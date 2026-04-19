Зачем солить полы в кухне

Каждая хозяйка задается вопросом: как убирать кухню? На вопрос несложно ответить. Нужно просто закатать рукава и заняться уборкой. Однако можно сэкономить кучу времени и средств, если будешь использовать маленькие хитрости.



О том, как хорошо отмыть пол на кухне да и в любом другом месте квартиры, мы поговорим в этой статье.

КАК УБИРАТЬ КУХНЮ

Как готовить раствор?

В магазинах с бытовой химией можно найти очень много разнообразных средств для мытья пола. Все они содержат вредные компоненты и после использования средства вся кухня пахнет химикатами. Многим не нравится это, они ищут другие способы. Я полностью их поддерживаю и сам не использую популярные химические средства.Для того чтобы отмыть пол на кухне, я использую обычное хозяйственное мыло. Но как-то оно закончилось дома, а в магазин мне было лень идти: на улице шел дождь. Я зашел в Интернет, как говорят в народе, «погуглить» и нашел очень интересный лайфхак. Оказывается, пятна на полу можно отмыть с помощью обычной кухонной соли. С тех пор мы с женой так и шутим: «Полы не моем, а солим!»Соль — отличный помощник для уборки в доме. Это старое, проверенное средство, которое использовали еще наши мамы и бабушки. Кроме того, она универсальна и подходит для любых поверхностей в доме, будь то ламинат, плитка или окрашенные водостойкой краской поверхности.ПлюсыСолевой раствор хорошо отмывает различные виды загрязнений и удаляет пятна. К тому же пыль не так сильно прилипает к поверхностям, которые обработаны солевой водой. Для борьбы с пятнами солевой раствор должен быть насыщенным, чтобы «разъедать» грязь.Для это в него можно добавить соду или уксус.Между прочим, не стоит забывать о мерах предосторожности. Во время использования раствора нужно обязательно надевать перчатки. Иначе соль может попасть в трещины или царапины на руках. Также не следует обрабатывать солью ламинат, паркет и поверхности из мрамора или гранита. Разводить соль следует в теплой воде, чтобы она полностью растворялась и не оставляла после себя разводов.Также соль — отличный дезинфектор, который помогает устранить источники различных инфекций и микробов. Она незаменима для тех, у кого есть дети: соль не вызывает аллергии и побочных реакций. Кроме того, если использовать соль для мытья пола, то удастся продезинфицировать еще и воздух в квартире.Чтобы приготовить раствор, нужно развести 4 столовых ложки соли 5-ю литрами воды. Затем в раствор необходимо добавить 5 столовых ложек 9%-го уксуса и перемешать. Также уксус можно заменить содой: ее нужно добавлять ровно половину от количества использованной соли.Этот способ поможет хорошо сэкономить, а также тщательно отмыть пол и другие поверхности на кухне. Между прочим, соль можно использовать и для уборки по всей квартире — она безопасна, экологична, не вызывает аллергии. Попробуй и ты «посолить» полы в квартиры, и вот увидишь: весь дом засияет свежестью и чистотой!