Специальные машины для купания, или Как купались на пляжах скромницы XIX века

Проявление скромности или жесткие рамки общественности? /Фото: comunecervia.it
Сейчас купание на всяческих отечественных и зарубежных морских курортах стало настолько естественным, что тяжело представить себе, что когда-то было не так. Однако в истории существовали такие впечатляющие вещи, как машины для купания, которые нужно было использовать всем без исключения. Никакого тебе простора и романтики, суровые водные процедуры без всяческих развлечений. Интересно, было ли настолько приятен отдых в воде, как сейчас? Возможно, когда не знаешь лучшего варианта, даже действительность кажется прекрасной.
1. Купание в XVIII - XIX веке
Хорошо, что в наше время можно просто без стеснения покупаться в море и позагорать на пляже, но так было не всегда. /Фото: s1.travelask.ru
Казалось бы, обыденная тема — купание. Сейчас это настолько просто и естественно, что многие даже не задумываются, что когда-либо могло быть по-другому. А бабушки, возможно, ещё помнят времена, когда нравы были не настолько свободными, как сейчас, поэтому сокрушённо вздыхают и сетуют на современную молодежь, нарекая ее распущенной.
Сейчас это звучит удивительно, но в XVIII - XIX веках представительницы женского пола не могли запросто надеть купальник и просто позагорать или поплавать на общественном пляже. В этот период истории действовал достаточно необычный этикет, согласно которому появляться на пляже в купальном костюме считалось верхом неприличия. Нормы поведения должны были соблюдать все без исключения, в обратном случае слишком легкомысленное поведение осуждалось общественностью и властью. Именно поэтому, чтобы не лишать себя удовольствия отдыха в прибрежной зоне, использовались особые машины для купания.
2. Купальные машины
Необычное изобретение, которое было стражем скромности и порядочности женщин XVIII – XIX века. /Фото: 4.bp.blogspot.com
Особое изобретение под названием «купальная машина» было создано специально для того, чтобы помочь представительницам прекрасного пола сохранить свое исключительное благочестие, достоинство и скромность. Внешним видом такая машина напоминала привычную нам кабинку для переодевания на пляже, однако она была значительно больших размеров и перемещалась на колесах. Чтобы перевести купальную машину в море, зачастую использовались лошади, однако иногда этим нелегким делом занимались и специальные извозчики, которые передвигали ее вручную.
3. Процесс купания
Купальные машины завозились в море с помощью лошадей или специальных извозчиков. /Фото: 3.bp.blogspot.com
Как только кабинка оказывалась в море, женщина могла спокойно зайти в нее и переодеться в достаточно скромный купальник, который не шел ни в какое сравнение с нынешними модными моделями. Купальный костюм был скорее похож на слегка открытую пижаму из эластичного материала, чем на настоящий купальник. После того как женщина переодевалась, она могла открыть специальную дверцу в купальной машине и спуститься в воду подальше от любопытных глаз людей, находящихся на пляже. Модернизированные машины для купания были оборудованы специальными брезентовыми палатками, которые можно было опустить непосредственно на воду, тем самым создав закрытую территорию для спокойного и уединенного купания.
Интересный факт: Первые курорты стали появляться в Европе в XVIII веке, тогда и возникла необходимость в первых купальных костюмах. Однако в то время они были достаточно смутно напоминающими настоящие купальники. Первый женский «купальник» состоял из длинного платья с корсажем, кринолином и закрытым воротом, чепца на голове, тканевых туфель, чулок и белья. Чтобы подол платья не задирался во время купания, женщинам приходилось привязывать к нему металлические грузы.
4. Особая помощь при купании
Купаться зачастую ходили не поодиночке. /Фото: lifeglobe.net
Хотя всё и звучит достаточно просто, хоть и немного странно, однако купаться таким необычным образом было достаточно проблематично. Именно поэтому вместе с женщиной, которая хотела покупаться, в море отправлялась ещё одна женщина, обладавшая достаточной силой. В её обязанности входила помощь благородной леди при спуске из купальной машины. В то время многие женщины не умели плавать. Чтобы решить эту проблему использовалось нехитрое приспособление: вокруг талии женщины обвязывали крепкую веревку, а второй ее конец привязывали к купальной машине. Так можно было избежать несчастных случаев и предоставить дамам некоторую свободу действий.
5. История расцвета и падения
Купальные машины были актуальны около двухсот лет. /Фото: lifeglobe.net
Первые купальные машины появились в Великобритании. Они стали использоваться примерно в 1750-х годах и постепенно получили распространение и в других странах: Франции, США, Германии. Мода и нравы менялись, поэтому купальные машины не могли вечно оставаться популярными. Уже в 1900 году количество машин для уединенного купания резко сократилось.
Последние годы их существования правила использования уже не были настолько строгими, как раньше, поэтому женщины зачастую принимали водные процедуры не в гордом одиночестве, а вместе с компанией или с мужчинами. А после 1920-х годов подобное изобретение и вовсе стало не актуальным. Вместе с обычаями купания менялась и мода на купальники, они становились все более открытыми и элегантными, позволяя женщинам превратить их из простого купального костюма в особенный наряд, подчеркивающий красоту.
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