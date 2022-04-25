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30 фотографий привлекательных известных актёров с бородой и без


Брутальные мужчины с бородами и без них.

Брутальные мужчины с бородами и без них.

Психологи утверждают, что мужчины с бородой, или, по крайней мере, с небритостью привлекают женщин гораздо больше, чем те, кто каждое утро истязают себя бритвой в ванной. В этом обзоре фотографии известных личностей с растительностью на лице до того, как они отрастили бороду и после.

1. Крис Хемсворт (Chris Hemsworth)


Австралийский актёр.

Австралийский актёр.

 

2. Вигго Мортенсен (Viggo Mortensen)


Талантливый американский актёр, фотограф, издатель и музыкант с датскими корнями.

Талантливый американский актёр, фотограф, издатель и музыкант с датскими корнями.

 

3. Джесси Тайлер Фергюсон (Jesse Tyler Ferguson)


Известный американский актёр.

Известный американский актёр.

 

4. Шон Бин (Sean Bean)


Английский актёр театра и кино.

Английский актёр театра и кино.

 

5. Дэвид Бекхэм (David Beckham)


Английский футболист, полузащитник.

Английский футболист, полузащитник.

 

6. Орландо Блум (Orlando Bloom)


Красивый, талантливый британский киноактёр, получивший известность благодаря роли в фильме «Властелин колец».

Красивый, талантливый британский киноактёр, получивший известность благодаря роли в фильме «Властелин колец».

 

7. Дэниэл Рэдклифф (Daniel Radcliffe)


Британский актёр театра и кино, который получил мировую известность после исполнения роли Гарри Поттера.

Британский актёр театра и кино, который получил мировую известность после исполнения роли Гарри Поттера.

 

8. Роберт Дауни мл. (Robert Downey Jr.)


Американский актёр, продюсер и музыкант.

Американский актёр, продюсер и музыкант.

 

9. Райан Гослинг (Ryan Gosling)


Популярный канадский киноактёр, режиссер и сценарист.

Популярный канадский киноактёр, режиссер и сценарист.

 

10. Брэд Питт (Brad Pitt)


Известный американский актёр и продюсер.

Известный американский актёр и продюсер.

 

11. Райан Рейнольдс (Ryan Reynolds)


Канадский актёр кино и телевидения, кинопродюсер ирландского происхождения.

Канадский актёр кино и телевидения, кинопродюсер ирландского происхождения.

 

12. Джастин Тимберлэйк (Justin Timberlake)


Популярный американский певец и актёр.

Популярный американский певец и актёр.

 

13. Кит Харингтон (Kit Harington)


Английский актёр театра, кино и телевидения с удивительными способностями, которые передались ему от матери-драматурга.

Английский актёр театра, кино и телевидения с удивительными способностями, которые передались ему от матери-драматурга.

 

14. Скотт Дисик (Scott Disick)


Муж известной американской актрисы, модели и светской львицы - Кортни Мэри Кардашян.

Муж известной американской актрисы, модели и светской львицы - Кортни Мэри Кардашян.

 

15. Ник Офферман (Nick Offerman)


Американский актёр.

Американский актёр.

 

16. Бенедикт Камбербэтч (Benedict Cumberbatch)


Британский актёр театра, кино и телевидения.

Британский актёр театра, кино и телевидения.

 

17. Авраам Линкольн (Abraham Lincoln)


16-й президент США.

16-й президент США.

 

18. Хью Джекман (Hugh Jackman)


Австралийский и американский актёр.

Австралийский и американский актёр.

 

19. Юэн МакГрегор (Ewan McGregor)


Шотландский кинорежиссёр и актёр.

Шотландский кинорежиссёр и актёр.

 

20. Том Селлек (Tom Selleck)


Американский актёр, который стал богатым человеком благодаря главной роли в телесериале «Частный детектив Магнум».

Американский актёр, который стал богатым человеком благодаря главной роли в телесериале «Частный детектив Магнум».

 

21. ZZ Top


Американская блюз-рок-группа, основанная в 1969 году.

Американская блюз-рок-группа, основанная в 1969 году.

 

22. Леонардо ДиКаприо (Leonardo DiCaprio)


Американский актёр и продюсер, пятикратный номинант на премию «Оскар», трижды номинант на премию BAFTA.

Американский актёр и продюсер, пятикратный номинант на премию «Оскар», трижды номинант на премию BAFTA.

 

23. Адам Левин (Adam Levine)


Американский певец.

Американский певец.

 

24. Кевин Смит (Kevin Smith)


Американский режиссёр, актёр и сценарист.

Американский режиссёр, актёр и сценарист.

 

25. Мадс Миккельсен (Mads Mikkelsen)


Потрясающий датский актер.

Потрясающий датский актер.

 

26. Джордж Клуни (George Clooney)


Американский актёр, режиссёр, продюсер и сценарист.

Американский актёр, режиссёр, продюсер и сценарист.

 

27. Джонни Депп (Johnny Depp)


Американский актёр, режиссёр, музыкант, сценарист и продюсер.

Американский актёр, режиссёр, музыкант, сценарист и продюсер.

 

28. Крис Пайн (Chris Pine)


Американский актёр.

Американский актёр.

 

29. Эштон Кутчер (Ashton Kutcher)


Американский актёр, ведущий и продюсер.

Американский актёр, ведущий и продюсер.

 

30. Том Хиддлстон (Tom Hiddleston)


Британский актер, покоривший Голливуд ролью харизматичного злодея Локи.

Британский актер, покоривший Голливуд ролью харизматичного злодея Локи.

 

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