14 очевидных вещей, которые все и так знали, но которые были официально доказаны наукой

Доказанное очевидное: чтение полезно для людей.
Иногда ученые немного... «притормаживают» и официально доказывают то, что было известно и так в течение веков. Впрочем, возможно, кому-то интересно или приятно будет услышать научное обоснование своему поведению или какому-то близкому ему факту. Итак в этом обзоре об очевидных вещах, которые учёным удалось объяснить с помощью формул и закономерностей.
1. Зерновые завтраки вкуснее с молоком
Доказанное очевидное: зерновые завтраки вкуснее с молоком.
Однажды ученые из Папского Католического университета Чили сделали сухой завтрак, залив его водой. После этого они пришли к выводу, что вода просто размачивает хлопья, потому что в отличие от молока, в ней нет жира, препятствующего тому, чтобы хлопья всасывали жидкость.
2. Кошки действительно игнорируют людей
Доказанное очевидное: кошки действительно игнорируют людей.
Недавно ученые из Университета Токио провели необычное исследование. Его результаты показали, что, хотя кошки могут различать команды, подобно собакам, они не достаточно внимательны, чтобы повиноваться им.
3. Сотрудники ненавидят планерки
Доказанное очевидное: сотрудники ненавидят планерки.
В рамках исследования, проведенного в 2005 году, были изучены дневники 37 университетских работников. Оказалось, что они все просто не переносят совещания и планерки.
4. Чтение полезно для людей
Доказанное очевидное: чтение полезно для людей.
В частности, оно хорошо для мозга. Эксперты оценивали МРТ кандидатов в доктора философии и обнаружили, что после чтения романов и учебников у них увеличивался приток крови к мозгу.
5. Далекие объекты трудно увидеть
Доказанное очевидное: далекие объекты трудно увидеть.
В 2005 году в Psychonomic Bulletin & Review было опубликовано исследование. О его содержании полностью говорит название - «Почему легче увидеть то, что находится близко, чем то, что находится далеко».
6. Время летит быстрее, когда человек чем-то занят
Доказанное очевидное: время летит быстрее, когда человек чем-то занят.
Два канадских психолога пришли к выводу, что, когда люди заняты, они воспринимают время, как проходящее более быстро. Правда, это было известно и без этих психологов.
7. Сумасшедшие люди с оружием опасны
Доказанное очевидное: сумасшедшие с оружием опасны.
В 2012 году исследователи из Школы общественного здравоохранения Джона Хопкинса заявили очередную прописную истину. Они «обнаружили», что хранение оружия подальше от психически неустойчивых лиц, то это с высокой долей вероятности предотвращает насилие с применением оружия.
8. Скорая помощь и выживаемость после сердечного приступа
Доказанное очевидное: скорая помощь и выживаемость после сердечного приступа.
В Турции было проведено исследование данных, представленных кардиологическим отделением неотложной медицинской помощи. Оказалось, что пациенты, которые вызывают скорую после сердечного приступа, выживают чаще.
9. Вождение в нетрезвом виде не является безопасным
Доказанное очевидное: вождение в нетрезвом виде не является безопасным.
В «Журнале исследований алкоголя и наркотиков» были опубликованы данные исследования. Уровень алкоголя в крови человека пропорционально увеличивает риск быть убитым или вовлеченным в аварию со смертельным исходом.
10. Люди бездельничают в Интернете
Доказанное очевидное: люди бездельничают в Интернете.
Согласно отчету Pew Research почти каждый человек использует Интернет, чтобы бесполезно потратить время. Причем, подобное происходит каждый день.
11. Люди счастливее в выходные дни
Доказанное очевидное: люди счастливее в выходные дни.
Используя разнообразные методы исследования, такие как интервью и опросники в журналах, психологи сделали «неожиданный» вывод. Люди на самом деле счастливее всего между днем пятницы и вечером воскресенья.
12. Зонтики обеспечивают защиту от солнца
Доказанное очевидное: зонтики обеспечивают защиту от солнца.
Исследователи из журнала JAMA, посвященного дерматологии, обнаружили, что темные зонтики блокируют больше солнечных лучей. P.S. Хотя бы это исследование может фактически быть немного полезным.
13. Больше фруктов и овощей покупают, когда те дешевле
Доказанное очевидное: больше фруктов и овощей покупают, когда те дешевле.
Reuters провел тщательный анализ экономических рынков. Как ни «странно», оказалось, что люди, как правило, покупают больше вещей, когда они дешевле.
14. Плохие отношения угнетают
Доказанное очевидное: плохие отношения угнетают.
В апреле 2014 года в журнале PLOS ONE были опубликованные данные исследования. Обнаружилось, что люди, состоящие в несчастливом браке, более подвержены депрессии, чем не состоящие в браке люди.
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