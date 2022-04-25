30 фотографий привлекательных известных актёров с бородой и без

Брутальные мужчины с бородами и без них.
Психологи утверждают, что мужчины с бородой, или, по крайней мере, с небритостью привлекают женщин гораздо больше, чем те, кто каждое утро истязают себя бритвой в ванной. В этом обзоре фотографии известных личностей с растительностью на лице до того, как они отрастили бороду и после.
1. Крис Хемсворт (Chris Hemsworth)
Австралийский актёр.
2. Вигго Мортенсен (Viggo Mortensen)
Талантливый американский актёр, фотограф, издатель и музыкант с датскими корнями.
3. Джесси Тайлер Фергюсон (Jesse Tyler Ferguson)
Известный американский актёр.
4. Шон Бин (Sean Bean)
Английский актёр театра и кино.
5. Дэвид Бекхэм (David Beckham)
Английский футболист, полузащитник.
6. Орландо Блум (Orlando Bloom)
Красивый, талантливый британский киноактёр, получивший известность благодаря роли в фильме «Властелин колец».
7. Дэниэл Рэдклифф (Daniel Radcliffe)
Британский актёр театра и кино, который получил мировую известность после исполнения роли Гарри Поттера.
8. Роберт Дауни мл. (Robert Downey Jr.)
Американский актёр, продюсер и музыкант.
9. Райан Гослинг (Ryan Gosling)
Популярный канадский киноактёр, режиссер и сценарист.
10. Брэд Питт (Brad Pitt)
Известный американский актёр и продюсер.
11. Райан Рейнольдс (Ryan Reynolds)
Канадский актёр кино и телевидения, кинопродюсер ирландского происхождения.
12. Джастин Тимберлэйк (Justin Timberlake)
Популярный американский певец и актёр.
13. Кит Харингтон (Kit Harington)
Английский актёр театра, кино и телевидения с удивительными способностями, которые передались ему от матери-драматурга.
14. Скотт Дисик (Scott Disick)
Муж известной американской актрисы, модели и светской львицы - Кортни Мэри Кардашян.
15. Ник Офферман (Nick Offerman)
Американский актёр.
16. Бенедикт Камбербэтч (Benedict Cumberbatch)
Британский актёр театра, кино и телевидения.
17. Авраам Линкольн (Abraham Lincoln)
16-й президент США.
18. Хью Джекман (Hugh Jackman)
Австралийский и американский актёр.
19. Юэн МакГрегор (Ewan McGregor)
Шотландский кинорежиссёр и актёр.
20. Том Селлек (Tom Selleck)
Американский актёр, который стал богатым человеком благодаря главной роли в телесериале «Частный детектив Магнум».
21. ZZ Top
Американская блюз-рок-группа, основанная в 1969 году.
22. Леонардо ДиКаприо (Leonardo DiCaprio)
Американский актёр и продюсер, пятикратный номинант на премию «Оскар», трижды номинант на премию BAFTA.
23. Адам Левин (Adam Levine)
Американский певец.
24. Кевин Смит (Kevin Smith)
Американский режиссёр, актёр и сценарист.
25. Мадс Миккельсен (Mads Mikkelsen)
Потрясающий датский актер.
26. Джордж Клуни (George Clooney)
Американский актёр, режиссёр, продюсер и сценарист.
27. Джонни Депп (Johnny Depp)
Американский актёр, режиссёр, музыкант, сценарист и продюсер.
28. Крис Пайн (Chris Pine)
Американский актёр.
29. Эштон Кутчер (Ashton Kutcher)
Американский актёр, ведущий и продюсер.
30. Том Хиддлстон (Tom Hiddleston)
Британский актер, покоривший Голливуд ролью харизматичного злодея Локи.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии