтанами (квартал Новые Черемушки).
При строительстве же «панелек» испытывали разные технологии строительства и типы конструкций. Здесь можно увидеть как традиционные кирпичные здания, так и экспериментальные – крупноблочные и крупнопанельные. Этот квартал увидел первые аскетичные жилые дома, где не увидишь расточительных деталей и декоративные элементы. Единственное, что архитекторы постарались использовать красный кирпич для создания акцентов и фактурных элементов, также разнообразили балконные ограждения, нижние этажи украсили перголы, по которым должны были виться растения. Поскольку руководство страны старалось побыстрей расселить бараки и коммуналки, индивидуальные квартиры имели совсем крошечные размеры, да и нормы на человека не превышали 8 «квадратов» площади. Зато дворы были образцово-показательными с детскими площадками, фонтанами, растительными композициями и массой зон отдыха среди буйной зелени.
3. Первая «хрущевка», построенная ударными темпами (Санкт-Петербург)
«Протохрущевка» на улице Полярников №10 может похвастаться просторными квартирами и высокими потолками (Санкт-Петербург). | Фото: paperpaper.ru.
В Ленинграде (нынче Санкт-Петербург) на улице Полярников №10 впервые в истории жилищного строительства СССР многоквартирный дом был построен и сдан в эксплуатацию всего за 102 дня. Такой рекорд стал возможен благодаря внедрению технологии облегченного панельного строительства, да и потому, что дом был совсем маленький – он рассчитан на всего на 30 квартир.
Первая панельная многоэтажка, которую удалось построить и сдать в эксплуатацию всего за 102 дня (ул. Полярников №10, Санкт-Петербург).
Этот объект стал примечательным лишь потому, что на его примере советские архитекторы и строители старались показать руководству страны во главе с Никитой Хрущевым, что за панельной технологией будущее массового строительства. Ну а жильцам этого дома, которыми оказались те самые проектировщики и строители, достались просторные квартиры с потолками выше 3 м, кухни по 10-12 квадратных метров, роскошные подъезды с дубовыми дверями и колоннами, единственное, что балконы оказались лишь только на третьем этаже. Стоит отметить, что после смотрин высокого начальства этот проект максимально удешевили, взяв за основу упрощенный вариант строительства миллионов квадратных метров жилья, в которых так нуждался народ.
4. Экспериментальное строительство многоэтажного дома без крана (Санкт-Петербург)
Инновационная разработка советских архитекторов и инженеров, позволяющая строить высотки без кранов (ул. Магнитогорская, Санкт-Петербург).
В Ленинграде в 1959 году провели еще один эксперимент. Амбициозные проектировщики решили доказать, что высотки можно строить без использования кранов. Благодаря стараниям энтузиастов на улице Магнитогорской рядом с общежитиями завода ЖБИ «Баррикада» возвели 4-этажный дом, используя лишь хитрую технологию и мощные домкраты.
Обычный с виду 4-этажный дом оказался уникальным объектом, построенным по особенной технологии. (ул. Магнитогорская, Санкт-Петербург).
Для осуществления фантастической задумки были установлены два ряда несущих свай (колонн), затем подняли и зафиксировали крышу на нужную высоту. После этого на бетонной плите-платформе со сформированным отверстием под лестничный марш полностью собрали этаж и подняли под крышу с помощью все тех же домкратов. Аналогичным способом были собраны нижние этажи, при этом первый, как ни странно, оказался последним из созданных. Кстати сказать, и этот инновационный проект оказался ненужным, поскольку вместо ускорения и удешевления процесса строительства, возникли проблемы с отсутствием высококвалифицированных рабочих и операторов, управляющих домкратами.
5. Экспериментальный квартал 122 в Санкт-Петербурге
Проект квартала под № 122 стал первым экспериментом панельного комплексного строительства в Ленинграде и области.
Благодаря разработке масштабного проекта авторского коллектива мастерской №5 института Ленпроект в 1956–1959 годах на улице Седова и Ивановской, включая, бульвар Красных Зорь, появился новый экспериментальный квартал 122. Он стал не только первой ласточкой в типовом строительстве, рассчитанном на климатические условия Ленинградской области, эта разработка получила первую премию на Международной выставке в Брюсселе, как лучшая постройка РСФСР.
Несмотря на то, что «хрущевки» квартала 122 выглядят вполне привычно, планировка квартир и благоустройство дворов значительно лучше последующих «собратьев» (Санкт-Петербург).
Во время строительства проводились исследования, которые позволили в реальных условиях (а не в теории) определить основные принципы планировки и комплектации вспомогательными структурами микрорайонов, рассчитать оптимальный размер квартир их благоустройства, подбора материалов, сантехники и встроенной мебели, благоустройства прилегающей территории, организации дворов и всей инфраструктуры. Несмотря на то, что этот проект сам по себе уже был максимально урезан (относительно «протохрущевки», которую построили за 102 дня), последующие высотки были еще сильнее упрощены, а сами квартиры уменьшены в размерах.
6. Круглые дома Москвы
Проекты круглых домов опередили свое время, поэтому их всего два, и те в столице.
В 1960-х реализовали один из самых неожиданных экспериментальных проектов – строительство круглых домов, которые, впоследствии, получили множество колоритных названий (например, дома-бублики). Советскую типовую «панельку» архитектор Евгений Стамо и инженер Александр Маркелов преобразовали так, что ее конструкция до сих пор вызывает восхищение. Кольцевые дома в диаметре 155 метров, по сути, заменили инфраструктуру целого квартала и обеспечили жильем около 1 тыс. семей в каждом.
Каждый двор напоминает городской сквер, там есть, где разгуляться (Москва).
Примечательно: В Москве было построено всего два круглых дома – на улицах Довженко, дом №6 и Нежинской, дом №13. В каждом проекте предусмотрено 26 подъездов и более 900 квартир (!). Внутренние дворы больше похожи на городские скверы, площадь каждого из которых соответствует размерам футбольного поля.
К сожалению, жилые дома-комплексы, обеспечивающие всей необходимой структурой своих жильцов, не стали серийными. Они до сих пор являются настоящим украшением районов, где находятся, при этом современные архитекторы искренне считают, что инновационный проект опередил свое время.
7. «Дом-атомщиков» на Большой Тульской (Москва)
14-этажный панельный жилой дом, построенный в стиле брутализм, протянулся вдоль Большой Тульской улицы на 400 метров.
Критически узкая многоэтажка, «балансирующая» на высоких ножках-опорах – еще то зрелище!
В 1980-х эксперименты по усовершенствованию «панелек» не прекращались, о чем свидетельствует уникальная по своим характеристикам высотка, получившая народное название «Дом атомщиков». С таким же количеством квартир как в домах-бубликах диаметром в 155 метров, эта многоэтажка протянулась на 400 метров (!) вдоль Большой Тульской. Своеобразный лежачий небоскреб (его еще называют «Дом-корабль» и «Титаник») не имеет прямых торцевых углов, поскольку архитектор Владимир Бабад, разрабатывая проект, расположил фасады под углами 87 и 93 градуса, что должно было увеличить устойчивость узкого и длинного здания (в то время поговаривали, что дом выдержит не только землетрясение, но и ядерный взрыв).
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