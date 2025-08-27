5-звездочный отель «Иверия»: путь от советской гостиницы до трущоб в центре Тбилиси

Гостиница «Иверия» в 1973 г. (Тбилиси, Грузия). | Фото: tehne.com.

Интерьер ресторана и мозаики внутреннего двора в гостинице «Иверия» (Тбилиси, 1973 г.). | Фото: tehne.com.

В 1993 г. в гостиницу «Иверия», рассчитанную на 500 постояльцев, было заселено около 1 тыс. беженцев (Тбилиси, Грузия). | Фото: foto-history.livejournal.com.

Жуткого цвета фасад, частично забитые фанерой балконы, веревки с бельем – все это 10 лет «украшало» центр Тбилиси («Иверия, Грузия). | Фото: bigpicture.ru.

Переселенцы не очень бережно относились к своему временному жилью, превратив его в настоящие трущобы («Иверия», Тбилиси). | Фото: bigpicture.ru.

За 5 лет трущобный объект превратился в 5-звездочный отельный комплекс Radisson Blu Iveria Hotel Tbilisi (Грузия).

Интерьер бара Oxygen, главным украшением которого стали панорамные окна и вид на Тбилиси (Radisson Blu Iveria Hotel Tbilisi, Грузия).

В Radisson Blu Iveria Hotel обустроили видовой бассейн, с бортика которого открывается захватывающий городской пейзаж (Тбилиси, Грузия).

Интерьер отельного номера, с которого открывается прекрасный вид на Тбилиси (Radisson Blu Iveria Hotel Tbilisi, Грузия).

В SPA-центре предложат любые расслабляющие и косметические процедуры, имеется также тренажерный зал (Radisson Blu Iveria Hotel Tbilisi, Грузия).