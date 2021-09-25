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7 экзотических способов добыть огонь без спичек при помощи подручных средств


7 экзотических способов добыть огонь без спичек при помощи подручных средств

Мало кто захочет оказаться в лесу без огня, особенно ночью. Однако, в жизни случается всякое и костер может быть очень нужен, а развести его просто нечем. Во всяком случае, если речь идет о традиционных спичках или зажигалка. В действительности, существует огромное количество способов добыть огонь при помощи подручных средств. Поговорим о наиболее действенных и распространенных.

1. Огнестрельное оружие


Для экстренных случаев. |Фото: short-film.me.

Для экстренных случаев. |Фото: short-film.me.

 

Совет, который актуален лишь для охотников, имеющих при себе на природе огнестрельное оружие. Применять данный способ нужно лишь в чрезвычайных ситуациях. Суть в том, чтобы сделать холостой выстрел. Для этого из патрона сначала извлекается дробь. Патрон «запыживается» трутом из листьев, сухого мха и древесной коры. После этого производится выстрел в то место, где нужно развести огонь. Останется только раздуть.

2. Шерсть и батарейка


Трем батарейкой по шерсти. |Фото: shtabnoy.com.ua.

Трем батарейкой по шерсти. |Фото: shtabnoy.com.ua.

 

Шерстяные вещи – лучшие вещи для похода на природу. В том числе потому, что если под рукой окажется батарейка и не окажется спичек, то добыть огонь можно именно из шерсти. Придется долго тереть контактом батарейки по шерсти, однако спустя некоторое время материал начнет тлеть, а затем и вовсе гореть.
Лучше всего подходит для этого батарейка 9 Вт.

3. Плитка шоколада и банка «Колы»


Сложно, но возможно. |Фото: edcblog.ru.

Сложно, но возможно. |Фото: edcblog.ru.

 

Если под рукой есть плитка шоколада и жестяная банка, то с их помощью также можно добыть огонь. Для этого переворачиваем банку дном вверх, достаем кусочек шоколада и начинаем старательно натирать им вогнутую часть. Это позволит превратить жесть в подобие зеркала, которое можно использовать для разведения огня. И конечно же, на небе должно быть солнце.

4. Вата


Очень простой способ. |Фото: youtube.com.

Очень простой способ. |Фото: youtube.com.

 

Кислород является катализатором горения. Добыть огонь можно и при помощи ваты. Для этого берем небольшой кусок материала и начинаем катать его по деревянной поверхности. Спустя некоторое время вата начнет тлеть, а затем из-за накопления кислорода в образовавшихся порах загорится. Примечательно, что данный способ очень часто используется заключенными в тюрьмах.

5. Фонарик


Фонарик придется разбить. |Фото: youtube.com.

Фонарик придется разбить. |Фото: youtube.com.

 

Добыть огонь можно при помощи фонарика, правда его придется разбить. Суть в том, чтобы освободить и оголить дугу лампочки. После этого подносим ее к сухому труту и нажимаем на кнопку «включить». Электрический заряд сделает всю работу.

6. Презерватив


Подойдет любой прозрачный пакет. |Фото: ucrazy.ru.

Подойдет любой прозрачный пакет. |Фото: ucrazy.ru.

 

Средство предохранение или обычный более-менее прозрачный пакет можно использовать для разведения огня. Для этого потребуется наполнить силиконовое изделие водой и «поймать» на небе солнце. Собираем трут и используем наполненный презерватив в качестве линзы. Главное не переусердствовать с затягиванием!

7. Линзы


Можно сделать линзу из многих вещей. ¦Фото: econet.by.

Можно сделать линзу из многих вещей. ¦Фото: econet.by.

 

Как уже стало понятно, добыть огонь можно и при помощи любых других линз, в том числе самодельных. В деле разведения огня могут помочь обычные очки. В зимний период огонь можно раздобыть, изготовив линзу из льда, если как следует зачистить его поверхность.

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7 экзотических способов добыть огонь без спичек при помощи подручных средств

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7 экзотических способов добыть огонь без спичек при помощи подручных средствПодписаться на мой Instagram
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