Специальные машины для купания, или Как купались на пляжах скромницы XIX века

Проявление скромности или жесткие рамки общественности? /Фото: comunecervia.it

1. Купание в XVIII - XIX веке

Хорошо, что в наше время можно просто без стеснения покупаться в море и позагорать на пляже, но так было не всегда. /Фото: s1.travelask.ru

2. Купальные машины

Необычное изобретение, которое было стражем скромности и порядочности женщин XVIII – XIX века. /Фото: 4.bp.blogspot.com

3. Процесс купания

Купальные машины завозились в море с помощью лошадей или специальных извозчиков. /Фото: 3.bp.blogspot.com

4. Особая помощь при купании

Купаться зачастую ходили не поодиночке. /Фото: lifeglobe.net

5. История расцвета и падения

Купальные машины были актуальны около двухсот лет. /Фото: lifeglobe.net