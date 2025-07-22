Как советский профессор придумал водку, которая не вызывала похмелья, и почему сегодня она забыта

Необычный, но забытый способ борьбы с похмельем и алкогольной зависимостью. /Фото: russian7.ru

Профессор Израиль Брехман. /Фото: magadanmedia.ru

Первая попытка создания антипохмельного алкоголя./Фото: auction.ru

Первая попытка избавить людей от похмелья была не очень успешной. /Фото: gastronom.ru

Этикетка кахетинского вина советской эпохи. /Фото: sovietica.ru

Гребни винограда - секрет отсутствия похмелья у потребителей грузинского вина. /Фото: russsam.ru

Уникальная водка, не вызывающая похмелье. /Фото: forumwuc.pro

Заполонив магазины нестандартной водкой, её авторы быстро доказали её эффективность. /Фото: sport24.ru