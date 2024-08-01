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Монохромная жизнь: серия фотографий, в которой лица и жесты говорят сами за себя без лишних слов




Выразительный портрет детей. Автор: Raffaele Montepaone.

Выразительный портрет детей. Автор: Raffaele Montepaone.

 

Работы современного итальянского фотографа Раффаэле Монтеопане (Raffaele Montepaone) трогают до глубины души своей искренностью и выразительностью. Испещрённые морщинками уставшие лица и руки стариков, спутанные волосы, окрашенные сединой, пронзительный взгляд, трогательные улыбки, непосредственные детишки – всё это и многое другое неотъемлемая часть созданных им снимков, в которых притаилась самая настоящая жизнь, такая, какая она есть…

Перекур. Автор: Raffaele Montepaone.

Перекур. Автор: Raffaele Montepaone.

 
Портрет женщины. Автор: Raffaele Montepaone.

Портрет женщины. Автор: Raffaele Montepaone.

 
Волосы - её гордость. Автор: Raffaele Montepaone.

Волосы - её гордость. Автор: Raffaele Montepaone.

 
Умудрённая жизнью. Автор: Raffaele Montepaone.

Умудрённая жизнью. Автор: Raffaele Montepaone.

 
Крестик. Автор: Raffaele Montepaone.

Крестик. Автор: Raffaele Montepaone.

 
Радость. Автор: Raffaele Montepaone.

Радость. Автор: Raffaele Montepaone.

 
Маленький помощник. Автор: Raffaele Montepaone.

Маленький помощник. Автор: Raffaele Montepaone.

 
Коса - девичья краса. Автор: Raffaele Montepaone.

Коса - девичья краса. Автор: Raffaele Montepaone.

 
Семейное фото. Автор: Raffaele Montepaone.

Семейное фото. Автор: Raffaele Montepaone.

 

Он как завороженный бродит по улицам Калабрии в поисках новых «жертв» и прежде чем спустить кнопку затвора, идёт на контакт с человеком, чтобы в считанные секунды запечатлеть тот самый ускользающий момент искренности, внезапно вырвавшийся наружу из глубины души. Ведь, по словам Раффаэле, фотография – его страсть, посредством которой он выражает не только своё видение мира, но и старается передать царящую вокруг атмосферу, а вместе с ней и весь спектр эмоций, притаившийся внутри каждого случайного прохожего…
Шпильки. Автор: Raffaele Montepaone.

Шпильки. Автор: Raffaele Montepaone.

 
Фотография. Автор: Raffaele Montepaone.

Фотография. Автор: Raffaele Montepaone.

 
Воспоминания. Автор: Raffaele Montepaone.

Воспоминания. Автор: Raffaele Montepaone.

 
Она плетёт косы... Автор: Raffaele Montepaone.

Она плетёт косы... Автор: Raffaele Montepaone.

 
Она всё так же продолжает курить. Автор: Raffaele Montepaone.

Она всё так же продолжает курить. Автор: Raffaele Montepaone.

 
Познавая жизнь. Автор: Raffaele Montepaone.

Познавая жизнь. Автор: Raffaele Montepaone.

 
Детская непосредственность. Автор: Raffaele Montepaone.

Детская непосредственность. Автор: Raffaele Montepaone.

 
Искренность. Автор: Raffaele Montepaone.

Искренность. Автор: Raffaele Montepaone.

 
Обида. Автор: Raffaele Montepaone.

Обида. Автор: Raffaele Montepaone.

 
Маленькие капризы. Автор: Raffaele Montepaone.

Маленькие капризы. Автор: Raffaele Montepaone.


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