Деньги из шоколада, памятники засухе и другие недавно открывшиеся тайны о древней цивилизации майя

Недавно открывшиеся тайны о древней цивилизации майя.
Когда речь заходит о цивилизации майя, в первую очередь в голову приходят человеческие жертвоприношения и пирамиды в джунглях. На самом деле, есть много других интригующих и уникальных аспектов этой давно исчезнувшей культуры, которые буквально недавно обнаружили ученые. Найденные руины позволили узнать о необычных городах и о том, как ими управляли в то время. А бесценные предметы искусства обеспечили понимание нюансов повседневной жизни и культуры майя.
1. Памятники засухи
В 2018 году археологи направились в центральный Белиз, чтобы посетить древние раскопки. В Кара-Бланке покоятся останки двух структур, платформы возле глубокого бассейна и комплекса для купания. Оба они были построены примерно в 800-900 г.г. н.э., когда в данном регионе царила засуха. В эти трудные времена паломники посещали оба здания, чтобы почтить бога дождя Чахка. Команда хотела найти артефакты на платформе у бассейна и оценить степень повреждения комплекса для купания. Вместо этого ученые открыли новое предназначение священного в прошлом места. Во время раскопок в бассейне была открыта новая платформа, датируемая 600 годом нашей эры. Это означало, что данное место использовалось для ритуалов за столетия до предполагаемой даты его постройки. Также вероятно, что в то время не было никаких засух. В комплексе для купания также был сюрприз. Ущерб оказался не работой рук мародеров, а самих майя, которые разобрали памятник, прежде чем они покинули это место навсегда.
2. Лик Пакаля Великого
Правителем майя, который находился у власти дольше всех, был К’инич Ханааб Пакаль I. Также известный как Пакаль Великий, этот монарх взошел на престол в возрасте всего 12 лет в 615 году н.э. и правил до своей смерти в возрасте 80 лет. В 2018 году археологи раскопали его дворец на юге Мексики, где и нашли редкий артефакт. Дворец Пакаля - это уже сам по себе инженерный подвиг с множеством сюрпризов. Но когда команда ученых пробралась по искусственным водным путям внутри дворца, она обнаружила ранее неизвестный крытый бассейн с сиденьями. В том же помещении нашли тайник, в котором находилась гипсовая маска в натуральную величину. Маска не была предназначена для ношения, а скорее являлась архитектурным украшением. После сравнения черт лица маски с изображениями Пакаля было обнаружено сходство. Если будет подтверждено, что это действительно изображение Пакаля, то оно станет первым, показывающим правителя в его более поздние годы.
3. Экологический след майя
По какой-то причине популярно убеждение, что майя жили в полной гармонии с природой. У них действительно не было парниковых газов и пластика, но данная культура вовсе не оставила природу неповрежденной. В 2018 году исследователи обнаружили доказательства в виде углерода или его отсутствия, что майя вырубали леса в массовом масштабе. Им нужны были дрова, сельхозугодья и места для их храмов. Культура майя исчезла около 900 г. н.э., и в течение следующих 1100 лет тропические леса восстановились. Сегодня большинство мест, где жили майя, выглядят как древний, нетронутый лес. Однако несколько испытаний почвы показали тревожный результат - земля не восстановилась. На этом месте сейчас могут расти деревья, но земля больше не может хранить углерод, как обычно, даже спустя тысячелетия после вырубки лесов. Фактически, способность почвы удерживать углерод резко сократилась. Это не лучшая новость для ученых-климатологов, которые надеялись использовать заново высаженные леса для улавливания избыточного углерода.
4. Подсказки о змеиных царях
В джунглях Гватемалы покоятся руины Ла-Короны, сельского майя города. Поселение всегда считалось изолированным в течение классического периода (250-900 г.г. н.э.). В это время правила династия так называемых змеиных царей из Калакмуля в Мексике. Об их правлении до сих пор не было известно почти ничего, и только в 2018 году в Ла-Короне нашли хоть какие-то подсказки относительно того периода. Лазерное сканирование с воздуха показало, что в якобы изолированном от всего мира городе жили тысячи людей. Это уже предполагало, что Ла-Корона была не такой уж и забытой. Иероглифы рассказали о прибытии местных «богов» и о том, как сельский город попал под юрисдикцию Калакмуля. Археологи считают, что Ла-Корона была одним из поселений, покоренных змеиными царями во время их экспансии. «Боги» были их избранными лидерами, которые использовали местную мифологию для подтверждения своего права на правление. Количество гравюр, найденных в Ла-Короне, также было ошеломляющим, учитывая небольшую площадь поселения. Некоторые записи предположили, что поселение было ключевым пунктом в торговом маршруте змеиных царей, по которому ценные товары отправлялись в столицу. Эта взаимосвязанная система разрушает традиционное мнение о том, что майя жили в отдельных городах-государствах.
5. Шоколадные деньги
Майя никогда не пользовалась монетами. Подобно многим другим древним культурам, они, скорее всего, просто обменивались нужными товарами. В 2018 году древнее искусство подсказало забавный нюанс о финансовых операциях майя – о существовании съедобной валюты. Известно, что майя были поклонниками горячего шоколада. В прошлом ученые исходили из соображений, что люди потребляли шоколад как теплый напиток. Новое исследование показало, что шоколад использовался не только для бартера, но и был также одной из форм налога. Для анализа использовали изображения времен расцвета майя (250-900 г.г. н.э.), в том числе фрески, расписную керамику и резьба. Оказывается, в течение седьмого века шоколад (иногда в жидкой форме) использовался для бартера. К восьмому столетию престижная еда, по-видимому, использовалась в качестве денег и налогов в виде какао-бобов. Кроме какао-бобов в качестве налогов использовалась ткань.
