Доказанное очевидное: чтение полезно для людей.

1. Зерновые завтраки вкуснее с молоком

Доказанное очевидное: зерновые завтраки вкуснее с молоком.

2. Кошки действительно игнорируют людей

Доказанное очевидное: кошки действительно игнорируют людей.

3. Сотрудники ненавидят планерки

Доказанное очевидное: сотрудники ненавидят планерки.

4. Чтение полезно для людей

Доказанное очевидное: чтение полезно для людей.

5. Далекие объекты трудно увидеть

Доказанное очевидное: далекие объекты трудно увидеть.

6. Время летит быстрее, когда человек чем-то занят

Доказанное очевидное: время летит быстрее, когда человек чем-то занят.

7. Сумасшедшие люди с оружием опасны

Доказанное очевидное: сумасшедшие с оружием опасны.

8. Скорая помощь и выживаемость после сердечного приступа

Доказанное очевидное: скорая помощь и выживаемость после сердечного приступа.

9. Вождение в нетрезвом виде не является безопасным

Доказанное очевидное: вождение в нетрезвом виде не является безопасным.

10. Люди бездельничают в Интернете

Доказанное очевидное: люди бездельничают в Интернете.

11. Люди счастливее в выходные дни

Доказанное очевидное: люди счастливее в выходные дни.

12. Зонтики обеспечивают защиту от солнца

Доказанное очевидное: зонтики обеспечивают защиту от солнца.

13. Больше фруктов и овощей покупают, когда те дешевле

Доказанное очевидное: больше фруктов и овощей покупают, когда те дешевле.

14. Плохие отношения угнетают

Доказанное очевидное: плохие отношения угнетают.