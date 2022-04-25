30 фотографий привлекательных известных актёров с бородой и без

Брутальные мужчины с бородами и без них.

1. Крис Хемсворт (Chris Hemsworth)

Австралийский актёр.

2. Вигго Мортенсен (Viggo Mortensen)

Талантливый американский актёр, фотограф, издатель и музыкант с датскими корнями.

3. Джесси Тайлер Фергюсон (Jesse Tyler Ferguson)

Известный американский актёр.

4. Шон Бин (Sean Bean)

Английский актёр театра и кино.

5. Дэвид Бекхэм (David Beckham)

Английский футболист, полузащитник.

6. Орландо Блум (Orlando Bloom)

Красивый, талантливый британский киноактёр, получивший известность благодаря роли в фильме «Властелин колец».

7. Дэниэл Рэдклифф (Daniel Radcliffe)

Британский актёр театра и кино, который получил мировую известность после исполнения роли Гарри Поттера.

8. Роберт Дауни мл. (Robert Downey Jr.)

Американский актёр, продюсер и музыкант.

9. Райан Гослинг (Ryan Gosling)

Популярный канадский киноактёр, режиссер и сценарист.

10. Брэд Питт (Brad Pitt)

Известный американский актёр и продюсер.

11. Райан Рейнольдс (Ryan Reynolds)

Канадский актёр кино и телевидения, кинопродюсер ирландского происхождения.

12. Джастин Тимберлэйк (Justin Timberlake)

Популярный американский певец и актёр.

13. Кит Харингтон (Kit Harington)

Английский актёр театра, кино и телевидения с удивительными способностями, которые передались ему от матери-драматурга .

14. Скотт Дисик (Scott Disick)

Муж известной американской актрисы, модели и светской львицы - Кортни Мэри Кардашян.

15. Ник Офферман (Nick Offerman)

Американский актёр.

16. Бенедикт Камбербэтч (Benedict Cumberbatch)

Британский актёр театра, кино и телевидения.

17. Авраам Линкольн (Abraham Lincoln)

16-й президент США.

18. Хью Джекман (Hugh Jackman)

Австралийский и американский актёр.

19. Юэн МакГрегор (Ewan McGregor)

Шотландский кинорежиссёр и актёр.

20. Том Селлек (Tom Selleck)

Американский актёр, который стал богатым человеком благодаря главной роли в телесериале «Частный детектив Магнум».

21. ZZ Top

Американская блюз-рок-группа, основанная в 1969 году.

22. Леонардо ДиКаприо (Leonardo DiCaprio)

Американский актёр и продюсер, пятикратный номинант на премию «Оскар», трижды номинант на премию BAFTA.

23. Адам Левин (Adam Levine)

Американский певец.

24. Кевин Смит (Kevin Smith)

Американский режиссёр, актёр и сценарист.

25. Мадс Миккельсен (Mads Mikkelsen)

Потрясающий датский актер.

26. Джордж Клуни (George Clooney)

Американский актёр, режиссёр, продюсер и сценарист.

27. Джонни Депп (Johnny Depp)

Американский актёр, режиссёр, музыкант, сценарист и продюсер.

28. Крис Пайн (Chris Pine)

Американский актёр.

29. Эштон Кутчер (Ashton Kutcher)

Американский актёр, ведущий и продюсер.

30. Том Хиддлстон (Tom Hiddleston)

Британский актер, покоривший Голливуд ролью харизматичного злодея Локи .