6. Майя синий
Майя прославились не только человеческими жертвоприношениями и ужасающими богами, они также были очень талантливыми художниками. Они изобрели редкий цвет, который использовался в фресках (и на жертвах). Сегодня он известен как «майя синий», и археологам потребовались столетия, чтобы понять, кто был его создателем. В Европе XVII века синий пигмент было трудно получить, и только очень богатые люди могли использовать его. В то время его производили (причем, с большим трудом) из лазурного камня в Афганистане. Историки были удивлены, обнаружив, что художники XVII века из испанских колоний в Новом Свете повсеместно использовали синий цвет. Это было странно, поскольку пигмент должен был быть еще большим дефицитом в Новом Свете, чем в Европе. Только в XX веке они поняли, что синий цвет впервые применили еще древние майянские художники, которые добывали его из растений. Майя синий был более долговечным, чем его европейский «коллега», и даже спустя 1600 лет он до сих пор остается ярким. Эта долговечность была разгадана только в 1960-х годах, когда было установлено, что синий краситель с растения анила смешивается с аттапульгитом, редким видом глины.
7. Затонувший подземный мир майя
В 2018 году дайвер исследовал небольшое отверстие в подводном туннеле на полуострове Юкатан в Мексике. Как оказалось, оно вело к пещерной системе Дос Ойос и огромной пещерной системе Сак-Актун. Это слияние привело к образованию самой длинной в мире подводной пещеры. Эксперты спустились по туннелю, и, к своему изумлению, обнаружили 200 мест, в которых находились археологические остатки. Среди вещей, найденных в лабиринте длиной 347 километров, были алтари майя и ладанные горелки. На последних сохранились изображения Эк-Чуа, бога коммерции. Такие ритуальные предметы предполагали, что пещера когда-то была частью майянского «подземного мира». В этой культуре считалось, что пещеры и заполненные водой воронки являются дверными проемами в подземный мир и что именно из таких мест появилось человечество. Предметы прекрасно сохранились в подводном туннеле, а огромный объем находок был просто ошеломляющим. Сегодня эта пещера считается самым важным подводным регионом на Земле, ведь в ней содержится древняя информация возрастом 15 000 лет. Помимо артефактов майя, здесь нашли также окаменелости вымерших медведей ледникового периода, прото-слонов, гигантских ленивцев и черепа, которые могли принадлежать новому человеческому виду.
8. Необычный рост города
Когда города растут, они, как правило, становятся более плотными. Другими словами, по мере роста населения люди живут и работают ближе друг к другу. Исследователи всегда думали, что это способствует обмену идеями и обучению внутри общества. Подобная тенденция проявлялась в большинстве цивилизаций, даже если они были полностью разделены веками и континентами. Но майя не следовали этой общей тенденции. Когда население любого из их городов росло, город расширялся наружу. Вместо того, чтобы жить ближе к соседям, люди селились на прежнем расстоянии друг от друга, тем самым расширяя границы поселения (археологи называют это теперь «урбанизацией с низкой плотностью»). Этот необычный подход бросает вызов самому определению города и старому представлению о том, что города становятся более плотными.
9. Обычные майя
Низшие классы составляли большинство населения майя. Тем не менее, фрески и другие формы искусства демонстрировали почти исключительно представителей элитных классов. По этой причине основная часть повседневной жизни майя сегодня неизвестна. В 2009 году исследователи расчистили разрисованную пирамиду в Калакмуле, Мексика. На одной стене была роспись, которая внезапно изображала «обычных» майя во время работы. Казалось бы, что здесь такого, но это первое открытие подобного рода в истории исследований майя. Редкий фрагмент показал, как люди готовят пищу (кукурузную кашу), обрабатывают листья табака и пьют из горшков. Каждая сцена была подписана иероглифами, Также благодаря этой находке и подписям ученые впервые узнали слова на языке майя «кукуруза» и «соль». Интересно, что древние строители когда-то ремонтировали здание и разрушили несколько стен. Но почему-то они решили аккуратно сохранить роспись под слоем глины. Непонятно даже почему или ради чего была построена пирамида.
10. Самый старый Кодекс
В 1964 году был найден необычный майянский документ. Созданный из коры дерева и содержащий изображения Венеры, кодекс многие сочли подделкой. Критики сказали, что он отличается от любого другого известного майянского кодекса и слишком упрощен, чтобы быть реальным. Он несколько раз переходил из рук в руки до 1974 года, пока коллекционер антиквариата пожертвовал его мексиканским властям, чтобы установить его подлинность. Прошли годы, и многие продолжали сомневаться в так называемом майянском кодексе. Хотя он действительно был древним, это был ворованный артефакт, т.е. не было ни малейших подсказок о том, где он был найден. Без такой ценной информации его упрощенные и уникальный стиль (который не выглядел принадлежащим майя) ученые продолжали считать, что кодекс поддельный. Однако, в 2018 году все были шокированы. Тесты показали, что документ был не только аутентичным, но и самой старой доиспанской рукописью в Северной и Южной Америке. Он был составлен между 1021-1154 г.г. н.э.
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