Ошибки в оформлении маленькой спальни

Несмотря на то, что в спальне мы обычно проводим не так много времени, как, например, на кухне или в гостиной, к ее оформлению необходимо подходить с не меньшей тщательностью. Крохотная ошибка, и вот нам уже некомфортно находиться в комнате.







Рассказываем, каких оплошностей следует избегать, чтобы спальня была уютной и функциональной.

Ошибка 2: Оставить стену над изголовьем пустой

Ошибка 3: Поставить тумбы по бокам от кровати

Ошибка 4: Непродуманная система хранения

Ошибка 5: Не уделить внимание текстилю

Ошибка 6: Один источник света

Ошибка 7: Слишком высокая или низкая кровать

Ошибка 1: Открытое хранение одеждыЕсли у вас открытое хранение, закройте вешалки шторойЕсли в комнате мало места и кажется, что полноценный шкаф займет всю свободную площадь, невольно склоняешься к мысли установить напольную вешалку со штангой. Да, этот вариант хранения одежды гораздо компактнее, однако к его удобству и практичности возникают вопросы.Во-первых, если вы обладатель большого гардероба, вешалки явно не хватит, чтобы разместить все вещи. Во-вторых, на ней очень сложно поддерживать порядок, особенно если одежда разных цветов и размеров. В-третьих, вещи будут пылиться и впитывать в себя любые запахи. Как видите, это решение не такое удачное, как на фотографиях в интернете. Подобная вешалка будет уместна в просторной спальне, если вы любите подбирать комплект одежды с вечера и гладить его заранее.Как же организовать хранение в небольшой спальне? Если без открытой вешалки никак не обойтись (например, вы живете на съемной квартире и не хотите покупать шкаф), отделите ее ширмой или шторой, чтобы одежда не находилась на виду. Но мы все же рекомендуем отдавать предпочтение именно шкафу – он гораздо функциональнее. Боитесь перегрузить пространство? Выбирайте неглубокую модель высотой до потолка, которая по цвету будет совпадать с оттенком стен.В изголовье можно разместить полки и фотографииСуществует стереотип о том, что в крохотных комнатах не следует ничем украшать стены, иначе помещение будет казаться визуально меньше. Однако это не совсем так. Декор – важная составляющая любого интерьера, он делает его более объемным, интересным и индивидуальным. А если совсем отказаться от акцентов, спальня будет выглядеть как номер в отеле – блекло, неуютно и невыразительно. Поэтому все важно делать правильно.Стена за изголовьем кровати является идеальным местом для расположения небольшого акцента, который будет притягивать к себе взгляды. Если не хотите идти по банальному пути и вешать здесь светильники или постеры, просто покрасьте стену в контрастный цвет, наклейте обои с красивым рисунком или создайте узор своими руками, например, с помощью клейкой ленты.Вместо классической тумбы поставьте стильный столикКогда речь заходит о покупке мебели в спальню, в голове сразу рисуется базовая картинка: шкаф, кровать и две тумбы по бокам. Однако в маленькой комнате разместить тумбочки достаточно сложно, плюс они сразу вызывают ассоциации с гостиничным номером. Что делать в этом случае? Ведь нужно как-то организовать место для хранения телефона, книг, стакана с водой и прочих вещей, которые могут понадобиться перед сном или утром.Есть несколько вариантом, что делать с пустым пространством по бокам от кровати:• Ничего не меняйте. Если вам нужно куда-то положить мелкие вещи, повесьте небольшую полку – она займет минимум места, и будет смотреться не так громоздко, как тумба. Вместо настольной лампы можно повесить бра в изголовье.• Установите торшер. Он идеально займет угол, заполнив пустоту, подарит мягкий, теплый, приглушенный свет. Также торшер переключит внимание с кровати на себя.• Поставьте маленький столик, вроде кофейного. Такое решение выглядит более элегантно, но при этом не менее функционально, чем стандартная тумба.• Займите угол высоким шкафом. Этот прием идеально подойдет в том случае, если в спальне не хватает мест для хранения. Тогда площадь необходимо использовать по максимуму.• Разместите мягкий удобный пуф. При необходимости его можно будет перенести в любую часть комнаты и даже квартиры, а когда он будет находиться на своем месте, будет выглядеть тепло и уютно.Сделайте шкаф вокруг кроватиВ попытке вместить в спальню все и даже больше, мы забываем о рациональном использовании пространства. В итоге к кровати можно пробраться только боком, а дверцы шкафа открываются в лучшем случае наполовину. Как минимум, такая картинка смотрится визуально перегруженной, а как максимум – комната становится абсолютно нефункциональной.Чтобы не лишать спальню удобства, подумайте, куда можно вынести основную зону хранения. Возможно, есть возможность поставить большой шкаф на всю стену в прихожей или организовать гардеробную. Также не списывайте со счетов балкон – как показывает практика, если привести его в порядок и утеплить, здесь можно хранить большое количество вещей.Текстиль не должен быть слишком ярким, если комната перенасыщена цветамиПродумывать нужно не только хранение, освещение, расположение мебели. Не менее важным нюансом является текстиль: ковер, шторы, постельное белье и пр. И здесь на первом месте стоит не столько материал (хотя, и он очень важен), сколько цвет. Любое негармоничное сочетание оттенков в спальне будет сильно портить интерьер.Поэтому старайтесь придерживаться следующих рекомендаций. Если в комнате цветная мебель или стены, тогда текстиль должен быть лаконичным, однотонным, без узоров, чтобы визуально не перегрузить пространство и не лишить его гармонии. Отлично смотрятся цвета, которые отличаются друг от друга на два-три тона. Если же комната светлая и нейтральная по цветовой гамме, можно добавить яркие шторы, покрывало с узором или фактурный ковер.С палитрой разобрались, теперь переходим к материалу. Если в гостиной и на кухне можно обойтись легким, полупрозрачным тюлем, то в спальне лучше повесить плотные шторы, которые будут защищать от солнечных лучей рано утром, а также от света фонарей ночью. Мелатонин, который необходим для крепкого сна, нормализации давления и снижения уровня стресса, вырабатывается только в полной темноте. Не хотите плотные гардины? Тогда отдайте предпочтение римским шторам блэкаут или повесьте жалюзи плиссе, которые полностью блокируют свет.Кроме люстры повесьте настенные светильникиДаже если в спальне будет висеть крупный источник света, но один, он не сможет «организовать» функциональное освещение всей комнаты. Кроме того, если вы привыкли ложиться спать в 22.00, а вторая половинка в полночь, читая книгу, вряд ли вы сможете заснуть при ярком свете люстры. Как видите, одного светильника в комнате явно будет недостаточно, даже если площадь спальни маленькая.На самом деле, продумывать освещение необходимо еще на этапе ремонта – в этом случае получится разместить источники света максимально удобно. Идеальный вариант – потолок с точечными светильниками и люстрой по центру, а также бра в изголовье или торшер в углу. Если в спальне помещается туалетный столик, необходимо продумать освещение еще и этой зоны.Варианты кроватей разной высотыЕсли вы подбираете для своей спальни кровать нестандартной высоты, необходимо учесть ряд моментов. Так, например, слишком низкая мебель создает психологический дискомфорт, особенно если вокруг стоит большой шкаф, громоздкий комод и пр. Вокруг такой кровати должно быть много света и воздуха. А вот высокое спальное место требует, чтобы пространство под ним не пустовало, поэтому рекомендуем организовать там хранение с помощью красивых ящиков или плетеных корзин.