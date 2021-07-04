Толстовка, сэндвич, бойкот: 10 известных вещей, которые были названы именами реальных людей

На протяжении жизни нас окружает огромное количество предметов и понятий. Что-то мы используем каждый день, о чем-то знаем лишь понаслышке, а о существовании чего-то нам вообще может не быть известно. Но мало кто из нас задумывается о том, как эти вещи получили свои имена. Сэндвич, дизель и даже бефстроганов – все эти давно привычные названия для них «подарили» реально существовавшие люди.
1. Мавзолей
Царь Мавсол Галикарнасский /Фото: fishki.net
Погребальное сооружение, чтобы соответствовать значению слова «мавзолей», должно быть монументальным и величественным. Потому что именно таким было первое здание, которое получило это название, причем в честь того, кто впоследствии был в нем и погребен. Это был карийский царь Мавсол Галикарнасский, а его усыпальница была настолько богато украшенной, что стала одним из семи древних чудес света.
2. Бойкот
Первая жертва бойкота - Чарльз Бойкотт. /Фото: ochevidets.ru
Чарльз Бойкотт был рядовым управляющим ирландского поместья, но именно ему суждено было «подарить» свою фамилию намеренному игнорированию кого-либо. А было это так: в 1880 году, устав от непомерной аренды и тяжелых условий труда, работники поместья, которым он управлял, отказались выходить на сбор урожая, пока их требования не будут выполнены. Бойкотт отказался, и люди стали попросту игнорировать управленца – перестали здороваться, отказывались обслуживать и даже отсаживались в церкви. Забитый мужчина вскоре покинул Ирландии, но фамилия его уже стала нарицательной.
3. Bluetooth
Харальд І Синезубый. /Фото: fishki.net
Эта технология беспроводной передачи данных уже двадцать лет успешно функционирует и остается популярной среди пользователей цифровыми технологиями. Но мало кто задумывается, почему она так странно называется – Bluetooth в переводе с английского «синий зуб». Дело в том, что названа эта технология в честь…викинга. Харальд І Синезубый был датским королем, но его главная заслуга была в том, что он объединил Данию и Норвегию. Именно поэтому Bluetooth получил такое название – для передачи данных ему нужно объединить два устройства.
Интересный факт: свое прозвище «Синезубый» Харальд І получил из-за тёмного цвета зубов: слово blå в то время означало цвет, темнее синего.
4. Сэндвич
Граф Сэндвич был фанатичным картежником. /Фото: ochevidets.ru
Вряд ли кому-то придет в голову связать бутерброд из куска мяса или колбасы между двумя ломтиками хлеба с…азартными играми. Джон Монтегю, 4-й граф Сэндвич, был видным государственным деятелем в Британии 18 века и по совместительству заядлым картежником. Это занятие настолько его увлекало, что он не хотел делать даже перерыва на обед. Тогда-то ему и пришло в голову просить своих слуг приносить ему во время очередной игры ломтик мяса между двух кусочков хлеба, чтобы от карт не отвлекаться и руки не запачкать.
5. Леотард
Французский гимнаст Леотард. /Фото: mus4in.net
Спортивный купальник из эластичной ткани, облегающий туловище с открытыми ногами, именуют по-разному, например, трико. Но еще одно название – леотард он получил в честь француза Жюля Леотара (в других переводах - Леотард). Он был воздушным гимнастом и выступал в такой одежде. По информации Novate.ru, леотарды до 20 века были распространены только в цирке.
6. Грог
Грог стал альтернативой разбавленному рому. /Фото: ochevidets.ru
Британский адмирал 18 века Эдвард Вернон любил носить плащ из плотного материала – фая (англ. grogram), из-за чего моряки стали называть его Old Grog («Старина Грог»). Именно это прозвище дало имя напитку, который тот придумал. А произошло это так: на кораблях в ежедневный рацион моряков входил разбавленный ром – он защищал от цинги и избавлял от необходимости пить протухшую воду.
Однако Старина Грог посчитал полпинты рома в день слишком большой порцией и придумал разбавлять ром с добавлением воды и лимонного сока. Этот напиток стали называть «грог» или «ром на трех водах». А когда и врачи доказали, что он является полноценным средством для профилактики цинги, то напиток Вернона вошел в официальный рацион моряков Британского флота.
7. Мазохизм
Леопольд фон Захер-Мазоха. /Фото: ochevidets.ru
Леопольд фон Захер-Мазоха, австрийский писатель, в сюжет своих романов часто вставлял описание удовольствий от унижений, которые слабые мужчины получали от деспотичных женщин. А во второй половине 19 века немецкий психиатр и невропатолог, разрабатывая терминологию зарождающейся науки сексологии использовал фамилию писателя. Так появилось понятие «мазохизм» - склонность получать удовольствие путем унижений, мучений с применением насилия.
8. Дизель
Рудольф Дизель - изобретатель ДВС. /Фото: mus4in.net
Дизельный двигатель, он же дизель – двигатель внутреннего сгорания – своим появлением стал настоящим прорывом в транспорте. А свое название он получил в честь своего создателя, немецкого инженера и изобретателя Рудольфа Дизеля. Он придумал реализовать на практике цикл Карно – процесс, при котором нагревать рабочее тело до температуры горения топлива нужно его быстрым сжатием. Сейчас дизель – один из самых распространенных двигателей в мире.
9. Бефстроганов
Граф Александр Григорьевич Бефстроганов. /Фото: ochevidets.ru
Среди «дарителей» имен вещам были и русские. Александр Григорьевич Строганов дал название популярному русскому блюду. А дело было так: у графа был повар, француз по национальности, который придумал быстрый и удобный способ приготовления мяса: нарезать его мелкими кусочками. К тому же, такое блюдо намного легче разделять по порциям. А назвали такой рецепт «говядиной по-строгановски», но на французский манер - Bœuf Stroganoff.
10. Толстовка
Толстовка получила имя великого русского писателя. /Фото: uznayvse.ru
Кажется, что между современной теплой одеждой, очень популярной среди хип-хоп исполнителей и великим русским писателем нет ничего общего. Однако именно автор фундаментального «Войны и мира» Лев Николаевич Толстой дал свою фамилию утепленную кофту с капюшоном. А перед этим название «толстовка» успело перекочевать не на один предмет одежды.
Вначале так называли просторную рубаху навыпуск, которую носил сам Лев Толстой, главной функцией которой было сохранение тепла, а название прижилось среди поклонников его таланта. Спустя десятилетия, в 1920-х годах, толстовкой стала теплая роба Нью-Йоркских рабочих, и только в 1970-х этим словом стали называть вещи, похожие на современные – их носили сначала хиппи, а затем фанаты хип-хопа.
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