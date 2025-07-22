Как советский профессор придумал водку, которая не вызывала похмелья, и почему сегодня она забыта

Как бы не пропагандировался вред алкоголя, всё равно найдутся люди, которые будут его употреблять, ещё и в больших количествах. И не останавливает их даже традиционное утреннее похмелье. А ведь последнего уже давно могло не быть: всё потому, что в эпоху Советского Союза один профессор активно занимался разработкой водки, которая не давала похмелья.
Необычный, но забытый способ борьбы с похмельем и алкогольной зависимостью. /Фото: russian7.ru
Столь нетривиальная, но такая полезная идея однажды пришла в голову Израилю Ицковичу Брехману - профессору, который многие годы отдал работе военно-морского врача. Среди его известных заслуг - публикации о пользе женьшеня и элеутерококка, о которых до этого массовый потребитель толком и не знал. Однако профессор продолжил работать в направлении изучения адаптогенов — таких веществ, которые способны повышать адаптивную способность человеческого организма.
Профессор Израиль Брехман. /Фото: magadanmedia.ru
Как раз в ходе этих исследований, Брехман задумался о том, что это может помочь в борьбе с алкоголизацией советских граждан. Являясь не только врачом, но и реалистом, он прекрасно понимал, что пить люди не перестанут, если давить на них ограничениями и запретами, поэтому решил подойти к проблеме творчески - придумать такой алкогольный напиток, который не оказывал бы столь пагубного влияния на организм в виде похмелья и приобретения алкогольной зависимости.
Результатом его первых попыток стала настойка элеутерококка. Напиток представлял собой настойку крепостью 35 градусов, именуемую «Золотым Рогом» с довольно нестандартным как для алкоголя вкусом. Внедрить её попытались на прилавки Дальнего Востока, правда, по довольно высокой цене - 6 рублей за пол-литра. Однако этот концепт себя не оправдал: если лабораторные крысы, на которых проверяли настойку перед пуском в производство, действительно показывали выраженный эффект снижения абстинентного синдрома, то у людей такой же реакции не наблюдалось.
Первая попытка избавить людей от похмелья была не очень успешной. /Фото: gastronom.ru
Впрочем, профессора Брехмана это не остановило, и в рамках продолжения своих исследований он переехал в Грузию. Это было не случайно, ведь данная союзная республика демонстрировала интересный феномен - пили там в немалых объёмах, но при этом алкогольная зависимость развивалась у сравнительно небольшого числа людей по отношению к пьющим. И Брехману с его командой специалистов удалось разгадать эту загадку: они определили комплекс веществ и соединений, способных, с одной стороны, затормозить процесс окисления алкоголя в организме до выделения уксусного альдегида, а с другой - этот самый альдегид быстрее переработать.
Этикетка кахетинского вина советской эпохи. /Фото: sovietica.ru
Фишка была в том, что как раз уксусный альдегид виноват в возникновении похмелья, так что получалось, что команда Брехмана действительно нашла, как снизить неприятный синдром после приёма алкоголя. Оказалось, что в грузинском вине вещества, замедлявшие окисление напитка, находились из-за того, что при его изготовлении не извлекали гребни, то есть кисточки, на которых держится виноград, тогда как в других регионах их не использовали, потому что они делали вкус вина терпким.
Гребни винограда - секрет отсутствия похмелья у потребителей грузинского вина. /Фото: russsam.ru
Выделенный набор веществ, получивший название «каприм», тут же стали проверять на лабораторных крысах, и результаты были очень обнадёживающими. Это позволило команде Брехмана получить разрешение на изготовление водки, которая содержала в составе каприм. Получившийся продукт, производимый из груш, называли «Золотым руном» и в качестве эксперимента решили завезти в Северо-Эвенский район Магаданской области. Суть тестирования была в том, что всю обычную водку оттуда накануне вывезли, сделав «Золотое руно» единственным вариантом этого вида алкоголя на полках магазинов.
Уникальная водка, не вызывающая похмелье. /Фото: forumwuc.pro
Эксперимент, начатый в 1984 году, довольно быстро оправдал свою перспективность: при том, что вкус водки был довольно специфическим, из-за отсутствия альтернативы покупали её много. А вот похмелья действительно у населения района стало меньше: по информации редакции novate.ru, употребление алкоголя упало на четверть, потому что у многих людей просто отпала необходимость похмеляться. Более того, зафиксированные единичные случаи белой горячки относились к людям, которые приехали из других районов. Также отрапортовала милиция - число преступлений на бытовой почве упало, ведь пьяных стало меньше.
Заполонив магазины нестандартной водкой, её авторы быстро доказали её эффективность. /Фото: sport24.ru
Всё это доказывало, что проект водки с капримом был очень перспективным, потому что напиток профессора Брехмана оказался определённо эффективным. Казалось бы, у столь многообещающего, а главное - вечно актуального концепта должно было быть большое будущее, однако не случилось - в дело вмешалась перестройка. Как известно, среди её кампаний была антиалкогольная, поэтому эксперимент команды Брехмана даже не успел закончиться, его попросту свернули как ненужный. Именно поэтому о существовании такой необычной водки уже мало кто помнит, а любители горячительных напитков по-прежнему мучаются от похмелья.
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