5-звездочный отель «Иверия»: путь от советской гостиницы до трущоб в центре Тбилиси

Не только города имеют одновременно трагичную и счастливую историю. Взять, к примеру, известный 5-звездочный отель Radisson Blu Iveria Hotel в центре Тбилиси. В советские времена гостиница класса «Люкс», «Иверия» могла похвастаться колоритным оформлением вестибюлей и внутреннего двора, в которых отражен живописный городской и природный ландшафт прекраснейшей страны мира. А вот независимость превратила центр гостеприимства в лагерь для тысячи беженцев, что и привело к печальной деградации.
Гостиница «Иверия» в 1973 г. (Тбилиси, Грузия). | Фото: tehne.com.
История гостиницы «Иверия», точнее сказать гостиничного комплекса состоящего из двух контрастирующих объемов, началась в 1967 году, когда она была построена по проекту архитекторов О. Каландаришвили и И. Цхомелидзе. Многие годы она считалась одним из лучших гостиничных комплексов Тбилиси класса «Люкс», из окон которой открывался восхитительный вид на город и природный ландшафт, их колорит, кстати сказать, отражен и в оформлении интерьеров.
Интерьер ресторана и мозаики внутреннего двора в гостинице «Иверия» (Тбилиси, 1973 г.). | Фото: tehne.com.
Интересный факт: Гостиничный комплекс «Иверия», построенный в центре Тбилиси (позже вокруг нее была организована Площадь Республики, несколько раз менявшая название), стал украшением центра столицы Грузинской республики и местом для одновременного размещения 500 гостей. Саму же гостиницу назвали в честь древнего царства Картли, которое существовало несколько веков в Восточной части исторической Грузии. Столицей древнегрузинского государства являлась Мцхета, через которую проходили основные торговые пути. В те времена Иверия соседствовала с Колхидой, Кавказской Албанией и Великой Арменией.
В 1993 г. в гостиницу «Иверия», рассчитанную на 500 постояльцев, было заселено около 1 тыс. беженцев (Тбилиси, Грузия). | Фото: foto-history.livejournal.com.
Впечатляющее здание, украшающее горизонт Тбилиси, в начале 90-х годов прошлого века очень быстро потеряло былую красоту и привлекательность. И случилось это двум причинам. С распадом СССР гостиничный бизнес терпел масштабные убытки, и администрация «Иверии» была не в состоянии поддерживать ее на плаву. Часть гостиницы, где располагались номера, была закрыта, использовалось лишь ресторанное крыло.
Жуткого цвета фасад, частично забитые фанерой балконы, веревки с бельем – все это 10 лет «украшало» центр Тбилиси («Иверия, Грузия). | Фото: bigpicture.ru.
В те годы страна переживала не лучшие времена (тяжелое экономическое положение, обнищание народа на фоне процветающей коррупции в высших эшелонах власти и на местах), поэтому неудивительно, что здание ветшало, превращаясь в призрак. Обсыпающаяся штукатурка, забитые фанерой балконы (затянутые тентами), сломанные перила, вереницы белья – все это теперь «украшало» масштабное здание. И это, не говоря о том, что творилось внутри гостиницы. Властям не было дела до эстетики, да и сами беженцы не утруждали себя заботой о том месте, где приходилось обитать. На стенах уже не видно было камней бирюзовых оттенков, из фойе исчезло масштабное чеканное панно, созданное художником А. Горгадзе, в интерьерах не было ни скульптур, ни керамических мозаик, ни декора, ни ковров.
Переселенцы не очень бережно относились к своему временному жилью, превратив его в настоящие трущобы («Иверия», Тбилиси). | Фото: bigpicture.ru.
Один из журналистов, побывавших в Тбилиси и в самой гостинце в 2001 г., писал: «Ковров здесь давно нет (под ногами голый бетон), на стенах голый гипс, я не смог посетить центр здоровья на первом этаже, потому что вонь от мочи на мраморной лестнице повернула меня обратно. На каждом этаже есть небольшие ларьки, торгующие овощами, шоколадом и, конечно же, алкоголем. Работы нет, а правительство выплачивает пособие по 7 долларов в месяц. Невероятно, но на третьем этаже все же находится полноценная гостиница с доступом в интернет и факсом; на первом – есть казино и ресторан, где даже проходила свадебная вечеринка. А вот на 16-м этаже росла трава».
За 5 лет трущобный объект превратился в 5-звездочный отельный комплекс Radisson Blu Iveria Hotel Tbilisi (Грузия).
Вот в таких условиях переселенцы прожили вплоть до 2003 г., до тех пор, пока не произошла Революция роз. На волне преобразований, новая власть решила восстановить отель. Благодаря тому, что в Грузии начали появляться международные инвесторы и крупные компании охотно вкладывали деньги, очень быстро нашлись и те, кто пожелал взяться за реконструкцию «Иверии». Это была Radisson Hotel Group — крупнейшая компания, специализирующаяся на гостиничном бизнесе. Владелица 8 известных брендов, около 1,5 тыс. отелей, гостиничных комплексов и роскошных курортов в 114 странах мира.
Интерьер бара Oxygen, главным украшением которого стали панорамные окна и вид на Тбилиси (Radisson Blu Iveria Hotel Tbilisi, Грузия).
В Radisson Blu Iveria Hotel обустроили видовой бассейн, с бортика которого открывается захватывающий городской пейзаж (Тбилиси, Грузия).
Вопрос с переселенцами, превратившими здание в жуткие трущобы, решился полюбовно. За освобождение каждого номера беженцам была выплачена компенсация в 7 тыс. дол. Понятно, что приобрести дом или квартиру на эти деньги они не могли, но на первое время для аренды жилища денег было достаточно. Тем более, что страна начала развиваться и появилась работа, которая помогала держаться на плаву.
Интерьер отельного номера, с которого открывается прекрасный вид на Тбилиси (Radisson Blu Iveria Hotel Tbilisi, Грузия).
В SPA-центре предложат любые расслабляющие и косметические процедуры, имеется также тренажерный зал (Radisson Blu Iveria Hotel Tbilisi, Грузия).
Гостиничный комплекс был полностью отреставрирован в течение 5 лет (2004-2009 гг.), после чего стал называться Radisson Blu Iveria Hotel Tbilisi. Жалкое подобие высотного здания превратилось в ультрасовременный 5-звездочный отельный комплекс, который, как и прежде может похвастаться великолепными видами из окон. Но к этому еще нужно прибавить комфортные номера с панорамными окнами и балконами, самым высоким видовым бассейном в стране, три ресторана, в которых готовят лучшие повара из Италии, Японии и самой Грузии, бар Oxygen (на верхнем этаже здания), SPA-центр с тренажерным залом, массажным салоном, процедурными и косметическими кабинетами, саунами.
