Патрульная летающая лодка Martin PBM Mariner: почему она не была оценена по достоинству

Сегодня его называют лучшим двухмоторным гидропланом Второй мировой войны. И в сравнении с его главным конкурентом - гидросамолетом Консолидейтед PBY «Каталина» – имел более совершенные технические и летные характеристики. Однако популярности своего современника Martin PBM Mariner не достиг – построенный буквально перед началом Второй мировой войны, за пределами американского континента он в ней практически не участвовал.
Перспективная разработка, потенциал которой не был использован полностью. /Фото: pikabu.ru
Летающие патрульные машины еще с начала 1930-х годов составляли основу парка морской патрульной авиации ВМС США. Но уже с 1933 года был объявлен первый конкурс на замену имеющихся самолетов, которые не могли больше в полном объеме удовлетворять потребности армии. В течение четырех лет предпринимались попытки поставить на вооружение новые патрульные машины, однако даже те, которые в итоге вошли в состав ВМС США, не отвечали всем запросам военных до конца.
Одним из участников очередного конкурса была фирма «Мартин», которая представила на конкурсе четырехмоторную летающую лодку со своим проектом «модель 160». Тогда она проиграла, не получив заказ на создание прототипа. Однако разработчики не сдавались, продолжая работать над макетом, оперативно подстраиваясь под требования заказчика. Поэтому, когда в 1937 году Бюро аэронавтики ВМС США объявило о поиске нового двухмоторного самолета, в «Мартин» времени не теряли и быстро представили нужный прототип, к которому на этот раз проявили интерес.
Интересный факт: глава конкурента «Мартина» - предприятия «Консолидейтед» - Рейбен Флит хотел помешать получению контракта своим соперником, используя свои связи в политическом истеблишменте, однако безуспешно.
Контракт на строительство достался не сразу. /Фото: topwar.ru
Первый прототип ХРВМ-1 получивший обозначение «модель 162А» имел один двигатель, а не два. Кроме того, в нем были некоторые другие отклонения от первоначальной задумки. Однако это не стало препятствием: летные испытания были очень успешными и «Мартин» получил заказ на 20 самолетов.
Экипаж самолета составлял семь человек. Объемный фюзеляж позволил разместить всех семерых в комфортных условиях. Была обеспечена качественная звукоизоляция, а также системы вентиляции и обогрева кабины. Кроме того, грамотная конструкция позволяла членам экипажа передвигаться по кабине в полный рост. На борту была даже каюта для отдыха с четырьмя койками. Все это обеспечивало возможность длительного полета.
На борту обеспечили комфорт для экипажа. /Фото: flight-manuals-online.com
Окончательное утверждение прототипа произошло 7 сентября 1939 года, и с августа по апрель 1940 года ВМС США получили заказанные ранее 20 машин. Тогда же они получили название «Маринер». Но развитие самого самолета на этом не остановилось. Инженеры разрабатывали новые модификации,которые не только не уступали предшественникам в качестве, но и превосходили знаменитую «Каталину». Столь кропотливое отношение к собственному проекту дало свои плоды: в ноябре 1940 года летающие лодки фирму «Мартин» стали частью программы по развитию авиации и получила крупный заказ на строительство 379 патрульный летающих лодок.
Казалось, что у «Маринер» большое будущее в ВМС США и все шансы затмить славу «Каталины»: одна за другой выходили модернизированные модификации машины, это поощрялось военной верхушкой и «Мартин» не прерывал поставки своего детища. Самолет стал частью истории Второй мировой войны, применялся для патрулирования тихоокеанского побережья. Он даже принял участие в крупнейшей операции с задействованием гидросамолетов - высадке десанта на Сайпан.
Самолёт выпускали в разных модификациях и в большом количестве. /Фото: amazon.com
Однако нередко перспективный самолет в последний момент оказывался не у дел. Так, например, произошло в Великобритании, куда «Маринер» забросили для создания отдельной эскадрильи еще в 1940 году. Но тогда «Мартин» был слишком загружен и английский заказ на поставку летающих лодок был выполнен лишь через два с лишним года, и то, не в полном объеме. Но испытания показались британцам неутешительными - они решили, что «Маринер» непригоден для работы в холодном климате, и эскадрилья была распущена.
Да и послевоенная история патрульной летающей лодки не принесла ей известности. За пределами Америки «Маринер» использовался нечасто ив сравнительно небольших количествах, в отличие от той же «Каталины», которая была частью военной и гражданской авиации во многих странах. К примеру, «Маринер» был поставлен Латинскую Америку, работал в Канаде и Австралии. Дольше всех он служил в Нидерландах, в 321-ю эскадрилью, базировавшуюся на острове Биак, Новая Гвинея. Конец эксплуатации там «Маринера» пришелся на 1960 год.
Маринер ВМС Нидерландов. /Фото: airwar.ru
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