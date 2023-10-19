Почему в США не смогли повторить советский опыт по строительству типового жилья

История о том, как все хорошее, может стать плохим.
Соединенные Штаты Америки в середине прошлого века задумались о развитии программы государственного жилищного строительства, наподобие той, что действовала в Советском Союзе. Однако, в отличие от страны Советов, американцы так и не смогли повторить этот опыт. Роскошный район «Прюитт-Игоу», который местные прозовут «Пентхаусами для бедняков» превратится из надежды всего общества в мрачное гетто.
Сложно поверить, но в Соединённых Штатах Америки не строят типовое жилье. Единственная «успешная» попытка была предпринята еще в 50-х годах XX века и обернулась крахом. В штате Миссури в Сент-Луисе был построен социальный жилой комплекс, в котором любой советский гражданин легко узнал бы квартал типичного города большой и необъятной Родины. Комплекс назвали «Прюитт-Игоу» (Pruitt-Igoe). Он был одним из самых амбициозных строительных проектов США в те годы. В местной прессе район окрестили «многоэтажным пригородом».
«Прюитт-Игоу» состоял из тридцати трех 11-этажных типовых жилых зданий.
Комплекс «Прюитт-Игоу» состоял из трех 11-этажных типовых жилых зданий. Район мог обеспечить жильем около 12 тысяч человек. Глядя на фотографии с высоты птичьего полета даже не верится, что это США. Архитектором комплекса был Минору Ямасаки, человек, который впоследствии спроектирует знаменитые (и ныне печально известные) башни Всемирного торгового центра.
Архитектор Минору Ямасаки.
Цель у проекта была достаточно проста. Обеспечить жильем молодых квартиросъемщиков среднего класса. Район был задуман местными властями еще в 40-е годы прошлого века в рамках программы по борьбе с нищетой. Казначейство США выделило на реализацию инициативы 36 млн долларов. Открыли новый район в 1956 году и поначалу все было очень хорошо.
Американский типовой жилой комплекс.
К сожалению, с каждым годом «Прюитт-Игоу» все больше походил на какое-то гетто. Благополучные жильцы стали постепенно уезжать в соседние районы. Изначально район заселяли по правилу сегментации 50 к 50 процентов белых и черных семей. Однако постепенно число белых семей стало падать.
Интерьер квартиры в типовом комплексе.
Стоимость жилья росла, условия жизни падали и очень скоро «Прюитт-Игоу» признали негодным для жизни. В 1972 году здания жилого района начали сносить. Программа государственного жилищного строительства в США потерпела крах. Повторить советский опыт на этом поприще американцы так и не смогли.
Всё пришло в упадок.
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