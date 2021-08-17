Патрульная летающая лодка Martin PBM Mariner: почему она не была оценена по достоинству

Перспективная разработка, потенциал которой не был использован полностью. /Фото: pikabu.ru

Контракт на строительство достался не сразу. /Фото: topwar.ru

На борту обеспечили комфорт для экипажа. /Фото: flight-manuals-online.com

Самолёт выпускали в разных модификациях и в большом количестве. /Фото: amazon.com

Маринер ВМС Нидерландов. /Фото: airwar.ru