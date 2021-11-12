Александр Блок и Любовь Менделеева: странный семейный союз, в котором третий не был лишним

Знаменитый поэт Александр Блок, со дня рождения которого 28 ноября исполняется 136 лет, говорил, что в его жизни было только две женщины – «Люба и все остальные». Он действительно очень любил свою жену – дочь ученого Дмитрия Менделеева, но этот брак был очень странным. Блок называл свою жену Прекрасной Дамой, считая, что физическая близость – помеха близости духовной. А Любовь Менделеева мечтала о земном женском счастье и была вынуждена искать его с другими…











Люба Менделеева (справа) с подругой в гимназии



Идеи философа Владимира Соловьева о Вечной Женственности нашли неожиданное преломление не только в творчестве, но и в жизни Блока, который стремился обрести свой идеал Прекрасной Дамы. С Любовью Менделеевой они были знакомы с детства, а когда встретились снова (Блоку было 17 лет, а Менделеевой – 16), между ними возникли чувства. Правда, вначале они были неоднозначными: Люба даже называла друга детства «позером с повадками фата». Тогда они участвовали в домашней постановке шекспировского «Гамлета», где главную роль играл Блок, а Люба – роль Офелии. Она покорила поэта своей серьезностью, строгостью и неприступностью.







Л. Менделеева в роли Офелии и А. Блок в роли Гамлета в домашнем спектакле



Их общение вскоре прекратилось, но в будущем состоялось несколько случайных встреч с Менделеевой, которые Блок воспринял как мистический знак свыше, и решил, что Люба – его судьба. В реальной девушке он увидел воплощение идеализированного образа Прекрасной Дамы, которую воспел в стихах.

Однако Люба противилась навязанной ей роли и часто повторяла поэту: «Пожалуйста, без мистики!». Тем не менее она вышла за него замуж. Дмитрий Менделеев был очень доволен тем, что дочь решила связать судьбу с внуком его давнего приятеля – профессора Бекетова, хотя стихов Блока не любил: «Сразу виден талант, но непонятно, что хочет сказать».Сцена из домашней постановки *Гамлета*Сразу же после свадьбы Блок заявил жене, что физическая близость может разрушить духовную связь. Подобное отношение к браку сформировалось у поэта не только под воздействием философских взглядов Вл. Соловьева , но и в результате личного негативного опыта: физическая близость ассоциировалась у Блока с проститутками, и поэтому воспринималась как нечто грязное и кратковременное. Позже отношения супругов все же перешли эту грань, но спустя два года прекратились вовсе. Менделеева тщетно умоляла мужа в письмах: «Милый мой, ненаглядный, голубчик, не надо в письмах целовать ноги и платье, целуй губы, как я хочу целовать долго, горячо».А. Блок в 1907 г. и А. Блок в роли Гамлета в домашнем спектаклеВ воплощение Вечной Женственности поверил не только сам Блок, но и поэты-символисты из его окружения. Их брак трактовали как священную мистерию, как воссоединение пророка и его музы, и видели в этом предвестие обещанного Вл. Соловьевым мирового очищения. В каждом жесте, слове, наряде Любы поэты искали скрытые символы . Не все были очарованы ею – Анна Ахматова называла ее «круглой дурой» и «бегемотом, поднявшимся на задние лапы». Но под обаяние Любови Менделеевой попал близкий друг Блока Андрей Белый, и его поклонение Прекрасной Даме скоро переросло в обычную земную любовь к земной женщине. А Менделеева об этом мечтала уже давно.Любовь Менделеева в усадьбе БобловоЛюбовь Дмитриевна чувствовала себя ненужной мужу и, как она писала, «брошенной на произвол каждого, кто стал бы за ней упорно ухаживать». Она долго металась, но в 1907 г. решила прекратить отношения с Белым. Однако брак это не спасло. У Блока в это время случился бурный роман с актрисой Натальей Волоховой. Менделеева сама пришла к сопернице и предложила ей взять на себя заботы о поэте: «К Сашеньке нужен особый подход, он нервен, его дед умер в психиатрической лечебнице, да и мать страдает эпилептическими припадками, а он к ней очень привязан… В общем, решайте сами». На этом роман и закончился.Л. Менделеева, фото 1905-1906 гг. и 1913 г., в БиаррицеУ Менделеевой тоже случались романы. Когда муж узнал о ее связи с поэтом Г. Чулковым, она ответила: «Я же верна моей настоящей любви, как и ты? Курс взят определенный, так что дрейф в сторону не имеет значения». И после она признавалась Блоку во всех своих увлечениях, не забывая напоминать о том, что муж для нее – единственная любовь. От актера К. Лавидовского она даже забеременела, и Блок согласился быть отцом ребенку, так как своих детей не мог иметь. Но мальчик скончался спустя 8 дней после рождения . Слева – Л. Менделеева. Справа – К. Сомов. Портрет А. Блока, 1907Тем не менее Любовь Менделеева оставалась с поэтом до конца его дней. Когда он заболел, ухаживала за ним, обменивая драгоценности на лекарства . В 1921 г. Блок скончался, жена пережила его на 18 лет. Она больше так и не вышла замуж.Поэт Александр БлокЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)