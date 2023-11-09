Экспериментальные постройки многоквартирных домов, которые так и не были оценены

1. Причины появления типовых застроек в городах Советского Союза

Массовое строительство жилья, начиная с 1950-х годов, стало настоящим спасением для миллионов советских людей.

Времена меняются, а «хрущевки» и «панельки» все стоят.

До сих пор строительство панельных домов самая популярная технология.

1. «Ажурный дом» на Ленинградском проспекте в Москве

«Ажурный дом» на Ленинградском проспекте в Москве – самая красивая «панелька» Советского Союза. | Фото: moslenta.ru.

Витиеватые узоры на бетонных решетках стали главным украшением экспериментального дома («Ажурный дом», Москва). | Фото: bigfoto.name.

«Ажурный дом» – единственная жилая многоэтажка для простых граждан, которая могла бы похвастается таким богатым декором (Москва). | Фото: bigfoto.name.

Внутреннее оформление общественного пространства под стать экстерьеру здания («Ажурный дом», Москва).

Так выглядят бетонные узоры, призванные стать ширмой для содержимого лоджий изнутри здания («Ажурный дом», Москва). | Фото: bigfoto.name.

Красивейший жилой дом в стиле ар-деко признан памятником архитектуры и охраняется государством («Ажурный дом», Москва). | Фото: mskagency.ru.

2. Опытно-показательный квартал в поселке Новые Черемушки (Москва)

9-й квартал Новых Черемушек – место, откуда стартовало массовое строительство «хрущевок» и «панелек» по все стране.

Квартал Новые Черемушки стал экспериментальной площадкой для различных исследований в области городского планирования, жилой архитектуры и влияния среды на формирование личности.

Четырехэтажные «хрущевки» окружены зелеными насаждениями, игровыми площадками, зонами отдыха и даже фонтанами (квартал Новые Черемушки).

3. Первая «хрущевка», построенная ударными темпами (Санкт-Петербург)

«Протохрущевка» на улице Полярников №10 может похвастаться просторными квартирами и высокими потолками (Санкт-Петербург). | Фото: paperpaper.ru.

Первая панельная многоэтажка, которую удалось построить и сдать в эксплуатацию всего за 102 дня (ул. Полярников №10, Санкт-Петербург).

4. Экспериментальное строительство многоэтажного дома без крана (Санкт-Петербург)

Инновационная разработка советских архитекторов и инженеров, позволяющая строить высотки без кранов (ул. Магнитогорская, Санкт-Петербург).

Обычный с виду 4-этажный дом оказался уникальным объектом, построенным по особенной технологии. (ул. Магнитогорская, Санкт-Петербург).

5. Экспериментальный квартал 122 в Санкт-Петербурге

Проект квартала под № 122 стал первым экспериментом панельного комплексного строительства в Ленинграде и области.

Несмотря на то, что «хрущевки» квартала 122 выглядят вполне привычно, планировка квартир и благоустройство дворов значительно лучше последующих «собратьев» (Санкт-Петербург).

6. Круглые дома Москвы

Проекты круглых домов опередили свое время, поэтому их всего два, и те в столице.

Каждый двор напоминает городской сквер, там есть, где разгуляться (Москва).

7. «Дом-атомщиков» на Большой Тульской (Москва)

14-этажный панельный жилой дом, построенный в стиле брутализм, протянулся вдоль Большой Тульской улицы на 400 метров.

Критически узкая многоэтажка, «балансирующая» на высоких ножках-опорах – еще то зрелище!