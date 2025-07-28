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Остатки холодной войны

В разгар холодной войны, за 20 лет в Албании было построено 500 000 железобетонных бункеров. Некоторые из них дошли до наших дней в заброшенном состоянии, другие были превращены в кафе, рестораны, дачи, плавательные бассейны, сараи и даже мосты. Остатки холодной войны

Остатки холодной войны В разгар холодной войны, когда над миром нависла ядерная угроза, албанский лидер Энвер Ходжа пришел к выводу, что враги хотят уничтожить оплот социализма в Албании.

Так в 1968 году появился масштабный проект «бункеризации» страны. (Фото ROBERT HACKMAN): Остатки холодной войны За период с 1975-го по 1989 год в Албании было построено около 500 тысяч бункеров. Впрочем, точных цифр нет и они очень разнятся. (Фото Marmittes): Остатки холодной войны «Большинство албанцев считают бункеры уродливым наследием эпохи сталинизма, но все к ним привыкли. Как лондонцы привыкли к красным телефонным будкам или нью-йоркцы — к желтым такси. Эти сооружения стали частью повседневной жизни, и на них мало кто обращает внимание». Остатки холодной войны Однако эти бункеры никогда не использовались по назначению. (Фото Hektor Pustina): Остатки холодной войны Остатки холодной войны Бункеры почти полностью слились с природой в Дурресе, Албания. (Фото Shevchenko Andrey): Остатки холодной войны Сначала долговременные огневые точки — доты — планировали строить в стратегических местах. Затем Ходжу понесло. «Каждый житель — солдат, а народ — армия», — эта его фраза стала законом. (Фото Stefan Wilmer): Остатки холодной войны Согласно доктрине народной войны, Албании не нужны были профессиональная армия, офицеры, звания, военная подготовка. (Фото Arben Celi): Остатки холодной войны Вот бункер переоборудовали в хостел на берегу Адриатического моря. (Фото Arben Celi): Остатки холодной войны Роспись внутри бункера. (Фото ROBERT HACKMAN): Остатки холодной войны Кто-то бункер приватизировал. (Фото ROBERT HACKMAN): Остатки холодной войны И всё же заброшенные бункеры выглядят наиболее колоритно.
(Фото Jeremie Lusseau): Остатки холодной войны Еще один. (Фото Oliver Joest): Остатки холодной войныОстатки холодной войны Бункер высоко в горах. (Фото Baciu): Остатки холодной войны Бункеров огромное количество, как грибов после дождя. (Фото Martchan): Остатки холодной войны Рыбак на бункере. (Фото Arben Celi): Остатки холодной войны Бункер в лесу. (Фото Viktor Loki): Остатки холодной войны Кто-то интерьер оформил. (Фото Eval Miko): Остатки холодной войныОстатки холодной войныОстатки холодной войны Остатки холодной войны


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